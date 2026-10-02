Dit nieuwe AI-model is niet van een echt mens te onderscheiden

Het uit San Francisco afkomstige bedrijf Tavus heeft gisteren Griffin aangekondigd, een nieuw AI-model dat volgens de makers het eerste model is dat de videoversie van de Turing-test heeft doorstaan. Hoewel dat niet helemaal lijkt te kloppen, zijn de eerste testresultaten alsnog indrukwekkend.

Het Griffin-model wordt ook wel een 'Human Interaction Model' (HIM) genoemd. Het genereert het beeld en de audio van een mens en reageert daarmee vervolgens op de beelden en audio van echte mensen op een zo realistisch mogelijke manier. Het kan gesprekken ook onderbreken en meermaals in één seconde bepalen of het reageert of stil blijft.

Griffin kan zich daardoor continu aanpassen, afhankelijk van hoe het gesprek verloopt en de bewegingen in het gezicht van de mens waarmee het model praat. Het AI-model reageert dynamisch op wat er gebeurt, bijvoorbeeld wanneer iemand de kamer binnen komt lopen of wanneer er gelachen wordt.

De test

Tavus heeft een test uitgevoerd met 54 mensen die een videobelgesprek hielden. Deze mensen werd wijsgemaakt dat ze een gesprek met een andere persoon voerden. Na het gesprek werden mensen ondervraagd. Zo werd hen gevraagd of ze tijdens het gesprek het vermoeden hadden dat de persoon aan de andere kant van de lijn geen echt mens was. 26 mensen waren van mening dat ze met een echt persoon praatten; bijna de helft van de testpersonen dus.

Nog niet beschikbaar

Het Griffin-model wordt vooralsnog niet aan de man gebracht. Volgens Tavus moeten er eerst meer tests worden uitgevoerd en moet worden bepaald hoe veilig het gebruik van Griffin is, aangezien het model mensen kan laten geloven dat het een echt mens is.

Voor nu gebruikt een kleine groep testpersonen een preview-versie genaamd Griffin-Lite. Pas wanneer het model als veilig genoeg wordt bestempeld, komt het beschikbaar voor het grote publiek.

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Turing-test

De Turing-test is bedacht door Alan Turing. Daarbij wordt er een gesprek gehouden tussen een persoon en een machine, en analyseert een derde persoon het gesprek en moet er bepaald worden wie de machine is.