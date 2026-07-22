Het zijn rare tijden, met als klap op de vuurpijl dat er een Halo-game uitkomt op PlayStation-consoles. Het gaat om Halo: Campaign Evolved, een remake van de originele first-person shooter die in 2001 door Bungie werd uitgegeven en Xbox als merk op de kaart zette. Volgende week arriveert Master Chief dus ook op PS5, en samen met bol mogen wij een exemplaar van de game weggeven.

Campaign Evolved is dus een remake van Halo: Combat Evolved, 25 jaar nadat die game het begin van de iconische shooterfranchise inluidde. Het verhaal van de game draait om de supersoldaat die bekendstaat als Master Chief, en een AI met bewustzijn genaamd Cortana. De twee landen op de zogenaamde Halo-ring en moeten zien te ontsnappen van de gevaren die hen op de hielen zitten.

Het origineel bestaat uit tien missies, en Campaign Evolved plakt daar nog eens drie bij. Deze missies spelen zich een jaar voor de gebeurtenissen van het ‘hoofdspel’ af, maar zijn zeker niet de enige aanpassingen die Halo Studios doorvoert.

Naast de vernieuwde graphics die mogelijk gemaakt zijn met Unreal Engine 5, zijn er ook gameplayopties aanwezig die in latere delen van de reeks pas aan bod kwamen. Denk hierbij aan de mogelijkheid om te sprinten - wat uitgeschakeld kan worden, mocht je dat willen - en het overnemen van voertuigen waar vijanden in zitten. Ook zijn er wapens en vijanden uit overige games toegevoegd en zijn tussenfilmpjes opnieuw opgenomen en geanimeerd. Campaign Evolved moet hierdoor beter aansluiten bij wat de Halo-franchise tegenwoordig is, ten opzichte van wat het in 2001 was.

© Xbox

Een tijdje geleden mocht Jacco al even aan de slag met deze remake, en hoewel hij de Halo-franchise niet zo hoog in het vaandel heeft staan als veel anderen maakte de preview toch indruk.

“Knallen voelt eigenlijk even lekker als altijd. Je beseft bijna niet hoe traag het origineel kon aanvoelen nu je een sprintje naar de dichtstbijzijnde Warthog trekt op het strand en vervolgens vol gas op zoek gaat naar de beruchte kaart. In alle opzichten voelt Campaign Evolved als een moderne shooter, al is het gebrek een coversysteem of slide wel iets wat je gauw mist. Geen idee hoe de aanpassingen überhaupt gaan vallen bij hardcore fans.”

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