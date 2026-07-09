Volgens velen is Assassin’s Creed Black Flag een van de beste delen in Ubisofts paradepaardje van een franchise. Samen met bol mogen wij een PS5-exemplaar van de game weggeven, zodat jij terug kunt keren naar de Caraïben in Black Flag Resynced. Of die reis nu in kunt luiden, natuurlijk.

In Black Flag word je naast het klassieke conflict tussen de capuchon-dragende Assassins en de wereldveroverende Tempeliers namelijk ook ondergedompeld in een uitgebreid piratenverhaal. Je speelt als Edward Kenway, een piraat die voornamelijk op zoek is naar rijkdom maar toch bij het eeuwenoude conflict tussen twee facties betrokken wordt.

Resynced is een remake die meer doet dan het oppoetsen van de graphics en het toevoegen van een aantal nieuwe missies en activiteiten. Het volledige vechtsysteem is op de schop gegaan, om diepgaander te zijn dan ‘wachten, parreer, hakken’. Je hebt wat meer opties tijdens combat om je verschillende wapenuitrusting te gebruiken. De gevechten die je op het water uitvoert met je schip zijn minder ingrijpend veranderd, maar zijn nog altijd zeer episch. En die Jackdaw brengt je continu naar nieuwe plekken om op ontdekkingstocht te gaan.

Onze Sebastiaan heeft de afgelopen tijd op de vernieuwde Zeven Zeeën gespendeerd en kwam daar zeer tevreden van terug, zoals je kunt lezen in zijn review.

“Black Flag Resynced bewijst dat Ubisoft nog altijd weet waarom dit één van de populairste Assassin's Creed-games ooit is geworden. De vernieuwde gameplay en schitterende Caraïben maken opnieuw verdwalen in de open spelwereld een genot. De nieuwe toevoegingen zijn een leuke, maar oppervlakkige, aanvulling en weten zelden hetzelfde gevoel en niveau op te roepen dat Black Flag dertien jaar geleden al zo sterk maakte. Uiteindelijk is deze remake vooral een eerbetoon aan een wereld die de tand des tijds verrassend goed heeft doorstaan.”