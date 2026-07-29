Terwijl we massaal naar de bioscoop slingeren voor Spider-Man: Brand New Day staat er aankomende week nog meer superheldengeweld op stapel, in de vorm van Marvel Tokon: Fighting Souls. Samen met bol mogen wij een PS5-exemplaar van de game weggeven.

Er zijn in het verleden al een aantal fightinggames met Marvel-personages in de hoofdrol uitgekomen, maar weinig hebben zo'n unieke stijl als Marvel Tokon: Fighting Souls. De ontwikkeling van het spel ligt in handen van Arc System Works, de studio die ook Guilty Gear: Strive heeft gemaakt, en Arc Sys mocht in de samenwerking met Marvel Games veel eigen flair toevoegen.

Dat is voornamelijk te zien in de ontwerpen van de personages, die zo zijn geïnterpreteerd dat ze praktisch uit een manga of anime zijn gesprongen. Iron Man is een sentai, Ms. Marvel is meer anime-esk dan ooit en de animaties combineren daar de persoonlijkheden en kenmerkende aanvallen van ieder personage mee.

Want ja, hoewel alleen al kijken naar Marvel Tokon erg prettig is, draait de game toch voornamelijk om het knokken. Daarvoor stel je teams van vier helden (of schurken) samen, die gaandeweg de vechtpartijen beschikbaar worden om naar te wisselen. Als een waar superheldenteam kun je zo combo's aan elkaar rijgen - mits je de game goed in de vingers hebt, natuurlijk. Er zijn veel personages met veel verschillende speelstijlen, dus je kunt geruime tijd experimenteren met welkke personages je liggen.

Jacco mocht een paar weken geleden al een paar rondjes knokken in Marvel Tokon, en liep daar vrolijk van weg:

"Marvel Tokon: Fighting Souls lijkt daarmee een liefdesbrief aan Marvel-comics te worden, maar dan met een eigen twist waarin Arc System Works behoorlijk de vrije hand heeft. Om dezelfde reden is het ook een ontzettend leuke en diepgaande fightinggame, die hopelijk een waardige toevoeging wordt aan het vrij gesatureerde landschap."

Deze week werden ook een Marvel Tokon- en Brand New Day-skin voor Marvel's Spider-Man 2 uitgebracht, die laatste natuurlijk te ere van de nieuwe film. Dunke beloonde Spider-Man: Brad New Day met een 8,5 in zijn review.

Win de game voor PS5

Wat moet je doen om de game te winnen? Ga naar de website van bol, vind de productcode in de url van het spel (bestaande uit zestien cijfers) en vul die hieronder in het invulformulier in! Vergeet ook niet je naam en emailadres in te vullen, dan sturen we je zo snel mogelijk een code om de game fysiek op bol.com te bestellen!