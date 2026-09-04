Na twee succesvolle games en de zeer populaire adaptatie op HBO Max lijkt ontwikkelaar Naughty Dog nog niet klaar te zijn met de The Last of Us-reeks. Studiohoofd Neil Druckmann - die ook de Last of Us-games heeft geregisseerd - heeft aangegeven dat er gewerkt wordt aan nieuwe projecten.

Dat deed hij in dit interview met The Washington Post, waarin hij tevens meer vertelt over het schrijven van videogames.

“Het is belangrijk voor ons om te vermelden dat Naughty Dog, als maker van de games, nog steeds beheerder van de IP is. En hoewel [The Last of Us seizoen 3 op HBO Max] het einde van de adaptatie is, zijn we nog niet klaar met The Last of Us. Er wordt gewerkt aan een aantal projecten, waarover ik zodra het moment daar is, ik graag over praat.”

Momenteel is Druckmann voornamelijk bezig met het maken van Naughty Dogs aankomende game, Intergalactic: The Heretic Project. Daarvan werd eerder deze week bekendgemaakt dat de motion-capture-opnames inmiddels zijn afgerond.

The Last of Us Part 2 kwam in 2020 uit op PlayStation 5, en op het gebied van games is er sindsdien niet veel met de franchise gebeurd. Er zijn remasters uitgekomen die beide games opkrikken naar het technische niveau waar de huidige generatie consoles toegang toe bieden. En hoewel er lang gewerkt is aan een multiplayergame die zich afspeelt in het post-apocalyptische universum, is die in december van 2023 geannuleerd. En dat terwijl die voor zeker tachtig procent af was .

The Last of Us op HBO Max

Wat wel uit de gamefranchise is gekomen in de afgelopen jaren, en relateert aan de bovenstaande opmerking van Druckmann, is de The Last of Us-serie op HBO Max. Het eerste seizoen kwam uit in 2023, en wist het inmiddels legendarische verhaal van Joel en Ellie - in de serie gespeeld door Pedro Pascal en Bella Ramsey - aan een geheel nieuw publiek te introduceren. De wereld van de games werd daarbij ook op nieuwe manieren uitgebreid.

In 2025 kwam het tweede seizoen van de serie uit, die de eerste helft van The Last of Us Part 2 verfilmde. Hoewel er wel gewerkt wordt aan een derde seizoen, is Neil Druckmann daar niet langer bij betrokken. De showrunner is nu enkel Craig Mazin, die samen met Druckmann de productie van de eerste twee seizoenen, maar zelf ook de maak van de serie Chernobyl overzag.

Zijn werk in het omzetten van games naar series lijkt in ieder geval in de smaak te vallen, gezien Mazin ook aan het roer staat van een Baldur’s Gate-serie die naar HBO Max moet komen. Een flink ander beestje dan The Last of Us, als je het mij vraagt, vanwege de fantasiewereld waar dat verhaal zich in plaatsvindt, en hoe ‘open’ de verhaalvertelling in een game als Baldur’s Gate 3 is.

© HBO Max

Nieuwe The Last of Us-games?

Afijn, Naughty Dog neemt wat afstand van de serie die Mazin bij HBO aan het ontwikkelen is. Druckmann zei daarover het volgende: “Ik was niet betrokken in het schapen van de creatieve richting van dit seizoen, en Naughty Dog heeft geen creatieve rol in hoe dit gaat verlopen. Dus ik kan persoonlijk niets zeggen over hoe de productie [van het derde seizoen] verloopt.”

Maar Naughty Dog werkt dus wel degelijk aan nieuwe The Last of Us-projecten. Over wat dat precies inhoudt heeft Druckmann niets losgelaten, dus het zou zomaar eens een vervolg op The Last of Us Part 2 kunnen zijn. Er gaan al geruime tijd geruchten over hoe een eventuele derde The Last of Us-game eruit zou kunnen zien, al wordt er zo nu en dan ook gesproken over een spin-off die een ander verhaal in de wereld kan tonen.

© Naughty Dog

Die nieuwe verhalen hoeven zich daarbij ook niet per se af te spelen in het medium van videogames. Er zijn eerder al een aantal comics uitgekomen die de post-apocalyptische wereld van The Last of Us verder uitdiepen. Wellicht komt er wel iets geheel nieuws.

En misschien is dat wel beter. Een The Last of Us Part 3 zou een enthousiasmerende aankondiging zijn, maar op hetzelfde moment eindigde de tweede game ook op een prachtige noot, die de verbeelding prikkelt en mijzelf in ieder geval tevreden stelt als dat het einde van Ellie’s verhaal betekent.

Desalniettemin houden we in dit overzicht eventuele updates rondom een nieuwe The Last of Us-titel bij. Dit is namelijk niet de eerste keer dat Neil Druckmann hint naar de terugkeer van de reeks.