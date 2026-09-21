De OnePlus 16 komt waarschijnlijk niet officieel naar Nederland of België. OnePlus richt nieuwe producten niet langer op Europa en Noord-Amerika, terwijl rond India inmiddels ook twijfel is ontstaan. Voor hardcore fans blijft vermoedelijk alleen import uit China over.

De OnePlus 16 wordt een ongebruikelijke release voor een merk dat jarenlang juist populair was bij Nederlandse Android-liefhebbers. De kans is groot dat het toestel alleen in China officieel verschijnt, omdat OnePlus op 16 juli 2026 aankondigde geen nieuwe producten meer in Europa en Noord-Amerika uit te brengen. Daarmee lijkt de OnePlus 15 een van de laatste echte OnePlus-vlaggenschepen voor onze markt.

Waarom de OnePlus 16 waarschijnlijk niet naar Europa komt

Voor Nederland en België is de situatie helder: een officiële introductie ligt niet voor de hand. OnePlus heeft gezegd dat bestaande gebruikers ondersteuning, garantie en updates blijven krijgen, maar nieuwe producten vallen buiten de Europese planning. Dat geldt ook voor Noord-Amerika. Wie wachtte op een OnePlus 16 met een Nederlandse verkoop, Europese firmware en lokale garantie moet dus rekening houden met teleurstelling.

India maakt het verhaal minder overzichtelijk. Dat land leek samen met China over te blijven als kernmarkt, maar recente berichten uit de leakerhoek wijzen erop dat OnePlus ook daar mogelijk niet het gewone topmodel uitbrengt. In plaats daarvan zou de OnePlus 16R in India de hoogste positie in de line-up krijgen. OnePlus heeft dat nog niet bevestigd, waardoor China voorlopig de enige markt is waar de OnePlus 16 echt stevig op de kaart staat.

Foto: OnePlus

Wat weten we over de OnePlus 16?

De telefoon zelf is geen losse forumfantasie meer. OnePlus heeft de naam OnePlus 16 inmiddels genoemd en een Chinese introductie later dit jaar ligt voor de hand, met oktober 2026 als meest genoemde periode. Chinese certificering van model PYB110 wijst op 100 watt bekabeld laden, terwijl OnePlus zelf een 165Hz-scherm heeft bevestigd. In gamecontext wordt zelfs over hogere verversingssnelheden gesproken, maar dat is nog geen breed bevestigde spec.

Verder wordt ColorOS 17 genoemd als standaardsoftware voor de Chinese uitvoering. Rond de hardware circuleren stevige geruchten, en die liegen er niet om: een accu van ongeveer 9000 mAh, 50 watt draadloos laden en een camerasysteem met een 200megapixel-hoofdcamera plus twee 50megapixel-camera’s. Ook een nieuwe high-end Snapdragon-chip ligt voor de hand. Zolang OnePlus die details niet zelf publiceert, blijven het echter specificaties om met potlood te noteren.

Importeren dan maar...?

Wie de OnePlus 16 in Nederland wil kopen, komt waarschijnlijk uit bij Chinese importeurs. Dat is een optie, maar reken daarbij niet op een toestel dat voor de Nederlandse markt is gemaakt. Je krijgt vermoedelijk een Chinese ColorOS-versie, mogelijk zonder Europese OxygenOS-firmware om later op terug te vallen. Ook kunnen 4G- en 5G-banden, eSIM, Android Auto en Google-diensten anders uitpakken dan je gewend bent.

Garantie is het grootste bezwaar. Bij een officieel Nederlands toestel loop je terug naar de winkel of fabrikant. Bij import verschuift dat naar de verkoper in China, met een langere doorlooptijd en meer gedoe als er iets misgaat. De OnePlus 16 kan daardoor technisch interessant zijn, maar praktisch riskanter dan een regulier verkrijgbaar alternatief uit het segment premium smartphones.

Kortom

De OnePlus 16 staat vooral symbool voor het einde van een vertrouwd patroon. Vroeger volgde na de Chinese aankondiging meestal een internationale release, met Nederlandse prijzen en winkels. Nu lijkt China de hoofdrol te krijgen en schuift Europa buiten beeld. Voor Nederlandse kopers verandert OnePlus daarmee van een regulier smartphonemerk in een importkeuze voor liefhebbers die de beperkingen accepteren.

In het kort De OnePlus 16 verschijnt naar verwachting niet officieel in Nederland of België. OnePlus brengt sinds 16 juli 2026 geen nieuwe producten meer uit in Europa en Noord-Amerika. De Chinese uitvoering krijgt naar verwachting een 165Hz-scherm, 100W bekabeld laden en ColorOS 17. Nederlandse kopers zijn waarschijnlijk aangewezen op import, met risico’s rond garantie, netwerkbanden en software.