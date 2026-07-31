LinkedIn wil wat doen tegen de 'AI-slop' waarmee het socialmedianetwerk wordt overspoeld. Er komt dan ook een knop waarmee gebruikers kunnen melden wanneer ze deze content tegenkomen.

Onder AI-slop ziet LinkedIn content dat met AI is gemaakt en waar geen tot nauwelijks moeite in is gestoken. Dit soort content staat haaks op waar LinkedIn voor wil staan. Aldus topman Hari Srinivasan: "Mensen komen naar LinkedIn om contact te hebben met echte mensen en hun echte perspectieven, ideeën en expertise te delen."

Melding maken van AI

Het bedrijf rolt de komende dagen dan ook een knop uit die onder LinkedIn-posts komt te staan. Daarmee kunnen gebruikers aangeven dat het om AI-spam gaat. Wat er precies gebeurt met een post als genoeg mensen het als AI-slop aanmerken, is niet bekend. Daarnaast komt er een detectiesysteem van LinkedIn zelf beschikbaar om AI-slop tegen te gaan.

LinkedIn had ook een feature waarmee mensen hun bericht konden uitbreiden met AI-content, bijvoorbeeld door AI je mee te helpen met een bericht te schrijven. LinkedIn zal deze feature offline halen en vervangen voor een optie waarbij geschreven teksten puur geredigeerd worden.

40 procent van content op LinkedIn is AI-content

Onlangs kwam al naar buiten dat naar schatting zo'n 40 procent van alle content op LinkedIn compleet met AI gemaakt is. Een veel groter deel is gedeeltelijk door AI gemaakt, bijvoorbeeld een bericht geschreven door een mens met een illustratie erbij die door AI is gegenereerd. Dat moet wel gewoon kunnen, aangezien daar wel moeite in gestoken.

Steeds meer AI-content op internet

Steeds meer platforms op internet proberen een vuist te maken tegen content gemaakt door kunstmatige intelligentie of in ieder geval duidelijker onderscheid te maken tussen door mensen gemaakte content en AI-content.