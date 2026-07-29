Verschillende gebruikers maken melding van het feit dat ze films en series op streamingdienst Disney+ niet meer in een 4k-resolutie kunnen bekijken.

Volgens de berichten kunnen sommige abonnees alleen nog maar content in full-hd - oftewel 1080p - kijken. 4k is een nog veel gedetailleerder beeld dat wel altijd beschikbaar was op Disney+, maar bij sommige gebruikers nu dus lijkt te zijn weggevallen. Dit geldt ook voor sommige abonnees van het duurste Premium-abonnement.

Disney heeft zelf nog geen statement gemaakt. Het is dan ook niet bekend of het om een bug gaat, of een bewuste wijziging. De angst voor een bewuste keuze is echter niet ongegrond: eerder dit jaar verdween ook ondersteuning voor hdr uit Disney+. Dat kwam echter door een rechtszaak rondom een patent tussen Disney en InterDigital. Hoewel dit alleen voor Duitsland gold, verdween hdr-content op de streamingdienst ook in Nederland.

Gratis versie op komst?

Disney+ is een van de grote streamingdiensten naast Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video en SkyShowtime. Op de dienst staan Disney-, Marvel- en Star Wars-films en -series, naast ander kijkmateriaal.