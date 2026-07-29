Volgens de berichten kunnen sommige abonnees alleen nog maar content in full-hd - oftewel 1080p - kijken. 4k is een nog veel gedetailleerder beeld dat wel altijd beschikbaar was op Disney+, maar bij sommige gebruikers nu dus lijkt te zijn weggevallen. Dit geldt ook voor sommige abonnees van het duurste Premium-abonnement.
Disney heeft zelf nog geen statement gemaakt. Het is dan ook niet bekend of het om een bug gaat, of een bewuste wijziging. De angst voor een bewuste keuze is echter niet ongegrond: eerder dit jaar verdween ook ondersteuning voor hdr uit Disney+. Dat kwam echter door een rechtszaak rondom een patent tussen Disney en InterDigital. Hoewel dit alleen voor Duitsland gold, verdween hdr-content op de streamingdienst ook in Nederland.
Gratis versie op komst?
Disney+ is een van de grote streamingdiensten naast Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video en SkyShowtime. Op de dienst staan Disney-, Marvel- en Star Wars-films en -series, naast ander kijkmateriaal.
Eerder dit jaar deden er geruchten de ronde over de komst van een mogelijke gratis versie van Disney+. Opvallend genoeg zouden er daarbij geen advertenties getoond worden - iets dat wel het geval is bij veel andere gratis of goedkopere abonnees op streamingdiensten. Vooralsnog is hier echter niets over bevestigd.