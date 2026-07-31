De tweede helft van 2026 zit tjokvol met games en augustus doet het, ondanks het warme weer, alles behalve rustig aan. Kijk deze maand uit naar onder andere een nieuwe Game Freak-game, een Pokémon Pokopia-uitbreiding, een fighter gesitueerd in het Marvel-universum, een Star Wars-game en een prequel op de A Plague Tale-reeks.

Beast of Reincarnation

4 augustus – PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc

Game Freak kennen we natuurlijk vooral van de vele Pokémon-games die ze door de jaren heen ontwikkeld hebben, maar zo nu en dan wijken ze af van de grootste mediafranchise in de wereld om iets nieuws te maken. Dat doen ze nu ook met Beast of Reincarnation, een volledig nieuwe IP. De game speelt zich af in het jaar 1426 in een postapocalyptische, door robots overlopen versie van Japan. Deze robots, ‘Golems’ genaamd, hielden de zielen van mensen vast voordat ze aftakelden en in waanzin vervielen.

Beast of Reincarnation heeft géén open spelwereld, maar wel meerdere grote gebieden om vrij te verkennen en om later naar terug te keren. De gameplay is wellicht ook niet precies wat je ervan verwacht, aangezien het spel real-time- en turn-based-combat combineert. Het met een zwaard zwaaiende hoofdpersonage Emma zorgt voor de snelle actie, terwijl haar trouwe viervoeter Koo zijn bijdrage levert via verschillende abilities die je activeert met quick-time-events. Het verhaal van Beast of Reincarnation draait om de relatie van Emma en Koo en de manier waarop ze samenwerken om een gehavende wereld te redden.

Een meevaller voor pc-spelers: Beast of Reincarnation komt een dagje eerder uit op Steam, dus op 3 augustus. Hieronder zie je een trailer van Beast of Reincarnation.

Pokémon Pokopia: Expansion Pass Deel 1 – Bubbly Basin

5 augustus – Switch 2

Pokémon Pokopia verscheen eerder dit jaar en was een verrassend groot succes. Wellicht ben je nog steeds flink aan de game verslingerd – je kunt er immers talloze uren in verliezen – of wellicht heb je het verhaal voltooid en was je voor een tijdje verzadigd. Hoe dan ook, deze maand heb je meerdere redenen om terug te keren naar de charmante wereld van Pokopia.

Ten eerste verschijnt er voor iedereen een gratis update die ons de onderwaterwereld laat ontdekken. Dankzij de hulp van de pokémon Manaphy leren we de nieuwe move ‘Dive’, die Ditto de mogelijkheid geeft om onder water te duiken. Hier tref je gezonken delen van je dorpjes aan waar je voorheen enkel van kon dromen.

Tot zover het gratis gedeelte, want zoals Nintendo eerder al aankondigde verschijnt er ook een driedelige betaalde Expansion Pass voor Pokopia. Het eerste deel, Bubbly Basin, verschijnt tegelijk met de gratis update – waar het tevens een uitbreiding van is. De nieuwe Dive-move gebruik je namelijk om een geheel nieuw onderwaterstadje te verkennen. Hier ontmoet je nieuwe pokémon, vind je nieuwe meubels en krijg je nieuwe outfits voor Ditto.

Nintendo maakte eerder ook al bekend wanneer de rest van de Expansion Pass-delen verschijnen en wat we hiervan kunnen verwachten. Deel 2 van de Expansion voegt geen nieuw stadje toe – enkel nieuwe functies – en verschijnt eind 2026. Deel 3 voegt wél weer een nieuw stadje toe en staat op de planning voor 2027.

De toekomst van Pokémon Pokopia is kortom rooskleurig. De Expansion Pass kost 34,99 euro in de Nintendo eShop. Bekijk hieronder de uitgebreide trailer over de toekomst van jouw Pokémon Pokopia-avontuur.

Marvel Tokon: Fighting Souls

6 augustus – PlayStation 5 en pc

In Marvel Tokon: Fighting Souls stel je een team van vier Marvel-personages samen om met een ander team op de vuist te gaan. Het is een typische tag-team-fighter in iedere zin van het woord. De game wordt gemaakt door Arc System Works – bekend van een scala aan vechtspellen, waaronder Guilty Gear, BlazBlue, Dragon Ball FighterZ en Persona 4 Arena. Aan een indrukwekkend cv dus geen tekort. Daarnaast houdt Marvel Games uiteraard toezicht over hun dierbare IP.

Marvel Tokon: Fighting Souls start met een rooster van twintig iconische Marvel-personages, maar deze wordt spoedig uitgebreid. Ook de locaties van de knokpartijtjes komen de echte Marvel-fans bekend voor.

Hoewel de meeste spelers ongetwijfeld de meeste uren zinken in de multiplayermodus, waar je zowel toegankelijke als meer serieuze modi hebt, heeft Marvel Tokon: Fighting Souls ook een singleplayermodus. Deze ‘Episode Mode’ is geschreven door de legendarische comic-schrijver en voormalig gamejournalist Kieron Gillen, bekend van zijn talloze Marvel- en Star Wars-comicboeken. Episode Mode vertelt vijf unieke verhalen, elk tot leven gebracht door een andere kunstenaar en ieder met een eindbaasgevecht aan het einde.

Al enthousiast? Bekijk hieronder de trailer om jezelf helemaal klaar te stomen voor Marvel Tokon: Fighting Souls.

Hell Let Loose: Vietnam

13 augustus – PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc

Hell Let Loose verscheen in 2021 en groeide uit tot een van de beste oorlogsgames voor iedereen die uit is op het creëren en beleven van zoveel mogelijk chaos. Dit nieuwe deel – Hell Let Loose: Vietnam – maakt dezelfde belofte, al is het strijdveld veranderd. We reizen af naar Vietnam om daar een van de meest beruchte oorlogen in de geschiedenis van de Verenigde Staten van dichtbij te ervaren.

Hell Let Loose: Vietnam komt met zes enorme maps die doen denken aan de daadwerkelijke locaties waar halverwege de vorige eeuw gevochten werd. Denk aan berggebieden en open vlaktes, maar ook dichtgegroeide jungles waar je een vijand maar amper kunt spotten. Je bouwt tunnels, vliegt met helikopters, vaart met boten en gebruikt historisch accurate wapens om doormiddel van goed teamwerk de vijand te verslaan.

In Hell Let Loose: Vietnam nemen vijftig strijdkrachten van de VS het op tegen vijftig troepen van het Noord-Vietnamese Leger, waarbij je kunt kiezen uit meerdere gamemodi en zeventien verschillende battle roles, verdeeld over zes battlefield units: Command, Infantry, Recon, Armour, Helicopter en Mortar Squad.

Het moge duidelijk zijn dat ook Hell Let Loose: Vietnam weer garant lijkt te gaan staat voor één van de beste, chaotische oorlogservaringen in gaming. Bekijk hieronder de trailer waarin de gameplay voor het eerst uit de doeken werd gedaan.

The Sinking City 2

18 augustus – PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc

The Sinking City is een avonturen- en detectivegame in de half onder water gelegen stad Oakmont, dat wordt geteisterd door bovennatuurlijke krachten. Het spel is hevig geïnspireerd door de meester van horror, H.P. Lovecraft. The Sinking City kwam uit in 2019 en werd uitgebracht door Frogwares, die daarvoor (en daarna) vooral Sherlock Holmes-games maakten. Het relatieve succes van The Sinking City heeft de studio er echter toe gezet om zeven jaar na dato een vervolg uit te brengen.

In The Sinking City 2 verkennen we wederom een mysterieuze, verdrinkende stad – ditmaal Arkham, de iconische stad uit het brein van Lovecraft – terwijl je op de voet gevolgd wordt door levende doden, puzzels oplost, angsten doorstaat en je ultieme doel probeert te bereiken: het redden van de vrouw waar je van houdt.

Waar de eerste game het vooral van een griezelige atmosfeer moest hebben, neemt The Sinking City 2 een volledige afslag naar het survival-horror-genre. Qua gameplay gaat de game zich wellicht niet kunnen meten aan bijvoorbeeld de Resident Evil-franchise, maar de setting en sfeer hebben de mogelijkheid om indruk te maken op iedere horrorfanaat.

Mortal Shell 2

20 augustus – PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc

Het in 2020 verschenen Mortal Shell, gemaakt door Cold Symmetry, krijgt een vervolg dat belooft flink uit te pakken. De game wordt groter, met een dieper wapensysteem, uitgebreide upgradeopties en een nadruk op vrije exploratie van de spelwereld. Kortom, Mortal Shell 2 belooft een typisch vervolg te worden: groter in iedere zin van het woord.

Mortal Shell was een moeilijke game en het vervolg lijkt die trend door te zetten. Het spel onderscheidt zich met een uniek gameplaymechaniek omtrent Shells, die je overal vindt in de spelwereld. Deze Shells zijn de vergeten zielen van gevallen krijgers, die je als speler kunt opeisen en bezitten, waardoor je de krachten die ze waarborgen eigen maakt.

Een demo van Mortal Shell 2 is nu beschikbaar. Hier ben je drie tot vier uur zoet mee. De releasedatum van Mortal Shell 2 werd bekendgemaakt met de onderstaande, uitermate epische trailer.

Resonance: A Plague Tale Legacy

27 augustus – PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc

Wie aan A Plague Tale denkt, denkt aan ratten. Niet één, twee of drie ratten, maar aan honderdduizenden van die beesten! De eerste twee A Plague Tale-games – Innocence en Requiem, die het verhaal van Amicia en Hugo volgen – stromen werkelijk over van de ratten. Het komt voor velen daarom misschien als een verrassing dat er ogenschijnlijk geen ratten zitten in Resonance: A Plague Tale Legacy. Dit is nog niet officieel bevestigd, maar in de trailers hebben we in ieder geval nog geen ratten gezien. Ergens is dat ook niet gek voor iedereen die bekend is met het verhaal van A Plague Tale, waarin de oorsprong van de rattenplaag duidelijk wordt gelinkt aan een personage uit de game die in Resonance – een prequel op de eerste A Plague Tale-game – nog niet geboren is.

Resonance: A Plague Tale Legacy speelt zich namelijk vijftien jaar voor de gebeurtenissen uit het eerste deel af. Wij als spelers ervaren het verhaal door de ogen van Sophia, een smokkelaar die we nog kennen uit Requiem. Ze gaat op avontuur naar het eiland van de Minotaur, waar de stokoude mystiek rondom de Prime Macula – het rattenvirus waar de serie om draait – zijn origine kent. Wellicht dat we hier alsnog een rat of twee tegen het lijf lopen.

Waar de eerste twee games de focus legden op stealth, belooft Resonance een door actie gedreven game te worden. Toch zitten er ook veel puzzels in de game om op te lossen. Resonance: A Plague Tale Legacy is niet bang om weg te stappen van hetgeen dat Innocence en Requiem zo uniek maakte. Laten we hopen dat de originele ziel van de franchise daarbij niet verloren is gegaan.

Star Wars Zero Company

27 augustus – PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc

Star Wars Zero Company is een turn-based tactische game die hevig geïnspireerd is door Xcom. De game wordt gemaakt door Bit Reactor en uitgebracht door EA. Het spel speelt zich af aan de vooravond van de Clone Wars, oftewel de gebeurtenissen uit Episode 2 van de Star Wars-films. Je speelt als Hawks, een voormalige officier van de Republiek die samen met zijn vriend Trick – een zeer capabele Clone Trooper – Zero Company heeft opgericht. Een zestal personages sluit zich bij Zero Company aan naarmate het verhaal vordert. Het gezelschap wordt eropuit gestuurd voor een operatie tegen een opkomende bedreiging die het hele universum dreigt aan te tasten als er niets tegen ze wordt gedaan.

De turn-based combat die we zo goed kennen uit de Xcom-games zien we terug in Zero Company. Hierin staat het zoeken van dekking, het optimaal gebruiken van rollen en het slim positioneren van units centraal. Deze gameplay combineert het spel echter met Mass Effect-achtige rpg-elementen en verkenning in third-person. Klinkt dat veelbelovend? Bekijk hieronder dan een gameplaytrailer.

Elden Ring: Tarnished Edition

28 augustus – Switch 2

Elden Ring was volgens velen de beste game van 2022 en het spel wordt vaak zelfs in één adem genoemd met de beste games ooit gemaakt. De vrijheid die je krijgt tijdens het verkennen van de gigantische, prachtige, maar ook meedogenloze open spelwereld is ongeëvenaard. Precies daarom klonk het altijd als een game die je Nintendo Switch niet aankan – maar nu de Switch 2 al ruim een jaar uit is, kunnen we die vraag opnieuw stellen: zou de Switch 2 Elden Ring kunnen afspelen? En dan vooral: hoe draait dat? We komen er achter wanneer Elden Ring, inclusief de Shadow of the Erdtree-uitbreiding, eind deze maand naar Nintendo Switch 2 komt.

Hoe Elden Ring écht draait ervaren we pas bij release, maar uit de previews leren we dat de performance helemaal zo slecht nog niet is. De game lijkt tussen de 30 en 40 fps te draaien en houdt dit op de meeste locaties goed vast, op een sporadische framedrop na. Uiteraard heeft de game grafisch veel in moeten leveren om deze performance te behalen, maar dat is een concessie die je moet maken als je een stevige game als Elden Ring in handheldvorm wil spelen.

Elden Ring: Tarnished Edition komt niet alleen met de game en de Shadow of the Erdtree-uitbreiding, maar ook met extra content die tevens op andere platforms verkrijgbaar wordt. Dit betreft twee nieuwe klassen, nieuwe uitrusting en de mogelijkheid om Torrent – het paard waarop je door The Lands Between reist – aan te passen. Hieronder bekijk je de aankondigingstrailer van Elden Ring voor Switch 2.

Alle releases

Anomaly President (pc) – 3 augustus

(pc) – 3 augustus Fields of Mistria (pc) – 3 augustus

(pc) – 3 augustus Beast of Reincarnation (PS5, Series X en S en pc) – 4 augustus

(PS5, Series X en S en pc) – 4 augustus Big Walk (PS5, Switch 2 en pc) – 4 augustus

(PS5, Switch 2 en pc) – 4 augustus Capy Castaway (pc) – 6 augustus

(pc) – 6 augustus Doloc Town (pc) – 6 augustus

(pc) – 6 augustus Iron Nest: Heavy Turret Simulator (pc) – 6 augustus

(pc) – 6 augustus Marvel Tokon: Fighting Souls (PS5 en pc) – 6 augustus

Montabi (Series X en S en pc) – 6 augustus

(Series X en S en pc) – 6 augustus Agent 64: Spies Never Die (pc) – 11 augustus

(pc) – 11 augustus Royalty Free-For-All (pc) – 11 augustus

(pc) – 11 augustus Pro Jank Footy (PS5, Series X en S, Switch 2, Switch en pc) – 12 augustus

(PS5, Series X en S, Switch 2, Switch en pc) – 12 augustus Duskfade (PS5, Series X en S, Switch 2 en pc) – 13 augustus

(PS5, Series X en S, Switch 2 en pc) – 13 augustus Hell Let Loose: Vietnam (PS5, Series X en S en pc) – 13 augustus

(PS5, Series X en S en pc) – 13 augustus Low-Budget Repairs (pc) – 13 augustus

(pc) – 13 augustus Madden NFL 27 (PS5, Series X en S, Switch 2 en pc) – 13 augustus

(PS5, Series X en S, Switch 2 en pc) – 13 augustus Memoirium (pc) – 13 augustus

(pc) – 13 augustus Wild Blue Skies (pc) – 13 augustus

(pc) – 13 augustus Grave Seasons (PS5, Series X en S, Switch en pc) – 14 augustus

(PS5, Series X en S, Switch en pc) – 14 augustus Mafia: The Old Country – Man of Honor (PS5, Series X en S en pc) – 14 augustus

(PS5, Series X en S en pc) – 14 augustus Feed It (pc) – 17 augustus

(pc) – 17 augustus The Sinking City 2 (PS5, Series X en S en pc) – 18 augustus

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