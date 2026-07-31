Mocht je het gevoel hebben dat Oppo wel érg snel allerlei nieuwe Reno-modellen lanceert: dat is ook zo. Nog geen halfjaar geleden verscheen de Oppo Reno 15-serie, terwijl we nu dus al de Oppo Reno 16-reeks te pakken hebben. Het 'midrange' toestel is verkrijgbaar vanaf 1099 euro.

Oppo Reno 16 Pro 7,5 / 10 Score De Pluspunten Helder 144Hz-amoledscherm

Water- en stofdichte behuizing

Veelzijdig 200MP-camerasysteem

Redelijk lange update-ondersteuning

Bubble is een leuke gimmick De Minpunten Te duur voor midrange

Teleurstellende accuduur

Prestatieverlies bij hitte

Geen ruimte voor microSD

Onnodige voorgeïnstalleerde apps De Oppo Reno 16 Pro heeft fijne eigenschappen zoals een amoledscherm, een waterdicht ontwerp en een camerasysteem dat goede foto's maakt. Toch is dit toestel te duur voor wat je ervoor krijgt. Voor een bedrag van 1100 euro wegen de nadelen, zoals de krappe accuduur waardoor je dagelijks moet opladen en het prestatieverlies bij warmte, behoorlijk zwaar. Dat maakt het lastig om de prijs van dit toestel te accepteren of te rechtvaardigen.

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Ja, je leest het goed: 1100 euro voor een midrange smartphone. Dat heeft natuurlijk alles te maken met die oplopende prijzen voor geheugen- en opslagchips, maar die uitleg maakt het accepteren er niet per se gemakkelijker op. Je krijgt hier wel een lekker platte en robuuste smartphone voor terug. Qua grip voelt de Oppo Reno 16 Pro als een Pixel Pro-variant, terwijl de achterkant gelukkig een stuk unieker is met zijn meebewegende holografische patroon.

De instapper van deze water- en stofdichte telefoon beschikt over 256 GB aan opslagruimte en 12 GB aan werkgeheugen. Helaas kun je de beschikbare ruimte niet uitbreiden met een microSD-kaartje, maar je kunt daarentegen wel twee simkaarten kwijt. Daarnaast zit er een handige, aanpasbare knop aan de zijkant voor snelle acties, zoals je die ook tegenkwam op OnePlus-telefoons, waarmee je bijvoorbeeld snel de zaklamp activeert of een screenshot maakt.

Sneller, snelst

Het amoledscherm van 6,32 inch levert levendige kleuren en scherpe beelden zonder overdreven verzadigd aan te voelen. En dankzij de verversingssnelheid van 144 hertz scrol je lekker soepel door al je apps (mits ze die snelheid ondersteunen). De maximale helderheid heeft een hogere piek van maar liefst 3600 nits en is daarmee veel hoger dan de Reno 15 Pro. Zelfs op de zonnigste dagen kun je het display buiten comfortabel aflezen.

"Zelfs op de zonnigste dagen kun je het display buiten comfortabel aflezen." Hardwarereviewer Wesley Akkerman

Het toestel is uitgerust met een Mediatek Dimensity 8550-chipset, die voor dagelijks gebruik meer dan prima werk levert. Zelfs zwaardere games worden vlot op het scherm getoverd, waardoor je daar weinig op inlevert wanneer je dus niet voor een premium smartphone kiest. Het kan wel zijn dat de Oppo Reno 16 Pro erg warm wordt tijdens het gamen. Als dat gebeurt, grijpt het systeem in door tijdelijk de prestaties te verlagen om het hoofd koel te kunnen houden.

Batterij en software

Ondanks de forse batterijcapaciteit van 6700 mAh zijn we toch wat teleurgesteld in het uithoudingsvermogen van de Reno 16 Pro. We hadden het niet verwacht, maar je moet dit toestel vrijwel dagelijks aan de lader hangen omdat hij het niet langer uithoudt. Gelukkig gaat het laden met de juiste oplader snel, aangezien het toestel tot 80 watt ondersteunt. In iets meer dan een uur is de accu vol. Draadloos opladen ontbreekt jammer genoeg wel bij dit toestel.

"Ondanks de forse batterijcapaciteit van 6700 mAh zijn we toch wat teleurgesteld in het uithoudingsvermogen van de Reno 16 Pro." Hardwarereviewer Wesley Akkerman

Het toestel draait op Android 16 met daaroverheen de ColorOS-schil van Oppo. Hoewel de interface prettig werkt, krijg je wel wat voorgeïnstalleerde apps voor je kiezen. Oppo legt tevens veel nadruk op AI met allerlei ingebouwde functies die je grotendeels kunt negeren als je daar niets mee hebt. Daarnaast mag het toestel rekenen op vijf Android-upgrades en zes jaar aan beveiligingsupdates: netjes voor het segment, maar gezien de prijs had dat meer mogen zijn.

Veelzijdig camerasysteem

Waar het eigenlijk allemaal om te doen is, is het veelzijdige camerasysteem. De primaire camera met 200 MP levert prachtige beelden met rijke details en een breed dynamisch bereik. Ook behouden de foto's hun natuurlijke kleuren zonder overdreven verzadiging (zoals bij Samsung-toestellen weleens gebeurt). Daarnaast is er een handige ultragroothoeklens en een scherpe telelens met optische zoom, waarmee je in een handomdraai kleurrijke, scherpe plaatjes schiet.

Zelfs 's avonds doen de camera’s het goed, met heldere beelden, verrassend veel schaduwdetails en het behoud van kleur. Filmen doe je in de 4K-resolutie met beeldstabilisatie, waardoor je video’s altijd vloeiend en rustig blijven. Tot slot is er een krachtige selfiecamera. Die biedt niet alleen ontzettend scherpe resultaten, maar laat je ook zonder gedoe uitzoomen, zodat je gewoon ál je vrienden op die ene groepsfoto vastlegt. Wel zo handig.

De Oppo Bubble-accessoire

Tot slot kijken we naar de optionele accessoire in de vorm van de Oppo Bubble. Dat is een klein, smartwatch-achtig apparaatje dat je op de achterkant van de Oppo Reno 16 Pro klikt. Ook kun je hem met een sleutelhanger aan je tas hangen. Je kunt de accessoire gebruiken als digitale zoeker voor je smartphonecamera of als een soort afstandsbediening. Wat vooral handig is, is dat je hiermee selfies maakt met de camera’s op de achterkant; dat komt de kwaliteit ten goede.

Foto: Wesley Akkerman

Oppo Reno 16 Pro kopen?

De Oppo Reno 16 Pro heeft fijne eigenschappen zoals een amoledscherm, een waterdicht ontwerp en een camerasysteem dat goede foto's maakt. Toch is dit toestel te duur voor wat je ervoor krijgt. Voor een bedrag van 1100 euro wegen de nadelen, zoals de accuduur waardoor je dagelijks moet opladen en het prestatieverlies bij warmte, behoorlijk zwaar. Dat maakt het lastig om de prijs van deze midrange smartphone te accepteren of te rechtvaardigen.