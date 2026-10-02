Hans Anders en Wehkamp zijn per direct gestopt met de verkoop van de slimme camerabrillen van Meta.

Nog wel te koop in andere winkels

Hoewel diverse andere winkels de brillen nog wel verkopen, heeft Hans Anders besloten de verkoop van Meta's slimme brillen met camera stop te zetten in Nederland en België. De winkelketen bevestigde dit aan ANP en het AD. Ook Wehkamp is gestopt met de verkoop.

Privacyrisico

Hans Anders - en vermoedelijk ook Wehkamp - stoppen de verkoop voor nu vanwege de risico's omtrent privacy. Mensen kunnen de camera in de bril namelijk gebruiken om anderen te filmen of fotograferen via de ingebouwde camera. Dit hebben mensen vaak niet door, al is er wel een knipperend lampje op de bril te zien wanneer er opgenomen wordt. Dit levert sinds de verkoop van de brillen in Nederland sinds vorig najaar veel discussies op.

"We nemen deze signalen serieus en zien dat dit uitgroeit tot een maatschappelijke en politieke discussie", zo heeft een woordvoerder van Hans Anders gemeld aan het AD. De Tweede Kamer sprak vorige week nog over een verbod op de brillen met camera, omdat ze privacywetten zouden schenden. In de loop van dit najaar wordt een Europees advies over de brillen verwacht, waarop de Tweede Kamer wacht.

Verder worden er diverse adviezen gegeven om de slimme brillen te weren, bijvoorbeeld door de Autoriteit Persoonsgegevens. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen adviseert alle ziekenhuizen om de slimme brillen te weren.

Martin van ID schoof onlangs aan bij EenVandaag om te praten over de risico's van slimme brillen. De video kan hier bekeken worden.

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Terugkeer van verkoop wordt niet uitgesloten

Hans Anders sluit niet uit dat de Meta-brillen uiteindelijk weer in de verkoop gaan. De winkelketen wil echter eerst de politieke discussie afwachten voordat het een besluit neemt over de verkoop ervan.

Nog wel te koop in andere winkels

De Meta-bril is in diverse andere winkels nog te koop, waaronder op Bol.com. Wel geeft die online winkel aan dat het niet uitgesloten is dat de verkoop van slimme brillen uiteindelijk wel stopgezet wordt.

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