De ene keer wil je een bestand van je laptop halen, de volgende keer staan de foto's die je nodig hebt juist op je telefoon. En dan blijkt het apparaat waar je ze naartoe wilt kopiëren nét weer een andere usb-aansluiting te hebben. Met deze stick hoef je daar niet meer over na te denken. De Philips USB 3.1 2-in-1 Flash Drive heeft namelijk zowel usb-a als usb-c. Wij mogen 10x een 64 GB-stick weggeven!

Eén usb-stick voor oude én nieuwe apparaten

Usb-a is de bekende rechthoekige aansluiting die al jarenlang op computers wordt gebruikt. Je vindt hem nog altijd op veel desktops, laptops, monitoren, televisies en andere apparatuur. Usb-c is kleiner, omkeerbaar en kom je juist steeds vaker tegen op smartphones, tablets en nieuwere laptops.



Dat verschil merk je vooral wanneer je bestanden van het ene apparaat naar het andere wilt krijgen. Heeft je laptop usb-a en je smartphone usb-c, dan heb je met een gewone usb-stick al snel een adapter of extra kabel nodig. De Philips 2-in-1 Flash Drive heeft beide aansluitingen al aan boord. Je draait de stick simpelweg om en gebruikt de aansluiting die je nodig hebt.



De stick werkt met SuperSpeed USB 3.1 en heeft een maximale leessnelheid van 180 MB/s. Daarmee kun je ook grotere bestanden vlot openen en van de stick kopiëren.

Dat is bijvoorbeeld handig wanneer je foto's van je telefoon wilt halen en vervolgens op een pc wilt bekijken. Of wanneer je een presentatie op een laptop maakt, maar niet van tevoren weet op welke computer je hem straks moet openen. Er zijn heel veel situaties waarin deze Philips 2-in-1 stick van pas komt. ⤵️

5x Dubbel handig Foto's van je smartphone halen: zet foto's of video's rechtstreeks op de stick en open ze daarna op een computer.

Een presentatie meenemen: thuis gemaakt op je laptop, later openen op een pc op school, kantoor of bij iemand anders.

Bestanden tussen twee computers verplaatsen: handig wanneer de ene computer usb-c heeft en de andere alleen usb-a.

Belangrijke bestanden extra bewaren: maak een losse kopie van bijvoorbeeld werkstukken, administratie of foto's.

Ruimte vrijmaken op je telefoon: zet foto's en video's tijdelijk op de stick als de opslag van je smartphone bijna vol zit.

Foto: Philips

Klein genoeg om altijd mee te nemen

Veel opslagruimte betekent hier niet dat je een forse externe schijf hoeft mee te slepen. De Philips 2-in-1 Flash Drive meet slechts 3 bij 1,2 bij 0,8 centimeter. Daarmee past hij makkelijk in een laptoptas, etui of zelfs in je jaszak.



De usb-c-aansluiting wordt beschermd door een draaimechanisme. Je hoeft dus niet steeds een apart beschermkapje te verwijderen voordat je de aansluiting gebruikt. Handig, want dan kun je dat ook niet kwijtraken!

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Niet alleen voor school of werk

Als je aan usb-sticks denkt, denk je misschien vooral aan school en werk. Maar de dubbele aansluiting maakt deze uitvoering juist handig voor allerlei dagelijkse situaties. Denk aan vakantiefoto's die je van je telefoon naar een computer wilt verplaatsen. Een map met documenten die je bij je wilt hebben. Of bestanden die je snel van de ene computer naar de andere wilt kopiëren zonder dat je ze eerst naar jezelf hoeft te mailen of in een clouddienst hoeft te zetten. En juist omdat usb-a en usb-c voorlopig naast elkaar blijven bestaan, hoef je vooraf minder na te denken over welke aansluiting je straks nodig hebt. Je hebt beide mogelijkheden gewoon bij je.

➡️ Winactie: maak kans op een 64 GB Philips 2-in-1 usb-stick

We mogen 10 Philips USB 3.1 2-in-1 Flash Drives van 64 GB ter waarde van 25,99 euro per stuk weggeven. Denk jij nou: Hé, dat is een handige usb-stick! Stuur dan een mailtje naar prijsvraag apenstaartje id.nl o.v.v. Philips waarin je vertelt wat jij als eerste op jouw nieuwe Philips usb-stick zou zetten en waarom juist dat. Vergeet niet je naam en adres te vermelden. De tien origineelste inzendingen winnen. Meedoen kan tot en met zondag 11 oktober 2026. De prijswinnaars krijgen automatisch bericht. Meer informatie over deze usb-stick vind je bij Philips.