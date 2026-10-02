Oplichters gebruiken AI om stemmen na te bootsen, en nepwebsites zijn steeds lastiger van echt te onderscheiden. Herken jij quishing, smishing of helpdeskfraude als je het tegenkomt? In deze interactieve schuifpuzzel ontdek je wat je weet van zes vormen van online oplichting. Na elk goed antwoord vertellen de experts van cyberbeveiliger Bitdefender hoe je je ertegen beschermt.

Oktober is Cyber Security Month, een goed moment om stil te staan bij je online veiligheid. Door de opkomst van AI gaan oplichters steeds overtuigender te werk. Ze bootsen bijvoorbeeld de stem van een familielid na of zetten een webwinkel op die niet van echt te onderscheiden is. Wat echt is en wat niet, wordt daardoor steeds lastiger te zien. Des te belangrijker is het om je eigen digitale leven goed te beschermen.



Wat weet jij van de online gevaren van nu? In deze interactieve quiz test je je kennis van zes vormen van online oplichting: quishing, voice cloning-fraude, malvertising, smishing, typosquatting en helpdeskfraude. Bij elke vraag zie je een begrip en een bord met schuiftegels vol mogelijke antwoorden. Schuif de tegel met het juiste antwoord naar het antwoordvak. Na elk goed antwoord lees je wat het begrip betekent en hoe je jezelf ertegen beschermt.

Bij het maken van deze quiz kregen we hulp van de experts van Bitdefender. Dit cybersecuritybedrijf maakt beveiligingssoftware voor thuisgebruikers en bedrijven, voor Windows, Mac, iOS en Android.

Wat al deze trucs gemeen hebben

Wie de zes vormen van oplichting naast elkaar zet, ziet steeds hetzelfde patroon. De oplichter doet zich voor als iemand die je vertrouwt, zoals je bank, een pakketdienst of een familielid - en steeds moet je snel reageren. Dat is geen toeval. Volgens de experts van Bitdefender werkt oplichting vooral doordat je onder druk wordt gezet, veel meer dan doordat de techniek zo goed is. AI helpt oplichters daar wel bij. Een nagemaakte stem hoeft niet perfect te klinken. Het is genoeg als je ervan schrikt en daardoor iets overhaasts doet.

Lees ook · Partnerbijdrage Nú is het moment: zo breng (én houd) je je cyberhygiëne op orde In samenwerking met Bitdefender

Zo bescherm je je digitale leven

Een nepstem of nepwebsite herken je lang niet altijd. Dat hoeft ook niet, als je één gewoonte aanleert: krijg je een onverwacht verzoek, check het dan zelf. Hang op en bel terug op het nummer dat al in je telefoon staat. Of typ het webadres van het bedrijf zelf in, in plaats van op een link te klikken. Dan heb je de echte bank aan de lijn, en niet iemand die alleen zo klinkt.



Bitdefender geeft nog een paar tips. Behandel een inlogcode die je toegestuurd krijgt als een wachtwoord: je leest hem nooit voor en je stuurt hem nooit door. Zet tweestapsverificatie aan, het liefst met een authenticator-app. En vertel je ouders of kinderen hoe deze trucs werken. Wie het een keer gehoord heeft, schrikt minder snel als dat telefoontje komt.

Zes vormen van online oplichting uitgelegd