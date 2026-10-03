Na een paar winderige herfstdagen ligt de tuin al snel vol blad. Op het gazon, het terras en de oprit: voor je het weet ligt het overal. En als het ook nog regent, wordt het helemaal een bende. Wat werkt het handigst om herfstbladeren weg te krijgen: een bladblazer, een hark of gewoon de grasmaaier?

Welke methode het handigst is, hangt vooral af van waar het blad ligt en hoeveel het er is. Voor een flinke hoeveelheid droog blad is een bladblazer handig, met een hark werk je preciezer en op het gazon kan de grasmaaier je een hoop werk besparen.

Bladblazer of hark: wat werkt het beste om bladeren op te ruimen?

Hoef je maar een paar vierkante meter hoeft schoon te maken, bladvrij te maken, dan is een hark vaak genoeg. Je pakt hem erbij en kunt meteen aan de slag, zonder dat je eerst de accu van je bladblazer moet opladen (of op zoek moet naar de kabelhaspel, als je een bedraad exemplaar hebt).

Bij een grotere tuin wordt dat een ander verhaal. Ligt er veel droog blad op het gazon of het terras, dan kun je met een bladblazer sneller meters maken. Kwestie van alles op een grote hoop (of een paar hopen) blazen.



Helemaal klaar ben je dan nog niet, want je wilt zo'n hoop bladeren natuurlijk niet gewoon laten liggen. Sommige bladblazers werken ook als bladzuiger en kunnen het opgezogen blad meteen versnipperen. Het fijngemaakte blad komt in een opvangzak terecht. Dat scheelt behoorlijk wat ruimte. De meeste modellen hebben een opvangzak van 35 tot 45 liter en volgens fabrikanten neemt versnipperd blad soms nog maar een tiende van het oorspronkelijke volume in.



Maar wat heb je daar in de praktijk aan? Stel dat er zo'n 3 centimeter blad op je gazon ligt. Zonder versnipperen zit een zak van 45 liter na ongeveer anderhalve vierkante meter al vol. Met versnipperen kom je, als de fabrieksopgave klopt, uit op zo'n 15 vierkante meter. Eén zak is dan voldoende voor een flink terras of een klein gazon.

Voor een kleine tuin is een hark dus vaak de beste keuze. Heb je veel bomen en ligt de tuin om de paar dagen weer vol blad, dan wordt een bladblazer al snel een stuk aantrekkelijker.

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Werkt een bladblazer ook bij nat blad?

Droog herfstblad opruimen kost tijd, maar is niet al te moeilijk. Zodra het nat wordt, gaat dat een stuk lastiger. Na een flinke regenbui blijft het makkelijker liggen en wordt het ook een stuk zwaarder.

Een bladblazer heeft met nat blad meer moeite, zeker als je een lichter model accubladblazer hebt. Je kunt de blaaskracht wel hoger zetten, maar dan is de accu ook sneller leeg. Op een klein terras of pad ben je met een bezem of hark soms gewoon sneller klaar.

Wil je natte bladeren opruimen, dan is een hark vaak het meest praktisch. Probeer wel te wachten tot het in ieder geval een beetje is opgedroogd; dat maakt je werk makkelijker. Ziet het er niet naar uit dat de zon snel gaat schijnen? Dan zul je het blad toch moeten opruimen wanneer het nog nat is. Laat je een dikke natte laag bladeren liggen, dan krijgt het gras namelijk te weinig licht en lucht, waardoor er kale of lelijke plekken kunnen ontstaan.

Daarmee is nat blad opruimen eigenlijk een andere klus dan een laagje droge herfstbladeren wegblazen. Het gereedschap dat op zaterdag prima werkt, kan na een regenachtige zondag ineens veel minder handig zijn.

Wanneer kun je het beste een bladblazer gebruiken?

Een bladblazer gebruiken heeft vooral zin als je een groter oppervlak moet doen, bijvoorbeeld een flink terras of groot gazon. Bij gazons speelt niet alleen de hoeveelheid vierkante meters een rol, maar ook hoeveel bomen er omheen staan.

Begin aan de randen en blaas het blad steeds dezelfde kant op. Zo maak je vanzelf een paar grotere hopen die je daarna kunt opruimen.

Accu, snoer of benzine: welke bladblazer past bij jouw tuin? Je kunt kiezen uit een accubladblazer, een bladblazer met snoer of een benzinebladblazer. Met een accubladblazer kun je makkelijk overal in de tuin komen, omdat je niet aan een snoer vastzit. Wel moet je zorgen dat de accu voldoende is opgeladen. Bij een model met snoer moet er een stopcontact in de buurt zitten en meestal heb je ook een kabelhaspel nodig. Voor de meeste mensen ligt een accumodel daarom het meest voor de hand. Alleen als je een echt grote tuin hebt, is een benzinebladblazer misschien handiger.

Bladeren harken werkt vaak prima

Een bladhark klinkt misschien wat ouderwets, maar op veel plekken is het nog steeds gewoon de handigste keuze. Vooral tussen struiken, langs borders en op kleinere stukken gazon kun je er heel gericht mee werken.

Een bladhark heeft lange, relatief flexibele tanden waarmee je bladeren, grasresten en ander licht tuinafval bij elkaar kunt harken. De tanden zijn meestal van kunststof of veerstaal en geven wat mee, zodat je niet hard door het gazon schraapt. Bij sommige modellen kun je de afstand tussen de tanden aanpassen, zodat je smaller of juist breder kunt harken.

Op een groot gazon ben je met een hark natuurlijk wel een tijdje bezig. Wil je toch wat tijd winnen, maak dan liever een paar kleinere bladerhopen dan één grote. Zo hoef je niet steeds de halve tuin door met al dat blad en ben je vaak sneller klaar.

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Bladeren maaien met de grasmaaier: wanneer kan dat?

Op het gazon heb je nog een derde optie: de grasmaaier. Ligt er maar een dun laagje droog blad, dan kun je daar gewoon overheen maaien.

De messen hakken het blad in kleine stukjes. Bij een gewone grasmaaier met opvangbak verdwijnen die meteen in de bak. Heb je een mulchmaaier of een maaier met mulchfunctie, dan worden gras en blad extra fijn gemaakt en weer over het gazon verdeeld. De kleine stukjes zakken tussen het gras en kunnen daar verteren. Zo worden er weer voedingsstoffen teruggegeven aan de bodem.

Zet de maaier hierbij liever wat hoger dan in de zomer. In het najaar groeit het gras minder hard en is het vaak natter. Maai je het dan heel kort, dan kan het gras verzwakken. Een wat hogere maaistand is daarom verstandiger.

Bladeren opruimen met de grasmaaier werkt vooral goed als er niet te veel ligt. Zie je het gras nog duidelijk tussen de herfstbladeren op het gazon door, dan kun je er prima overheen maaien. Ligt er zo'n dikke laag dat je het gras bijna niet meer ziet, haal dan eerst het meeste blad weg.

Herfstblad van terras en oprit verwijderen: bezem of bladblazer?

Natte bladeren kunnen op een terras of oprit behoorlijk glad worden. Maak looppaden en plekken waar je vaak komt daarom regelmatig vrij. Heb je een klein terras, dan gaat bladeren verwijderen het snelst met een bezem. Bij grotere oppervlakten is de bladblazer je beste vriend.



Maar wanneer er veel potten en tuinmeubels staan of als je terras veel hoekjes heeft, dan is een bladblazer niet altijd even handig. Het blad komt dan makkelijk op plekken terecht waar je er lastig bij kunt. Je kunt dan beter toch de bezem of eventueel een hark pakken.

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Foto: Gardena

Wanneer gebruik je een bezem, hark, bladblazer of grasmaaier?

Bladeren laten liggen of opruimen: wat is beter voor je tuin?

Nee, zeker niet. Dat ligt er echt aan waar het uhm… ligt. Is dat op het gazon, dan is weghalen het beste. Blad tussen vaste planten en onder struiken kun je vaak gewoon laten liggen. Daar helpen de bladeren de bodem vochtig te houden n beschermen ze de wortels tegen kou en vorst. Ook bieden ze een plek aan insecten en andere kleine dieren.

Kies per plek wat het handigst is

De beste aanpak hangt uiteindelijk vooral af van waar het blad ligt en hoeveel het er is. Op een klein terras of tussen planten kom je met een hark of bezem vaak prima uit. Ligt er veel droog blad op een groot oppervlak, dan is een bladblazer handiger. En bij een dun laagje blad op het gazon kan de grasmaaier het werk voor je doen.

In de meeste tuinen kom je daarom niet met één hulpmiddel uit. De ene keer pak je de hark, de andere keer de bladblazer en op het gazon kan de grasmaaier handig zijn. Zo kies je steeds wat op dat moment en op die plek het makkelijkst werkt.