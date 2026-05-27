CD Projekt Red heeft aangekondigd in 2027 een nieuwe uitbreiding voor The Witcher 3: Wild Hunt uit te brengen, Songs of the Past genaamd.

De aankondiging komt van het X-account van CD Projekt Red, en stelt dat spelers de welbekende monsterjager Geralt of Rivia weer onder de knoppen krijgen in deze derde uitbreiding - die het eerdere Hearts of Stone en Blood and Wine opvolgt. Ook wordt er bevestigd dat de dlc enkel op PS5, Xbox Series-consoles en pc uitkomt, ergens in 2027.

Daarbij heeft het bedrijf aangegeven dat Songs of the Past is in ontwikkeling in samenwerking met de studio Fool’s Theory. Dit is tevens het bedrijf dat werkt aan de eerder aangekondigde remake van de eerste The Witcher-game, en bestaat uit CDPR-veteranen die eerder nog aan The Witcher 3: Wild Hunt hebben gewerkt.

Er gaan al geruime tijd geruchten rond dat er gewerkt wordt aan een nieuwe uitbreiding voor The Witcher 3: Wild Hunt. Verwacht wordt dat het verhaal de periode tussen The Witcher 3 en het aankomende The Witcher 4 overbrugt, maar momenteel zijn er nog weinig details over het verhaal van de dlc beschikbaar.

Wellicht wordt daar wel meer van bekend tijdens de aankomende jubileumstream rondom Blood and Wine, de vorige Witcher 3-dlc. Al hoeven we waarschijnlijk niet op heel veel nieuwe details te rekenen: in bovenstaande tweet stelt het bedrijf dat het later in de zomer meer bekend gaat maken rondom de dlc.

Volgens CDPR moest de aankondiging van Songs of the Past in ieder geval plaatsvinden tijdens die stream, maar werd het bestaan vandaag al per ongeluk gelekt. Daarom is de aankondiging vandaag alvast gedaan.

Over The Witcher 3: Wild Hunt en het vierde deel

The Witcher 3: Wild Hunt kwam in 2015 uit, en wordt door velen gezien als een van de beste games ooit gemaakt. Onder anderen door de diepgaande quests, aangrijpende verhaallijnen en uitgebreide rpg-gameplay. De uitbreidingen die later voor de game uitgebracht zijn, worden tevens gezien als de beste dlc-pakketten ooit.