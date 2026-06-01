Ondanks dat The Witcher 3: Wild Hunt meerdere uitbreidingen heeft gekregen - en volgend jaar wederom een uitbreiding ontvangt - is de kans klein dat hetzelfde voor het aankomende The Witcher 4 gedaan wordt.

Dat heeft vooral te maken met het feit dat ontwikkelaar CD Projekt Red van plan is om de nieuwe The Witcher-trilogie, waar The Witcher 4 het eerste deel van is, in zes jaar tijd uit te brengen. Het was al bekend dat CD Projekt deze ambitieuze plannen had.

Tijdens een gesprek met investeerders (via GamesRadar+) reageerde een van de ceo's van CD Projekt Red, Michał Nowakowski, op de mogelijkheid dat er dlc voor The Witcher 4 gemaakt zou worden. "We willen drie The Witcher-games in zes jaar tijd uitbrengen. Om eerlijk te zijn zou het erg moeilijk zijn voor ons om uitbreidingen te maken voor de aankomende trilogie."

The Witcher 4 zal niet om Geralt of Rivia - het hoofdpersonage van de vorige games - draaien, maar om zijn leerling Ciri, die ook al in de vorige games voorkwam en zelfs kort te besturen was in The Witcher 3. Er zijn inmiddels al meermaals beelden van de game getoond, maar wanneer hij uitkomt is niet bekend. Wel duidelijk is dat het spel op Unreal Engine 5 draait.