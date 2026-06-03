Rayman Legends behoort zonder meer tot de leukste en beste 2D-platformers aller tijden. Logisch dus, dat Ubisoft ervoor kiest deze hitgame een flinke makeover te geven - vergelijkbaar met Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Het voorlopige resultaat maakt tijdens onze eerste speelsessie indruk, waarbij er qua gameplay zowel heel veel herkenbaarheid als wat noviteiten zijn.

Rayman holde, slingerde en knalde sinds zijn debuut medio jaren negentig verschillende kanten op. Na het memorabele eerste deel halverwege de jaren negentig betrad Ubisofts ledematenloze icoon de 3D-wereld in het fenomenale Rayman 2: The Great Escape en het minder sterke derde deel Hoodlum Havoc.

Ondertussen verzandde ‘ie enigszins in de obscuriteit met tal van spin-offs, waarvan de Raving Rabbids-subreeks zonder meer de bekendste werd. Echt lekker platformen - in twee dimensies - kwam pas weer aan de orde in het sprankelende Rayman Origins. En in de rechtstreekse opvolger Legends, aanvankelijk met name bedoeld voor Nintendo’s armlastige Wii U en Sony’s PlayStation Vita, maar uiteindelijk uitgebracht op vrijwel elk gameplatform van het afgelopen decennium.

Retold vertelt het anders

Dan hebben we Rayman Legends Retold, een ‘herinterpretatie’ die dit najaar verschijnt. De gameplay blijft grotendeels onaangetast, maar vooral visueel en narratief wordt er een boel veranderd. Met name een meer realistisch ogende 3D-tekenstijl in plaats van de handgetekende tweedimensionale look van de originele game.

Smaken zullen verschillen, maar bij mij valt deze nieuwe uitstraling in elk geval in goede aarde. In navolging van de tijdloze charme van de 2D-stijl is het even wennen om Rayman, Globox, Murphy en co nu weer in driedimensionale uitmonstering te zien. Toch voelt ook deze nieuwe visuele richting al gauw als vertrouwd. Wisselen tussen de oude en nieuwe look ‘on the fly’, zoals dat kan in Halo Remastered, lijkt niet aan de orde.

Nog iets meer wennen is aan hoe de figuurtjes nu hoorbaar in menselijke volzinnen praten, in plaats van de jabbertalk uit het verleden. Maar het past wel bij het feit dat Rayman Legends Retold ook nog eens letterlijk een andere vertelling krijgt. Met een gewijzigd verhaal worden de gebeurtenissen en levels in het avontuur net even anders aan elkaar geregen dan in 2013.

Ritmische uitdagingen

De gameplay van de reguliere levels is grotendeels ongewijzigd. Je holt, springt, slingert, stuitert, zwemt, knokt en vliegt nog altijd overwegend van links naar rechts en soms omhoog of juist omlaag.

Sterker: als je levels nog kent met al hun geheimen - en de ‘muscle memory’ nog hebt om de hindernissen net zo te overkomen - kun je Rayman Legends Retold net zo doorlopen als dertien jaar geleden. Ook de gedeeltes die je in de originele game geacht werd via aanraking op het scherm of op de controller te passeren, zoals het verslepen van platforms of afleiden van vijanden, zijn in stand gehouden.

Meppen op de maat

Tijdens het spelen kwam ik nog geen ritmische levels tegen, maar in de previewsessie werd wel duidelijk dat ze - ook visueel helemaal aangekleed - terugkeren in Retold. Dat betekent dat we opnieuw kunnen uitkijken naar de bekende achtervolging door een draak terwijl je padden van houten stellages mept, onder begeleiding van een boertige uitvoering van Ram Jam’s ‘Black Betty’. Gelukkig heeft Ubisoft die unieke waarde goed in de smiezen.

Opvallend genoeg kwam ik zelf wel een nieuw, andersoortig bonuslevel tegen, waarin je

plaatsneemt op de rug van een draak in een Star Fox-achtige 3D-shooter. Op zich geinig, best uitdagend zelfs, gezien de vele boel verzamelbare Lums en Teensies op lastige plekken. Maar deze nieuwe speciale uitdaging had (nog) niet dezelfde charme als tokkelen op de maat van Eye of the Tiger. Juist die ritmische levels bezorgden Rayman Legends de onderscheidende waarde ten opzichte van voorganger Origins.

Ook Origins bij

Daarover gesproken: bij aanschaf van Rayman Legends Retold ontvang je ook een (meer louter technisch opgepoetste) versie van Rayman Origins. Ook kunnen we rekenen op de terugkeer van Kung Foot, de voetbal-op-steroïden-speelstand mét nieuwe features, die je net als de volledige game met maximaal drie anderen kunt spelen.

En dan is er nog de vernieuwde soundtrack, met herkenbare nummers in andere uitvoeringen, mede van de hand van legendarisch componist Grant Kirkhope - bekend van vele Rare-games, maar ook Mario + Rabbids Sparks of Hope uit Ubisofts stallen.

Het zal niemand verbazen dat Ubisoft voor deze game niet de volle mep, maar een kleine veertig euro gaat vragen bij de verschijning begin oktober. Je kunt je nog steeds afvragen waarom juist de meest recente Rayman-game nu al een re-imaging-behandeling krijgt - al werd de allereerste Rayman onlangs nog opnieuw uitgebracht, zijn van deel twee al ontelbaar veel ports geweest en was deel drie gewoon lang niet zo goed als andere Rayman-titels. Waaronder Legends, dus.