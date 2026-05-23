Sony PlayStation heeft aangekondigd op 2 juni een State of Play uit te zenden, die tevens live te bekijken is in een bioscoopzaal te Los Angeles. Dit voor de eerste keer sinds 2018, dus dat schept een aantal verwachtingen. Daarom ben ik even gaan kijken naar waar de verschillende first-party PlayStation-ontwikkelaars zoal aan werken, en dus wat we wellicht van de presentatie kunnen verwachten.

Laten we dan ook voorop stellen dat lang niet iedere studio in PlayStations portfolio op 2 juni met een gloednieuw ip en vervolg op een retro-klassieker gaat komen, en dit meer een blik is op waar de ontwikkelaars nu publiekelijk mee bezig zijn. Op basis daarvan is het immers wel mogelijk om te raden welke studio’s een update van een eerder aangekondigde game kunnen geven, of al geruime tijd stil zijn en dus eventueel iets aan kunnen kondigen.

Waar werkt Insomniac aan?

In ieder geval bekend omtrent de State of Play is dat er nieuwe beelden getoond worden van Insomniac’s Marvel’s Wolverine - die op 15 september staat te verschijnen. Het is al sinds 2021 bekend dat Insomniac Games aan het spel werkt, al gaan er ook al geruime tijd geruchten dat de ontwikkelaar ook een Venom-spin-off op de planning heeft staan.

Dit project kan echter in duigen zijn gevallen na het overlijden van Tony Todd - die de stem van Venom verzorgde in Marvel’s Spider-Man 2 - en redenen rondom de Insomniac-hack van een aantal jaren geleden. Het is onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk, dat Insomniac met twee projecten op de proppen komt tijdens de State of Play. Marvel’s Wolverine werd immers tijdens dezelfde PlayStation Showcase als Marvel’s Spider-Man 2 onthuld. Misschien is Venom ook wel geannuleerd, en kondigt Insomniac eerder Marvel’s Spider-Man 3 aan. Yuri Lowenthal heeft er al naar gehint dat hij de rol van Peter Parker weer op zich heeft genomen.

Ook jaren geleden aangekondigd met opvolgende radiostilte is Uncharted- en The Last of Us-ontwikkelaar Naughty Dog, die momenteel hard werkt aan de sciencefiction-game Intergalactic: The Heretic Prophet. Dit is een nieuw ip dat zich duizenden jaren verder in de toekomst afspeelt, met Tati Gabrielle - The Last of Us, Mortal Kombat 2 - in de hoofdrol van Jordan A. Mun. Jordan is een premiejager die strandt op de planeet Sempiria, en moet zien te ontsnappen.

De game is al sinds 2020 in ontwikkeling, en de aankondiging kwam in 2024. Hoewel Naughty Dog bekend staat om perfectionisme, is een update rondom de releaseperiode geen gekke gedachte. Ik zet in op eind 2027.

Hoewel er dus hard gewerkt wordt aan Intergalactic, kan het zijn dat er bij Naughty Dog gewerkt wordt aan een tweede titel. Sommigen speculeren dat dit een nieuwe Uncharted-titel is, nadat Shaun Escayg - creative director bij de ontwikkelaar - een foto van een fort in een Caribisch-ogend gebied plaatste met het bijschrift: “research”. De sfeer komt met deze locatie goed overeen met wat je van Uncharted gewend bent. Maar als de ontwikkeling van een nieuw deel in de reeks nu bezig is met onderzoek doen naar locaties, lijkt een aankondiging zeer onwaarschijnlijk.

Santa Monica Studios blijft wat mysterieus

God of War-ontwikkelaar Santa Monica Studios heeft eigenlijk in de vorige State of Play al veel kruit geschoten. Het bedrijf kondigde immers een remake van de oorspronkelijke God of War-trilogie aan, en gaf direct het door Mega Cat Studios ontwikkelde God of War: Sons of Sparta uit.

Je zou dus denken dat de studio zich wel even gedeisd houdt, maar er gaan meer hardnekkige geruchten rond met betrekking tot Santa Monica. De ontwikkelaar zou namelijk werken aan een andere spin-off die draait om Faye - de tweede vrouw van Kratos, die voor de gebeurtenissen van God of War (2018) overleed. In het vervolg Ragnarok kwam ze terug middels flashbacks, gespeeld door Daredevil-actrice Deborah Ann Woll.

Volgens de geruchten zou de game ook elementen uit de Chinese en Japanse mythologiën behandelen, niet enkel de Noorse en Griekse uit eerdere God of War-games, en een Devil May Cry-achtig vechtsysteem bevatten. Als laatste hintte Kratos-acteur Christopher Judge er in februari naar dat we ergens ‘in de zomer’ meer te horen krijgen over waar Santa Monica mee bezig is. Misschien is het dus nog wat te vroeg met de State of Play van 2 juni.

Waar is Bend Studio mee bezig?

Je kent Bend Studio waarschijnlijk als de ontwikkelaar van Bubsy 3D . Nee? Misschien ken je ze dan wel van de open wereld zombiegame Day’s Gone. Die titel kwam in 2019 uit, en hoewel er een geremasterde editie uitkwam in 2025 heeft Bend sindsdien geen spel meer uitgebracht.

Niet dat ze het niet hebben geprobeerd: al sinds 2021 werkte het bedrijf aan een nieuwe live-servicegame die ‘voortbouwde op de open wereld van Day’s Gone’, maar dit project werd in januari van vorig jaar geannuleerd. Het is dus onwaarschijnlijk dat het bedrijf nu al iets nieuws in de steigers heeft staan. Zeker gezien in juni van 2025 ook nog eens zo’n veertig medewerkers van de studio zijn ontslagen.

Nederlands trots: hoe gaat het bij Guerilla Games?

Het in Amsterdam gevestigde Guerilla Games zit ook niet stil na de release van Horizon: Forbidden West in 2022. Eerder dit jaar kondigde het bedrijf aan dat de multiplayer coöpgame Hunters Gathering in ontwikkeling is - en playtests worden uitgevoerd. Daarbij werkt het bedrijf samen met NCSoft aan Horizon Steel Frontiers, een MMORPG voor mobiel en pc’s.

Dit lijkt er echter ook voor te zorgen dat een vervolg op Horizon Forbidden West nog wel een tijdje op zich laat wachten . Het verhaal van Aloy is even naar de achtergrond geschoven terwijl Guerilla zich op multiplayerervaringen richt, zo stelt Bloomberg-journalist Jason Schreier.

Waar staan Sucker Punch, Team Asobi en andere PlayStation Studios?

Dan zijn er ook nog de partijen als Sucker Punch, die vorig jaar Ghost of Yotei uitbracht, Team Asobi van Astro Bot-faam en zowel Housemarque en Bungie die dit jaar nog respectievelijk Saros en Marathon uit hebben gebracht. Gezien deze studios vrij recent nieuwe games hebben uitgebracht, is het zeer onwaarschijnlijk dat zij nu al op de proppen komen met nieuwe aankondigingen.

En de third-parties dan?

Een State of Play staat daarbij niet enkel in het teken van PlayStation Studios-titels en exclusives: er kunnen ook aankondigingen tussen zitten van derde partijen. Square Enix bijvoorbeeld, met het derde deel van de Final Fantasy 7 Remake. De regisseur van het spel heeft in de afgelopen al een aantal keren aangegeven dat de ontwikkelaars de afsluiting van het Remake-project nu voornamelijk aan het polijsten zijn, en hij heeft de game zelf al meerdere keren uitgespeeld .

Verder zou het niet gek zijn als er binnenkort iets getoond wordt van Hogwarts Legacy 2 - zei het tijdens de State of Play of Summer Game Fest. Het eerste seizoen van de Harry Potter-serie op HBO Max komt in begin 2027 uit, en het is al bevestigd dat de serie en Hogwarts Legacy een aantal ‘connecties’ bevatten. Een release van dit langverwachte vervolg, samen met de nieuwe serie, zou dus best logisch zijn.

De mogelijkheden zijn redelijk eindeloos. Meer zien van Tomb Raider: Legacy of Atlantis en Catalyst zou immers ook passend zijn in een PlayStation-presentatie, gezien de oorsprong van de reeks. Ook zou ik exploderen als Hideo Kojima iets laat zien van zijn spionagethriller Physint, maar hij maakt waarschijnlijk eerst O.D. af.