Tijdens de State of Play vanavond werden zoals van te voren aangekondigd nieuwe beelden van de PlayStation 5-game Marvel's Wolverine getoond.

In het gameplaysegment is te zien hoe Wolverine een vijandelijke basis infiltreert. Dat doet hij met een hoop geweld, waarbij hij onder andere gebruikmaakt van zijn metalen klauwen en diverse combo's uitvoert. Te zien is ook hoe het personage hulp krijgt uit onverwachte hoek.

Het gameplaysegment verplaatst zich naar actie op rondrijdende trucks, waarbij er nog steeds gevochten wordt. Zoals in de Spider-Man-games en andere verhalende Sony-games wordt de gameplay regelmatig onderbroken door tussenfilmpjes, die naadloos tussen de gameplaysegmenten zijn verweven. Het gameplaysegment eindigt met een aantal snelle shots afkomstig uit verschillende delen van de game.

Marvel’s Wolverine draait om de titulaire superheld uit de Marvel-comics, die vooral bekendstaat om de vertolking van Hugh Jackman in verschillende X-Men- en solofilms. In de game wordt Wolverine - ook Logan genoemd - gespeeld door de acteur Liam McIntyre, die eerder te zien was in de serie Spartacus.

Het verhaal van de game draait om Logan die lijdt aan geheugenverlies en steeds meer van zijn verleden opgraaft. Daarvoor doen spelers verschillende gebieden aan, zoals de Canadese wildernis, Japan en de fysieke stad Madripoor. Het spel speelt zich af in hetzelfde universum als Insomniacs Spider-Man-games, maar is een stuk bloediger dan de avonturen rondom die superheld.

Marvel’s Wolverine komt op 15 september uit voor PlayStation 5. Die releasedatum werd eerder dit jaar al aangekondigd.