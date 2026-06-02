Sony heeft de releasedatum van hun vorig jaar aangekondigde arcadestick 'FlexStrike' aangekondigd: de stick is vanaf 6 augustus verkrijgbaar.

Dat werd via PlayStation Blog onthuld. De arcadestick, die voor vechtspellen gebruikt kan worden, kan zowel draadloos als via USB-C verbonden worden en bevat ook een oplaadbare batterij. Daarbij kunnen zowel mensen die op PlayStation 5 als pc gamen ermee aan de slag gaan. De arcadestick wordt met een opbergtas geleverd.

De releasedatum is geen toeval: op diezelfde dag brengt Sony namelijk Marvel Tokon: Fighting Souls uit, een nieuwe vechtgame met Marvel-personages in de hoofdrol. Natuurlijk kan de FlexStrike voor die game gebruikt worden.

De FlexStrike kan vanaf 12 juni gereserveerd worden via de PlayStation Direct-winkel en deelnemende retailers voor 199,99 euro.

Sony gaf in het artikel ook meer informatie over een gamemonitor van 27 inch die op 27 augustus uitkomt, maar deze is alleen in de Verenigde Staten en Japan beschikbaar. De monitor heeft een QHD IPS-scherm van 2560 bij 1440 met VRR, en ondersteunt 120Hz op PS5 en PS5 Pro en tot wel 240Hz op pc en Mac. De monitor heeft als unieke feature een 'oplaadhaak' onder het scherm om de DualSense-controller mee te opladen. Het scherm gaat 349,99 dollar kosten.

In de blogpost toonde Sony ook de Pulse Elevate Wireless Speakers, die ergens later dit jaar uitkomen - al is een precieze datum nog niet bekend, en een prijs evenmin. Deze nieuwe draadloze speakers zouden perfect passen bij het hierboven genoemde scherm, maar meer informatie volgt op een later moment.