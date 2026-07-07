Nadat PlayStation vorige week aankondigde vanaf 2028 geen nieuwe games meer op disks uit te brengen, bleef het bedrijf stil op X. Vanmiddag keerde PlayStation weer terug op social media, en dat verliep precies zoals je zou verwachten.

Zoals gezegd kondigde Sony vorige week het volgende aan: nieuwe games verschijnen vanaf 2028 niet meer op disk, maar kunnen alleen nog digitaal gedownload worden. Dat leverde veel kritiek onder consumenten, winkelmedewerkers en mensen werkzaam in de game-industrie op.

Het bedrijf hield de lippen sindsdien stijf op elkaar op X, tot vanmiddag. Toen plaatste Sony een video van de FlexStrike, een draadloze arcadestick die eerder al is aangekondigd. Niet geheel onverwachts gingen de reacties daaronder alleen maar over het feit dat PlayStation-disks verdwijnen.

Forse kritiek

De reacties op de tweet zitten vol met foto's van mensen die hun fysieke PlayStation-collectie tonen. Daarnaast wordt regelmatig de leus 'No disc, no buy' gebruikt, oftewel: 'geen disk, geen aankoop'. Het lijkt er op dat duizenden gamers van plan zijn om PlayStation te boycotten tot het bedrijf de beslissing terugdraait, al is er vooralsnog geen indicatie dat daar plannen voor zijn.

Oudere games kunnen wel op disk blijven uitkomen

Over het afschaffen van fysieke disks zei Sony vorige week het volgende: "Dit is een natuurlijke richting voor Sony Interactive Entertainment om zich aan te passen aan de consumententrends, aangezien de voorkeur voor digitale media veel groter is dan die voor fysieke disks. Deze transitie geeft ons de mogelijkheid om ons meer te richten op hoe de meesten van onze fans games spelen."

Overigens kunnen games die voor 2028 uit zijn gekomen wel op disk gedrukt blijven worden, zo bleek onlangs uit een bericht op het ontwikkelaarsportaal van PlayStation. De fabriek die disks voor Sony drukt, vermindert zijn werkzaamheden op dit gebied sterk, maar stopt er niet helemaal mee. Games die voor 2028 zijn verschenen, kunnen dus nog wel fysiek uitkomen.

Voor- en nadelen van de digitale toekomst

De voor- en nadelen van de digitale toekomst binnen de game-industrie nemen we uitgebreid door in dit artikel. Er kleven voordelen aan games puur digitaal kopen, zoals de mogelijkheid om een andere game op te starten zonder disks te wisselen en een mogelijke wisselwerking van de gamesbibliotheek tussen de PlayStation 6 en een eventuele draagbare versie waar geruchten over gaan.

Gamers zijn logischerwijs vooral boos over de nadelen. Zo kunnen digitale games niet doorverkocht worden. Ook bestaat de angst dat Sony uiteindelijk zijn digitale winkel sluit, zodat er geen digitale games meer gekocht kunnen worden. Dat is een angst die niet geheel ongegrond is, aangezien het onlangs nog aankondigde de digitale winkels van de PlayStation 3 en Vita te sluiten.