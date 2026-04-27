Het YouTube-kanaal Modded Warfare ontdekte de opmerkelijke bug na recente systeemupdates voor de PlayStation-consoles. Daarbij bleek dat er een timer was toegevoegd aan digitaal via de PlayStation Store aangeschafte games: mensen hebben dertig dagen om deze games te spelen zonder met de consoles online te gaan. Daarna moet men weer een internetverbinding hebben om de dertig dagen weer opnieuw in te laten gaan.

In eerste instantie werd vermoed dat het om een nieuw DRM-beleid van Sony ging, maar inmiddels zijn de meesten het er over eens dat het om een bug gaat - al heeft Sony daar gedurende het weekend nog geen uitspraak over gedaan. Wel heeft Does It Play van een anonieme bron vernomen dat het simpelweg om een bug gaat die na een patch om een bug te fixen zit, en dat Sony deze limiet niet bewust doorvoert. Overigens krijgt niet iedereen de timer te zien.