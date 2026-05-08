Dat kondigde Sony aan bij het bekendmaken van zijn kwartaalcijfers voor het kwartaal dat eindigde op 31 maart 2026. De cijfers zijn dus tot en met die datum. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er 1,5 miljoen PS5-exemplaren aan winkels geleverd, een daling van 0,9 miljoen exemplaren ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat de PS5 zich al in zijn zesde levensjaar bevindt.