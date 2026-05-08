Dat kondigde Sony aan bij het bekendmaken van zijn kwartaalcijfers voor het kwartaal dat eindigde op 31 maart 2026. De cijfers zijn dus tot en met die datum. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er 1,5 miljoen PS5-exemplaren aan winkels geleverd, een daling van 0,9 miljoen exemplaren ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat de PS5 zich al in zijn zesde levensjaar bevindt.
Sony heeft verder laten weten dat er in het afgelopen kwartaal 74,6 miljoen PlayStation 5- en PlayStation 4-games zijn verkocht, tevens een daling van 1,5 miljoen exemplaren ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 5,8 miljoen van die games waren van Sony zelf. Er zijn daarnaast 125 miljoen maandelijkse actieve PlayStation Network-gebruikers.
De operationele inkomsten van Sony Interactive Entertainment waren nagenoeg gelijk aan hetzelfde kwartaal vorig jaar. Volgens Sony is er geen stijging omdat de investeringen voor de volgende generatie toenemen.
Overigens heeft Sony eerder dit jaar de prijzen van de PlayStation 5-consoles verhoogd. De nieuwe prijzen zijn op 2 april ingegaan. Mogelijk heeft dit dus ook effect op de verkoop van de console in het huidige kwartaal.