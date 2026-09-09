Het lijkt erop dat een aantal onaangekondigde games, alsmede details over titels die wel al onthuld zijn, gelekt zijn op een website die achievements op Steam bijhoudt. Er kunnen dus spoilers verschijnen op het internet rondom games als Kingdom Hearts 4 en Persona 6.

Het bestaan van de onaangekondigde games is gelekt via de website Exophase , een platform voor het bijhouden van achievements en trofeeën in videogames. Die website is verbonden met de API van Steam - een soort brug tussen applicaties - waarmee de site toegang heeft tot bijvoorbeeld de database van games op Steam en de bijbehorende achievements. Dit is geen hack, een API is in principe gewoon beschikbaar voor iedereen om te integreren in diens eigen applicatie.

De eigenaar van Exophase, een ResetEra-gebruiker genaamd x3sphere, heeft op het forum het volgende gezegd over de situatie:

“Het lijkt op een mogelijke fout van Valve’s [het bedrijf achter Steam] kant, een aantal games met verbonden achievements die op privé zouden moeten staan zijn nu toegankelijk middels de API, dat is waarom ze in de site zijn gescand. Normaliter zie ik nooit games zonder een daadwerkelijke naam verschijnen met achievements, maar in de laatste paar uur zijn er daar een aantal van (als er een onbekende naam is, zetten we die om naar de AppID).”

Wat is er gelekt?

Het laatste stukje van dit statement verwijst naar de onaangekondigde titels die betrokken zijn bij deze leak. Daaronder vallen onder anderen onaangekondigde games rondom Tetris, Nickelodeon en The Avengers.

Maar naast het bestaan van deze titels zijn er dus ook achievements gelekt van eerder aangekondigde games, waarvan een aantal ook flinke verhaalgerelateerde details bevatten. De aankomende titels Kingdom Hearts 4 en Persona 6 zijn bijvoorbeeld voorzien van achievements die gebieden, personages en mechanieken vroegtijdig onthullen.

Hieronder staat een lijst van de games die getroffen zijn door dit grootschalige lek (via Gematsu ), waaronder de onaangekondigde spellen. Er zweven van een aantal titels dus verschillende details rond op het internet, dus wees je bewust van mogelijke spoilers als je op zoek gaat naar deze games. Op het moment van schrijven lijken al deze achievements nog te zien te zijn op de website Exophase.

We werken de lijst bij wanneer er meer titels bekend zijn.

4:LOOP

Ace Combat 8: Wings of Theve

AKIBA LOST

Attack on Titan 3

Clive Barker’s Hellraiser: Revival

CLUTCH

Control Resonant

Crymelight

Deus Ex Remastered

Dragon Ball Xenoverse 3

Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered

EDEN.schemata();

Fable

Final Fantasy Resonance

Gears of War: E-Day

Grave Seasons

Gundam Rogue Orbit

Guns of Eschaton

Horizon Hunters Gathering

Judas

Kena: Scars of Kosmora

Kidbash: Super Legend

Kingdom Hearts 4

Magicians: The Devil’s Deal

Mega Man: Dual Override

Metal Max 2: Reloaded

METRO 2039

Minecraft Dungeons 2 Panzer Dragoon 2: Zwei Remake

Persona 4 Revival

Persona 6

Planet Zoo 2

Professor Layton and the New World of Steam

Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney

PUBG: DED.NET

Raiden Fighters Remix Collection

Rayman Legends: Retold

Remothered: Red Nun’s Legacy

Silent Hill: Townfall

SiN: Reloaded

Star Wars: Galactic Racer

Stranger Than Heaven

Stuntman: Hollywood

TankRat

Terranigma

Thief: The Dark Project Remastered

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Trails in the Sky 2nd Chapter

Trine 6: Together in Time

Onaangekondigde Avengers-game

Onaangekondigde Dune-game

Onaangekondigde Nickelodeon-game

Onaangekondigde Rurouni Kenshin-game

Onaangekondigde Shrek-game

Onaangekondigde Telltale Games The Walking Dead Collection

Onaangekondigde Tetris-game

Onaangekondigde Twin Peaks-game

UNDEFEATED: Genesis

Witchbrook

Wat voor gevolgen heeft de lek?

Een groot gevolg van deze lek is dat er waarschijnlijk wat wind uit de zeilen van eventuele aankondigingen verdwijnt - bijvoorbeeld van zo’n onaangekondigde Avengers-game. Daarbij kunnen de meer spoilergevoelige achievements vroegtijdig informatie en details rondom het verhaal onthullen. Ikzelf huiver bijvoorbeeld nu al om online gesprekken rondom Persona 6 te volgen; dat is een van de games waar ik het meeste naar uitkijk .

Ook voor Kingdom Hearts 4 is dit ingrijpend. Er is recent pas eindelijk meer van de game getoond, met een bevestiging dat de langverwachte Disney-game in 2027 uitkomt .

Daarbij is het voor de ontwikkelaars achter de game ook allerminst wenselijk dat het bestaan van, of anderzijds details rondom, hun games zo onceremonieel de wereld in worden geslingerd. Voor Valve - dat altijd gezien wordt als een zeer betrouwbaar bedrijf - kan dit ook grote gevolgen hebben. In september lagen er ook al gegevens van een aantal Steam Machine-gebruikers op straat - al was dat dankzij een fout van een derde partij.