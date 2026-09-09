Het bestaan van de onaangekondigde games is gelekt via de website Exophase, een platform voor het bijhouden van achievements en trofeeën in videogames. Die website is verbonden met de API van Steam - een soort brug tussen applicaties - waarmee de site toegang heeft tot bijvoorbeeld de database van games op Steam en de bijbehorende achievements. Dit is geen hack, een API is in principe gewoon beschikbaar voor iedereen om te integreren in diens eigen applicatie.
De eigenaar van Exophase, een ResetEra-gebruiker genaamd x3sphere, heeft op het forum het volgende gezegd over de situatie:
“Het lijkt op een mogelijke fout van Valve’s [het bedrijf achter Steam] kant, een aantal games met verbonden achievements die op privé zouden moeten staan zijn nu toegankelijk middels de API, dat is waarom ze in de site zijn gescand. Normaliter zie ik nooit games zonder een daadwerkelijke naam verschijnen met achievements, maar in de laatste paar uur zijn er daar een aantal van (als er een onbekende naam is, zetten we die om naar de AppID).”
Wat is er gelekt?
Het laatste stukje van dit statement verwijst naar de onaangekondigde titels die betrokken zijn bij deze leak. Daaronder vallen onder anderen onaangekondigde games rondom Tetris, Nickelodeon en The Avengers.
Maar naast het bestaan van deze titels zijn er dus ook achievements gelekt van eerder aangekondigde games, waarvan een aantal ook flinke verhaalgerelateerde details bevatten. De aankomende titels Kingdom Hearts 4 en Persona 6 zijn bijvoorbeeld voorzien van achievements die gebieden, personages en mechanieken vroegtijdig onthullen.
Hieronder staat een lijst van de games die getroffen zijn door dit grootschalige lek (via Gematsu), waaronder de onaangekondigde spellen. Er zweven van een aantal titels dus verschillende details rond op het internet, dus wees je bewust van mogelijke spoilers als je op zoek gaat naar deze games. Op het moment van schrijven lijken al deze achievements nog te zien te zijn op de website Exophase.
We werken de lijst bij wanneer er meer titels bekend zijn.
- 4:LOOP
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- AKIBA LOST
- Attack on Titan 3
- Clive Barker’s Hellraiser: Revival
- CLUTCH
- Control Resonant
- Crymelight
- Deus Ex Remastered
- Dragon Ball Xenoverse 3
- Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered
- EDEN.schemata();
- Fable
- Final Fantasy Resonance
- Gears of War: E-Day
- Grave Seasons
- Gundam Rogue Orbit
- Guns of Eschaton
- Horizon Hunters Gathering
- Judas
- Kena: Scars of Kosmora
- Kidbash: Super Legend
- Kingdom Hearts 4
- Magicians: The Devil’s Deal
- Mega Man: Dual Override
- Metal Max 2: Reloaded
- METRO 2039
- Minecraft Dungeons 2
- Panzer Dragoon 2: Zwei Remake
- Persona 4 Revival
- Persona 6
- Planet Zoo 2
- Professor Layton and the New World of Steam
- Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney
- PUBG: DED.NET
- Raiden Fighters Remix Collection
- Rayman Legends: Retold
- Remothered: Red Nun’s Legacy
- Silent Hill: Townfall
- SiN: Reloaded
- Star Wars: Galactic Racer
- Stranger Than Heaven
- Stuntman: Hollywood
- TankRat
- Terranigma
- Thief: The Dark Project Remastered
- Tomb Raider: Legacy of Atlantis
- Trails in the Sky 2nd Chapter
- Trine 6: Together in Time
- Onaangekondigde Avengers-game
- Onaangekondigde Dune-game
- Onaangekondigde Nickelodeon-game
- Onaangekondigde Rurouni Kenshin-game
- Onaangekondigde Shrek-game
- Onaangekondigde Telltale Games The Walking Dead Collection
- Onaangekondigde Tetris-game
- Onaangekondigde Twin Peaks-game
- UNDEFEATED: Genesis
- Witchbrook
Wat voor gevolgen heeft de lek?
Een groot gevolg van deze lek is dat er waarschijnlijk wat wind uit de zeilen van eventuele aankondigingen verdwijnt - bijvoorbeeld van zo’n onaangekondigde Avengers-game. Daarbij kunnen de meer spoilergevoelige achievements vroegtijdig informatie en details rondom het verhaal onthullen. Ikzelf huiver bijvoorbeeld nu al om online gesprekken rondom Persona 6 te volgen; dat is een van de games waar ik het meeste naar uitkijk.
Ook voor Kingdom Hearts 4 is dit ingrijpend. Er is recent pas eindelijk meer van de game getoond, met een bevestiging dat de langverwachte Disney-game in 2027 uitkomt.
Daarbij is het voor de ontwikkelaars achter de game ook allerminst wenselijk dat het bestaan van, of anderzijds details rondom, hun games zo onceremonieel de wereld in worden geslingerd. Voor Valve - dat altijd gezien wordt als een zeer betrouwbaar bedrijf - kan dit ook grote gevolgen hebben. In september lagen er ook al gegevens van een aantal Steam Machine-gebruikers op straat - al was dat dankzij een fout van een derde partij.