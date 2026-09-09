Het bestaan van de onaangekondigde games is gelekt via de website Exophase, een platform voor het bijhouden van achievements en trofeeën in videogames. Die website is verbonden met de API van Steam - een soort brug tussen applicaties - waarmee de site toegang heeft tot bijvoorbeeld de database van games op Steam en de bijbehorende achievements. Dit is geen hack, een API is in principe gewoon beschikbaar voor iedereen om te integreren in diens eigen applicatie.

De eigenaar van Exophase, een ResetEra-gebruiker genaamd x3sphere, heeft op het forum het volgende gezegd over de situatie:

“Het lijkt op een mogelijke fout van Valve’s [het bedrijf achter Steam] kant, een aantal games met verbonden achievements die op privé zouden moeten staan zijn nu toegankelijk middels de API, dat is waarom ze in de site zijn gescand. Normaliter zie ik nooit games zonder een daadwerkelijke naam verschijnen met achievements, maar in de laatste paar uur zijn er daar een aantal van (als er een onbekende naam is, zetten we die om naar de AppID).”

Wat is er gelekt?

Het laatste stukje van dit statement verwijst naar de onaangekondigde titels die betrokken zijn bij deze leak. Daaronder vallen onder anderen onaangekondigde games rondom Tetris, Nickelodeon en The Avengers.

Maar naast het bestaan van deze titels zijn er dus ook achievements gelekt van eerder aangekondigde games, waarvan een aantal ook flinke verhaalgerelateerde details bevatten. De aankomende titels Kingdom Hearts 4 en Persona 6 zijn bijvoorbeeld voorzien van achievements die gebieden, personages en mechanieken vroegtijdig onthullen.

Hieronder staat een lijst van de games die getroffen zijn door dit grootschalige lek (via Gematsu), waaronder de onaangekondigde spellen. Er zweven van een aantal titels dus verschillende details rond op het internet, dus wees je bewust van mogelijke spoilers als je op zoek gaat naar deze games. Op het moment van schrijven lijken al deze achievements nog te zien te zijn op de website Exophase.

We werken de lijst bij wanneer er meer titels bekend zijn.

  • 4:LOOP
  • Ace Combat 8: Wings of Theve
  • AKIBA LOST
  • Attack on Titan 3
  • Clive Barker’s Hellraiser: Revival
  • CLUTCH
  • Control Resonant
  • Crymelight
  • Deus Ex Remastered
  • Dragon Ball Xenoverse 3
  • Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered
  • EDEN.schemata();
  • Fable
  • Final Fantasy Resonance
  • Gears of War: E-Day
  • Grave Seasons
  • Gundam Rogue Orbit
  • Guns of Eschaton
  • Horizon Hunters Gathering
  • Judas
  • Kena: Scars of Kosmora
  • Kidbash: Super Legend
  • Kingdom Hearts 4
  • Magicians: The Devil’s Deal
  • Mega Man: Dual Override
  • Metal Max 2: Reloaded
  • METRO 2039
  • Minecraft Dungeons 2
  • Panzer Dragoon 2: Zwei Remake
  • Persona 4 Revival
  • Persona 6
  • Planet Zoo 2
  • Professor Layton and the New World of Steam
  • Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney
  • PUBG: DED.NET
  • Raiden Fighters Remix Collection
  • Rayman Legends: Retold
  • Remothered: Red Nun’s Legacy
  • Silent Hill: Townfall
  • SiN: Reloaded
  • Star Wars: Galactic Racer
  • Stranger Than Heaven
  • Stuntman: Hollywood
  • TankRat
  • Terranigma
  • Thief: The Dark Project Remastered
  • Tomb Raider: Legacy of Atlantis
  • Trails in the Sky 2nd Chapter
  • Trine 6: Together in Time
  • Onaangekondigde Avengers-game
  • Onaangekondigde Dune-game
  • Onaangekondigde Nickelodeon-game
  • Onaangekondigde Rurouni Kenshin-game
  • Onaangekondigde Shrek-game
  • Onaangekondigde Telltale Games The Walking Dead Collection
  • Onaangekondigde Tetris-game
  • Onaangekondigde Twin Peaks-game
  • UNDEFEATED: Genesis
  • Witchbrook

Wat voor gevolgen heeft de lek?

Een groot gevolg van deze lek is dat er waarschijnlijk wat wind uit de zeilen van eventuele aankondigingen verdwijnt - bijvoorbeeld van zo’n onaangekondigde Avengers-game. Daarbij kunnen de meer spoilergevoelige achievements vroegtijdig informatie en details rondom het verhaal onthullen. Ikzelf huiver bijvoorbeeld nu al om online gesprekken rondom Persona 6 te volgen; dat is een van de games waar ik het meeste naar uitkijk.

Ook voor Kingdom Hearts 4 is dit ingrijpend. Er is recent pas eindelijk meer van de game getoond, met een bevestiging dat de langverwachte Disney-game in 2027 uitkomt.

Daarbij is het voor de ontwikkelaars achter de game ook allerminst wenselijk dat het bestaan van, of anderzijds details rondom, hun games zo onceremonieel de wereld in worden geslingerd. Voor Valve - dat altijd gezien wordt als een zeer betrouwbaar bedrijf - kan dit ook grote gevolgen hebben. In september lagen er ook al gegevens van een aantal Steam Machine-gebruikers op straat - al was dat dankzij een fout van een derde partij.

Veelgestelde vragen

Wat kun je doen tegen spoilers van gelekte games?

Gebruik 3 praktische filters: demp de gametitel op sociale media, vermijd zoekopdrachten naar achievements en zet waarschuwingen voor verdachte trefwoorden aan waar dat kan. Bij grote leaks verspreiden spoilers zich vaak via screenshots, forumposts en video’s met neutrale titels. Wil je helemaal veilig zitten, volg dan tijdelijk alleen officiële kanalen van de uitgever of ontwikkelaar.

Hoe werken Steam-achievements bij pc-games?

Steam-achievements zijn digitale beloningen die ontwikkelaars koppelen aan acties in een game, zoals een missie voltooien, een geheim vinden of een bepaald einde bereiken. Ze worden via Steamworks ingesteld en kunnen op je profiel verschijnen. Omdat achievements vaak namen, locaties of doelen bevatten, kunnen ze onbedoeld iets zeggen over content die spelers nog niet officieel hebben gezien.

Waarom kunnen achievements verhaalspoilers verraden?

Achievements verraden soms meer dan bedoeld, omdat ze vaak zijn gekoppeld aan concrete voortgang. Een titel kan bijvoorbeeld een personage, eindbaas, gebied of verhaalmoment noemen. Zelfs zonder volledige beschrijving kan een lijst met achievements genoeg context geven om fans conclusies te laten trekken. Vooral bij roleplayinggames en verhalende actiegames ligt dat gevoelig.

Hoe betrouwbaar zijn gamelekken via externe databases?

Een externe database is geen officiële aankondiging, dus 100 procent zekerheid heb je pas wanneer een uitgever of ontwikkelaar het nieuws bevestigt. Tegelijk kunnen zulke databases wel echte platformgegevens tonen, zeker wanneer ze informatie ophalen uit publieke of partnergerichte systemen. De grootste onzekerheid zit meestal niet in het bestaan van data, maar in de vraag of een game nog wordt aangepast, uitgesteld of geschrapt.

Welke invloed heeft een gamelek op pre-orders of verlanglijsten?

Een gamelek hoeft je aankoopkeuze niet direct te veranderen, maar het kan wel je verwachtingen sturen. Op Steam kun je games op je verlanglijst zetten, waarna je meldingen kunt krijgen bij release of korting. Bij onbevestigde informatie blijft wachten verstandig: pre-order pas als prijs, releasedatum, systeemeisen en edities officieel bekend zijn en je spoilers hebt kunnen vermijden.

Hoe bescherm je je Steam-profiel tegen ongewenste zichtbaarheid?

Steam biedt privacyopties waarmee je je profiel, gamedetails en bepaalde activiteiten minder zichtbaar maakt. Je kunt games ook als privé markeren, waardoor bezit, speeltijd en bijbehorende activiteit niet normaal op je communityprofiel verschijnen. Dat beschermt vooral je eigen zichtbaarheid tegenover andere gebruikers. Het voorkomt niet automatisch dat externe lekken rond onaangekondigde games online worden besproken.