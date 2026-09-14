Morgen verschijnt Marvel’s Wolverine, het nieuwe deel in Insomniac Games’ eigen Marvel-universum. Vlak voordat de game verschijnt mocht ik zitten met Lead Animation Director Brian Wyser, die een boekje opendeed over de reacties op de game, waarom Wolverine geen open wereld bevat en de grote Insomniac-lek.

Insomniac Games is met vijf games op de PlayStation 5 niet alleen van de meest productieve Sony-studio’s, maar ook een van de meest geprezen. Zeker de Marvel’s Spider-Man-games worden goed ontvangen, vanwege het heerlijke gevoel van slingeren door de openwereld en MCU-waardige blockbusteractie. Ook Ratchet & Clank: Rift Apart gooide hoge ogen vanwege met name de technische prestaties, en wordt op visueel vlak zelfs vaak vergeleken met een Pixar-film.

Rondom Wolverine is de conversatie al een tijd anders, zeker sinds Sony’s beslissing om vanaf 2028 te stoppen met fysieke games . Elke socialmediapost over de aankomende game ging gepaard met flink wat giftigheid, en ook nu het reviewembargo is verbroken wordt de game flink onder de loep gelegd. Van spiegelreflecties tot aan fartgascontroverse: spelers lijken hun mening al klaar te hebben voordat de game verschijnt.

Reacties

Dat vertroebelt het debat rondom Marvel’s Wolverine wel, want vergeleken met bovenstaande hits valt de game toch wat tegen. Hoewel ik er persoonlijk een stuk positiever ben dan Simon in zijn review , kunnen we het er allemaal over eens zijn dat Wolverine gewoon een stuk minder ambitieus is dan voorgaande titels – wat je daar ook van vindt.

Interessant genoeg verliep het review-embargo vlak voor ik met Brian Wyser in gesprek ging, die inhoudelijk niet veel zei over de ontvangst tot nu toe:

“Ik heb naar de reviews gekeken, maar eerlijk gezegd ben ik vooral blij dat mensen de game hebben kunnen spelen. Ten eerste ben ik trots op de passie die mijn team in deze game heeft gestopt, en ik waardeer mensen die de game hebben gespeeld en hun mening willen delen.”

Insomniac Games komt vaak bij elkaar in de studio wanneer een game verschijnt om vooral de reacties tijdens livestreams te bekijken. “Er zitten momenten in deze games waarbij het doel is om je aan het huilen te maken of boos te laten voelen. Als ik dat op het gezicht van een kijker zie terwijl die aan het spelen is, is dat enorm bevredigend voor mij. Dat is eigenlijk alles wat ik wil: dat je iets voelt.”

Dodelijke helikoptercrashes

Als Lead Animation Director leidt Wyser teams van animatoren, en was hij zelf verantwoordelijk voor de geprezen animaties in onder andere Spider-Man: Miles Morales en Ratchet & Clank: Rift Apart. Voor Logan stond het team voor een nieuwe uitdaging: de beestachtige, verticaal beperkte mutant beweegt ontzettend anders dan bijvoorbeeld Spider-Man, dus moesten ze terug naar de bron:

“We beginnen met veel research: comics, films, tv - we gaan alles na wat we kunnen vinden, op zoek naar een pose of actie die tot iets inspireert. Dat animeren we dan zelf, of we nemen het mee naar de mocap-vloer en werken samen met onze stuntperformers, die getrainde vechtsporters zijn met veel verschillende vaardigheden. Zelfs op de vloer komen we met ideeën - van mij of van mijn lead animators - en door te werken met de stuntperformers evolueren die ideeën tot iets dat fysiek echter en dynamischer aanvoelt.”

© Insomniac Games

Wolverine doet ook geen concessies wat betreft geweld, en is daarom een veel bloederige game dan Spider-Man. Voor de art directors, die lugubere referentiefoto’s van onder andere lichaamsdelen bekeken om deze zo realistisch mogelijk in beeld te brengen, was dat vooral een uitdaging. Ze moesten volgens Brian ‘af en toe een pauze’ nemen, maar namen de afgrijselijke beelden in ieder geval niet mee naar huis - zoals bij sommige Mortal Kombat-makers wel het geval was. Zelf vond hij het vooral lastig om helikoptercrashes te bekijken voor Miles Morales.

“Voor die game besteedde ik een avond aan het correct animeren van die helikopter - wat betekende dat ik zo'n uur lang helikoptercrashes op YouTube heb bekeken. Daar voelde ik me niet goed bij, omdat ik wist dat sommige daarvan dodelijke slachtoffers hadden.

Het is niet voor iedereen, en ik verheerlijk het niet en ben er niet enthousiast over - maar het is wat eerlijk is voor het personage. Hij is een man met klauwen aan zijn handen, ruwweg een halve meter lang. Om hem recht te doen in een gevecht, zou er echt veel bloed zijn.”

© Insomniac Games

Geen open wereld

Een van de grootste twistpunten rondom Wolverine is duidelijk de structuur. Waar sommigen een openwereldgame hadden verwacht, is de game het tegenovergestelde: een bijzonder lineaire achtbaan met weinig ruimte om te verkennen. Ik was vooral benieuwd of Insomniac dat als voordeel ziet, in een druk gamejaar waarin de grootste titel ook nog eens een gigantische openwereldgame is.

“Dat kan wel zo zijn, maar eerlijk gezegd kijken we bij het aanpakken van een game altijd naar wat goed is voor het personage”, legt hij uit. “In dit geval was een open wereld gewoon niet goed voor Wolverine. Hij is niet dat type held, gebaseerd op de verhalen die we allemaal kennen. Om echt de DNA van Wolverine te raken, zou het niet kloppen om een openwereldverhaal te vertellen waarin hij de beschermer van een bepaald gebied is - zo werkt hij niet.”

Daarbij benadrukt hij ook dat een niet-openwereldgame niet vertaalt naar minder ontwikkeltijd- of werk. De studio werkte zo’n vijf jaar aan de game, waar het leeuwendeel van de tijd zat in het itereren van de gameplay. Het helpt volgens Wyser dat, zoals Final Fantasy 7 Revelation-regisseur Naoki Hamaguchi eerder aangaf, dat ontwikkelteams ook bij elkaar blijven, of in ieder geval binnen de studio. Om die reden wist Insomniac Games deze generatie Marvel’s Spider-Man Remasted, Miles Morales, Ratchet & Clank Rift Apart, Spider-Man 2 en nu Wolverine uit te brengen op één generatie consoles. Dat is gezien de huidige omstandigheden een flinke prestatie.

Als afsluiter vraag ik toch voorzichtig naar de hack die tijdens de ontwikkeling van Wolverine plaatsvond in 2023. Niet alleen kwam er gameplay en de volledige plot van de game op straat te liggen, ook persoonlijke gegevens en alle aankomende projecten van Insomniac Games lekten.

© Insomniac Games

“Het enige wat ik erover kan zeggen, is dat ik echt onder de indruk ben van hoe ons team door die ervaring naar elkaar toe is gegroeid - ons supportteam, onze IT, en hoe iedereen zich door die gebeurtenis heeft geslagen. En als ik voor mijzelf als een ontwikkelaar spreek, was ik relatief goed in staat om verder te gaan met mijn team.

Dat zou ik erover willen zeggen -het heeft eigenlijk niets veranderd aan wat we deden. Het is iets waardoor we meer naar elkaar zijn toegegroeid als groep.”

Marvel’s Wolverine verschijnt op 15 september voor de PlayStation 5.