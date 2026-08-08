Uitever Take-Two Interactive heeft de reserveringen voor Grand Theft Auto 6 tot nu toe "exceptioneel" genoemd. Het bedrijf heeft daarbij hoge verwachtingen voor de omzet die het dit jaar gaat draaien.

Het bedrijf maakte zijn cijfers voor het eerste fiscale kwartaal van dit jaar bekend. Daarbij liet Take-Two weten dat "wereldwijd enthousiaste voor de komst van Grand Theft Auto 6 blijft toenemen, met een exceptioneel begin voor de pre-orders". Precieze cijfers werden niet genoemd.

Take-Two verwachting in ieder geval grote dingen van Grand Theft Auto 6. Het bedrijf voorspelt dit fiscale jaar qua verkoop 8,2 miljard dollar binnen te halen, een groei van 20 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Rockstar - de ontwikkelaar van GTA 6 - zou verantwoordelijk worden voor 37 procent van die omzet.

Take-Two over het verdwijnen van fysieke games

Take-Two-ceo Strauss Zelnick heeft zich tegen investeerders ook uitgelaten over de situatie rondom gamedisks. Grand Theft Auto 6 komt immers niet op disk uit, en vanaf 2028 zullen nieuwe PlayStation 5-games ook niet meer op disk verschijnen.

Zelnick begrijpt de keuze om van fysieke disks af te stappen in ieder geval. "Onze producten worden voor meer dan 90 procent digitaal verspreid. Dit is al een digitale industrie. Dus in bepaalde instanties, zoals bij een grote game, zijn disks niet logisch voor de consument."

Hij vervolgt: "In veel gevallen moet je je ook online registreren om te kunnen spelen. Dus als je toch al verbonden bent, wat maakt het dan uit dat je digitaal downloadt? Het blijft hetzelfde en het is veel gemakkelijker. Dit is waar de wereld zich naartoe beweegt en Sony begrijpt dat. Wij begrijpen het. Dat betekent niet dat er geen ruimte meer is voor fysieke producten - kijk bijvoorbeeld naar vinyl in de muziekindustrie. Maar buiten dat is het niet logisch."

De prijs van Grand Theft Auto 6

Take-Two kondigde eerder aan dat GTA 6 80 euro gaat kosten, en 100 euro voor de speciale editie. Zelnick liet weten dat deze prijs volgens hem een koopje is, omdat de game erg veel entertainment gaat bieden. "Dit hebben we heel vaak gezegd. Ons doel is om veel meer waarde aan consumenten te leveren dan dat we er voor vragen. Het is een understatement om te zeggen dat we we verwachten dat GTA 6 een ongelooflijk koopje is, want Rockstar staat er om bekend dat ze meer doen dan verwacht."

Verkoopcijfers van eerder uitgekomen games

Take-Two heeft ook de verkoopcijfers van diverse games laten weten. Zo zijn er inmiddels bijna 116 miljoen exemplaren van Red Dead Redemption verkocht, en meer dan 87 miljoen exemplaren van Red Dead Redemption 2. Alle Grand Theft Auto-games samen zijn 475 miljoen keer verkocht, waarvan 230 miljoen specifiek op naam van Grand Theft Auto 5 staan. Van de NBA 2K-franchise zijn er in totaal bijna 175 miljoen exemplaren verkocht, van de Borderlands-franchise meer dan 100 miljoen exemplaren en van de Civilization-reeks meer dan 80 miljoen exemplaren.

Later deze maand wordt meer van Grand Theft Auto 6 getoond

Take-Two en Rockstar kondigden eerder deze week aan dat we op 27 augustus meer gaan zien van Grand Theft Auto 6, via een 'Extended Look'. Deze verschijnt om 21:00 uur Nederlandse tijd op Netflix, en zes uur later ook op YouTube.

Er zijn al twee trailers uitgekomen van de game, maar naar verwachting zal deze Extended Look veel meer tonen van het spel, waaronder wat spelers van de gameplay kunnen verwachten, een betere blik op de spelwereld en meer. Lees hier meer over hoe je de Extended Look voor GTA 6 kunt bekijken.

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