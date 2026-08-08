Je kon vernieuwingen in een nieuwe editie van EA Sports FC altijd opdelen in twee soorten: die ‘op het gras’ plaatvinden, en die ernaast. Dat was voorheen een prima manier om onderscheid te maken tussen vernieuwingen in de kern van de gameplay, en in de modi. In EA Sports FC 27 gaat die opdeling echter niet meer helemaal op. We spelen nu namelijk ook op de stoep, in de straten en op de pleintjes. EA maait het gras voor de voeten weg.

De meest opvallende vernieuwing in EA Sports FC 27 is namelijk The Grounds. Dit is een soort sociale hubwereld. Cynisch kun je het vergelijken met PlayStation Home, of met het meer recente The City uit NBA 2K. In deze open spelwereld, opgedeeld in een Engelse, Franse en Argentijnse wijk, kun je vrij rondlopen met je eigen voetballer. Naast dat Clubs hierin is geïntegreerd, kun je ook Rush, korte potjes met maar een paar spelers, of volledig nieuwe minigames spelen. En uiteraard zijn er ook allemaal manieren om geld uit te geven aan nieuwe outfits, tatoeages, en doelpuntvieringen.

© Electronic Arts

Strak strak, in m’n trainings… leren jas?

Het idee achter The Grounds is niet nieuw, en dus lopen we al gelijk best vertrouwd door de straten van het op Parijs gebaseerde district Montclair op zoek naar activiteiten. Zo starten we redelijk naadloos een potje 2vs2 door simpelweg bij een voetbalkooi te gaan staan, en maken we een praatje met Killian Mbappé die daar rondhangt. Ook andere voetballers, zoals Paulo Dybala en zelfs Alex Hunter (echte kenners kennen ‘m) lopen hier rond.

Tegelijk is ook al snel duidelijk waarom dergelijke social hubs vaak zijn geprobeerd, maar zelden slagen. Heel sociaal is het in de praktijk namelijk (nog) niet. Na het potje 2vs2 worden alle spelers bijvoorbeeld op dezelfde vierkante meter weer de wijde wereld ingegooid, en staat iedereen als een soort samensmelting van armen en hoofden een beetje ongemakkelijk voor zich uit te staren. De gedachten gaan andermaal terug naar PlayStation Home, waar een ongecoördineerde flashmob starten met domme dansjes nog een schaars hoogtepunt was.

© Electronic Arts

Misschien staat of valt het succes van The Grounds nog het meest bij de betaalbaarheid ervan. In de winkel zijn allerlei outfits te scoren, van de wat meer realistische trainingspakken tot extravagante leren jassen en colbertjes. Op die manier een eigen voetballer maken en via een open spelwereld onderbelichte modi als Rush wat extra bestaansrecht geven, kan nog best werken. We moeten alleen niet het idee krijgen dat we financieel uitgekleed worden als we onze voetbalavatar aankleden.

Zelf verdedigen

‘Op het gras’ zijn de veranderingen vooral zichtbaar bij spelers die niet aan de bal zijn. Aanvallers maken bijvoorbeeld vaker ondersteunende loopacties en kiezen volgens EA slimmer positie. Een spits kan bijvoorbeeld diagonaal tussen de verdedigende linie rennen, of juist met een boog rennen om te voorkomen dat ‘ie buitenspel komt te staan.

Om optimaal gebruik te maken van de medespelers, en tegelijkertijd de balans te bewaken, heeft EA ook gesleuteld aan hoge voorzetten en dieptepasses. Een goede steekpass is nu meer afhankelijk van je eigen richting en timing, terwijl een hoge voorzet dankzij een betere loopactie van je aanvaller kansrijker is dan voorheen.

© Electronic Arts

Verdedigend valt op dat computergestuurde medespelers niet meer automatisch tackelen. Afhankelijk van je speelstijl merk je hier meer of minder van. EA wil in ieder geval stimuleren dat je echt zélf de bal afpakt. Daar staat tegenover dat een goede onderschepping ook meer moet opleveren. De bal zou minder snel van je verdediger af moeten stuiteren, zo weer in de voeten van een tegenstander. Zijwaarts bewegen (‘jockeyen’) is bovendien vloeiender gemaakt. De aanvallende partij kan op diens beurt weer, afhankelijk van diens vaardigheid, soms herstellen van een struikelpartij.

In de praktijk is het lastig om snel vast te stellen of al deze tweaks een verbetering zijn, of niet. Wel lijkt het in ieder geval in balans te zijn. Het loopgedrag van onze aanvallers geeft nieuwe mogelijkheden, waarbij vooral hoge dieptepasses meer nut lijken te hebben. Verdedigend is ondergetekende al gewend vaak zelf in te grijpen en minder aan de computergestuurde medespelers over te laten, dus daar vallen de aanpassingen minder op. Anekdotisch was wel een moment dat Vinicius Jr. Anton Gaaei (oké, misschien niet de meest eerlijke strijd…) helemaal doldribbelde en al struikelend zelfs nog voorbij de Deen kwam.

© Electronic Arts

Laatste punt wat in de gameplay opviel, is een aanpassing aan de corners. Hierbij krijg je na het ‘nemen’ van de hoekschop nog heel even de tijd om met een speler in het doelgebied vrij te lopen. Dat resulteerde in de eerste paar potjes nog helemaal tot niets, maar is an sich een interessante toevoeging die met wat meer training wellicht corners nuttiger maakt. De vraag is alleen of dit op de lange termijn de snelheid niet uit het spel haalt.

Career en FUT

Tot slot heeft EA ‘naast het gras’ nog een rits aan aanpassingen in de carrièremodus en FUT voor ons in petto. Transfers in de carrièremodus zouden dankzij goed gebruik van data uit de echte wereld geloofwaardiger moeten zijn, en andere teams zouden bovendien een logischer langetermijnsplan hebben.

© Electronic Arts

Veelbelovender klinkt de dynamische rating van spelers. Spelers presteren niet altijd op de toppen van hun kunnen, maar zullen op basis van vorm, moraal, fitheid of blessures uit het verleden presteren. Een blessure kan bijvoorbeeld zo nog een tijdje sluimeren en invloed hebben op de prestaties gedurende de rest van het seizoen. Dat zou zelfs invloed moeten krijgen op het verloop van een carrière; een ongelukkige blessure kan bij een speler de hele ontwikkeling in de war gooien, terwijl een jeugdspeler al vroeg vertrouwen geven juist positieve effecten kan hebben.

In FC Ultimate Team is de meest opvallende vernieuwing de FUT Gallery. Dit is een soort driedimensionale trofeeënkamer waar al je kaarten zichtbaar zijn. Ook spelers uit het verleden behouden hier een plekje.

Er zijn ook nieuwe uitdagingen die dieper inspelen op het verzamelaspect van FUT. Zo kun je thematische sets verzamelen, bijvoorbeeld met spelers uit één competitie. Hoe waardevoller de spelers in dit setje kaarten, hoe groter de beloning die je ervoor krijgt.

© Electronic Arts

Voor 16 jaar en ouder

Een ander belangrijk dingetje waar EA zelf minder ruchtbaarheid aan geeft, is dat EA Sports FC 27 voor het eerst in de serie een leeftijdsrating van 16+ heeft gekregen. Dat heeft te maken met het gokaspect in FUT. Voetbal is voor iedereen, maar EA Sports FC 27 is dat dus helaas niet meer.

Van de andere nieuwigheden is The Grounds verreweg de meest gedurfde, terwijl de aanpassingen aan de gameplay, carrièremodus en FUT erg in de marge lijken. De grote vraag zal dan ook zijn of The Grounds wel echt iets is waar mensen op zitten te wachten, en of het dus iets toevoegt aan het verder traditioneel erg complete pakket van modi dat EA Sports FC te bieden heeft.

EA Sports FC 27 verschijnt op 25 september voor pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch en Nintendo Switch 2.