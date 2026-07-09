Eind dit jaar komt Denis Villeneuve's Dune-trilogie ten einde met Dune: Part Three. Er is nu een nieuwe trailer voor de film uitgekomen.

Het was altijd al de bedoeling dat de regisseur drie films binnen het Dune-sciencefictionuniversum uit zou brengen, en de derde staat gepland voor een première op 16 december. Warner Bros. en Legendary zijn de film dan ook al flink aan het promoten, met een tweede trailer die nu te bekijken valt.

Vooruit in de tijd

De vorige twee Dune-films van Villeneuve - die ook bekend is van films als Arrival en Blade Runner 2049 - verfilmden het eerste Dune-boek, terwijl Part Three voornamelijk rondom Dune: Messiah draait. Dit verhaal springt jaren vooruit, maar draait wel wederom om het personage Paul Atreides, een rol die in deze film nog altijd wordt bekleed door Timothée Chalamet. Inmiddels heeft hij zich omhooggewerkt als heerser van het universum en is hij uitgegroeid tot datgene waar hij vroeger een vuist tegen maakte.

Veel bekende gezichten

Zoals ook in de trailer valt te zien keren allerlei bekende acteurs terug die we ook al in de vorige films zagen. Denk naast Chalamet ook aan Zendaya (die de rol van Chani speelt), Florence Pugh (Princess Irulan), Jason Momoa (Duncan Idaho), Javier Bardem (Fremen Stilgar) en Rebecca Ferguson (Jessica). Nieuw is ditmaal Robert Pattinson.

Held van zijn voetstuk

Zoals we in het bericht over de vorige Dune: Part Three-trailer al schreven, maakt Dune: Messiah juist indruk omdat het de wereld op z'n kop zet: waar Paul Atreides in het eerste boek nog de held en redder is, valt hij in het tweede boek van zijn voetstuk. Fans wachten dan ook al twee films lang totdat dit tot uiting komt in de filmreeks, en dat gaat met Part Three eindelijk gebeuren.