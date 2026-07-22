Het lijkt er op dat EA Sports FC 27 in Europa een leeftijdsclassificatie krijgt van PEGI 16. Dat betekent dat officieel alleen mensen van 16 jaar en ouder de game mogen spelen.

De Poolse club Pogon Szcezcin toonde nog voor de onthulling van EA Sports FC 27 het hoesje van de game, waarop een PEGI-rating van 16 is te zien. Mocht het hoesje echt zijn - en er is voor nu geen reden om daar aan te twijfelen - dan is de game dus bedoeld voor spelers van 16 jaar en ouder.

Dat komt niet als grote verrassing. Eerder dit jaar kwam al naar buiten dat Pan European Game Information (PEGI), de organisatie de games in Europa van leeftijdsclassificatie voorziet, zijn regels aanscherpt. Als onderdeel daarvan moeten games die in Europa uitkomen een rating van 16 krijgen wanneer ze lootboxes bevatten.

De EA Sports FC-games - voorheen bekend als Fifa - hebben lootboxes in de vorm van digitale kaartenpakjes die voor de Ultimate Team-modus kunnen worden aangeschaft. Voorgaande delen in de reeks droegen een PEGI-rating van 3 - dat betekent dat die spellen voor spelers vanaf 3 jaar geschikt zijn. Dat is dus een grote verandering.

Dit kan verregaande gevolgen voor de verkoop van EA Sports FC 27 in Europa hebben. Het zou betekenen dat alleen mensen vanaf 16 jaar het spel kunnen aanschaffen. Natuurlijk is het altijd mogelijk dat bijvoorbeeld ouders de game aanschaffen en het hun kind laten spelen, maar officieel wordt de minimale leeftijdsgrens dus waarschijnlijk 16 jaar.

De nieuwe regels van PEGI

De wijzigingen die PEGI doorvoert omvatten meer. Zo wordt er gekeken naar de aanwezigheid van in-game (of in-app) aankopen. Games die gelimiteerd beschikbare aankopen bevatten, zoals betaalde battle passes met items die weer verdwijnen of items waarbij een timer aangeeft tot wanneer ze gekocht kunnen worden, krijgen sinds juni een minimale leeftijd van 12 jaar of ouder. Als men in een game deze aankopen standaard uit kan zetten, wordt de minimale leeftijd naar 7 jaar verlaagd. Wanneer aankopen gelinkt zijn aan NFT's stijgt de minimale leeftijd echter naar 18 jaar.

Zoals gezegd hebben random items - oftewel lootboxes en kaartenpakjes - ook effect hebben op de minimale leeftijd. Spellen die dit bevatten, krijgen een rating van 16 jaar of ouder. Casinogames mogen alleen nog maar gespeeld worden door mensen van 18 jaar of ouder. Lootboxes zijn in België al verboden in games. In Nederland zijn ze ook onderhevig aan strenge regelgeving, al wordt dit niet altijd gehandhaafd.

Verder wordt er gekeken naar de druk die games uitoefenen op spelers om de game regelmatig op te starten. Veel games motiveren spelers bijvoorbeeld om dagelijks of wekelijks in te loggen om bijvoorbeeld iets vrij te spelen of tijdelijke missies te klaren. Deze games krijgen een rating van 7 jaar of ouder. Games met battle passes die beloningen bevatten die niet beschikbaar zijn als bepaalde doelen niet worden behaald krijgen een rating van 12 jaar of ouder. Dat geldt ook voor games waarin spelers vrijgespeelde content weer kunnen verliezen als ze niet terugkeren naar de game.

Tot slot wordt er naar de veiligheid van online multiplayer in games gekeken. Wanneer een game geen restricties heeft qua communicatie tijdens deze online gameplay - bijvoorbeeld door het gebrek aan een systeem om andere spelers te rapporteren - mag de game alleen nog maar door spelers van 18 jaar of ouder worden gespeeld.

De onthulling van EA Sports FC 27 komt er aan

Aanstaande donderdag om 18:00 uur wordt EA Sports FC 27 onthuld. Wel is al bekend wie er op de cover staat van de Ultimate Edition van de game: het gaat om Kylian Mbappé, die al drie keer eerder op de cover van eerdere delen stond.

Officiële informatie is er verder nog niet, maar onlangs lekten er al details. Zo komt het spel waarschijnlijk op 25 september uit. Naar verwachting geeft de Ultimate Edition daarnaast acht dagen vroeger toegang tot het spel. Dit zou ook beschikbaar komen voor EA Play-leden. Dat zou betekenen dat voor deze spelers de game al op 17 september beschikbaar komt.

EA Sports FC 27 zal waarschijnlijk 79,99 euro op PlayStation 5 en Xbox Series-consoles kosten. De game gaat daarnaast 69,99 euro op pc en Switch 2 kosten. Het spel komt ook naar PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Wel zou de fysieke versie van de game in ieder geval op disk komen.