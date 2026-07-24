EA Sports FC 27 verschijnt op 25 september voor zo’n beetje alle platforms: PlayStation 5, Xbox Series X en S, Switch 2 en pc, alsmede PlayStation 4, Xbox One en Switch. Er komen naast de standaardversie van de game ook een Ultimate Edition en een nieuwe Ultimate Plus Edition uit voor zo’n 160 euro.

Weg met auto-tackles

Inhoudelijk zegt EA meer controle te geven aan spelers, met als grootste verandering dat auto-tackles verdwijnen in verdedigende situaties. Voorheen was het zo dat je op dergelijke momenten kon overschakelen naar een tweede speler om de AI het werk voor je te laten doen: op de bal tackelen en de aanval in de kiem smoren.

Dat is in EA FC 27 iet meer mogelijk: spelers moeten zelf goed druk zetten en de tackle timen voor een succesvolle verdediging, iets waar sommige spelers mogelijk aan moeten wennen. Ook zegt de ontwikkelaar dat de algemene invloed van AI minder groot zal zijn in verdedigende situaties.

Ook moeten medespelers meer inzicht krijgen en jouw loopacties herkennen, waardoor ze er beter op kunnen anticiperen. Dat zo leiden tot snellere een-tweetjes, actief buitenspel vermijden en meer controle over corners. Bij die laatste krijgen spelers meer vrijheid om loopacties te maken in het strafschopgebied en worden kopduels beter gesimuleerd.

Tot slot worden goede dribbelaars beloond: bij fysiek contact behouden ze momentum en kunnen ze in een onbalans verder, in plaats van de bal te verliezen.

Online open wereld, maar niet op PS4

Een andere grote verandering in EA FC 27 is The Grounds, een online omgeving waarin je met vrienden verschillende dingen kunt doen. Denk aan snelle potjes op starten, een-tegen-een-duels op straat en de Clubs-modus opstarten. De wereld bestaat uit drie districten, gebaseerd op de voetbalgeschiedenis: Parkside District, Montclair District en Zeiza District. Daar vind je ook bekende mentoren als Kylian Mbappé, Chloe Kelly, Paulo Dybala en Alex Hunter, die je speler begeleiden.

Een belangrijke kanttekening is dat, net als sommige beschreven gameplayfeatures, The Grounds niet wordt ondersteund op de vorige generatie consoles. Deze is dus enkel beschikbaar op PS5, Xbox Series, Switch 2 en pc.

Tot slot introduceert FC 27 nog andere features, zoals een Hall of FUT-kaarttype voor iconische spelers in de modus, een FUT-galerij om spelersitems tentoon te stellen, en een vernieuwde transfermarkt voor de managerscarrièremodus.

EA Sports FC 27 belooft in ieder geval weer een uitgebreid pakket te worden, met meer dan 21.000 spelers van meer dan 800 clubs en nationale teams, spelend in meer dan 140 stadions en ruim 35 competities.

EA Sports FC 27: versies en prijzen vergeleken

Voor het eerst introduceert EA drie versies van de game: Standard, Ultimate en Ultimate Plus. Die laatste versie is met een adviesprijs van 159,99 euro de duurste versie die het bedrijf ooit heeft uitgebracht. Die versie komt dan ook met een hoop extra's, zoals zeven dagen eerder toegang, 10.000 FUT Coins en een premium pass voor vijf seizoenen. De versie is enkel voor release beschikbaar: je kunt hem aanschaffen tot en met 31 augustus.

Bekijk hieronder een overzicht van alle prijzen en versies:

Column AStandardUltimateUltimate Plus
PrijsStandard (€79,99*)Ultimate (€109,99)Ultimate Plus (€159,99)
Toegang25 september 2026Tot 7 dagen eerder (18 sept)Tot 7 dagen eerder (18 sept)
VerkrijgbaarPre-order t/m 24 sept, daarna regulierPre-order vanaf 23 juli, daarna regulierAlleen 23 juli t/m 31 aug 2026
PlatformsAlle platformsAlle platformsNiet op Nintendo of Epic Games Store
FC Points6.000 (3 maandelijkse drops)10.000 (5 maandelijkse drops)
Premium PassSeizoen 1Seizoenen 1 t/m 5
FUT: 85+ ICON-item (FC 27)✔ (alleen pre-order vóór 31 aug)
FUT: Hall of FUT Player PickKeuze uit Akinfenwa, Dos Santos, Remy, Fellaini, Elia
FUT: extra Evolution-slot
Carrière: pre-orderuitdagingen
Carrière: 3x ICONs/Heroes
Carrière: 5-sterrencoach
Carrière: 5-sterren jeugdscout
Carrière: 5-sterren senior scout
Carrière: Pre-Season ALG-boost
Carrière: 5 extra creatievakken (live-uitdagingen)
The Grounds: Signature trainingspak
The Grounds: Mbappé Rang 3 AMP
The Grounds: 2x AXP-boost (10 wedstrijden)
FC 26-bonus: 92+ ICON-item✔ (bij pre-order)
FC 26-bonus: 93+ ICON 1-van-4 pick✔ (vóór 31 aug)
FC 26-bonus: 99 DRI Evolution
FC 26-bonus: 99 FYS Evolution
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Electronic Arts EA SPORTS FC 27 - PS5
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Electronic Arts EA SPORTS FC 27 - Xbox Series X/Xbox One
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Veelgestelde vragen

Is EA Sports FC 27 gratis te proberen?

Ja, via EA Sports FC 27 Lite. Dat is een gratis te downloaden preview met een beperkt aantal speltypen, waaronder Aftrap. FC 27 Lite is beschikbaar vanaf 25 september 2026 om 16:00 UTC (18:00 Nederlandse tijd) en je kunt op elk moment upgraden naar de volledige game.

Kan ik gratis upgraden van PS4 naar PS5 of van Xbox One naar Xbox Series?

Ja, dankzij dual entitlement upgrade je jouw exemplaar kosteloos van PlayStation 4 naar PlayStation 5, of van Xbox One naar Xbox Series X|S. Let wel op: de nieuwe modus The Grounds is niet beschikbaar op PS4, Xbox One en de originele Nintendo Switch, dus daaraan gekoppelde content werkt alleen op de nieuwere platforms.

Wanneer komt EA Sports FC 27 uit?

EA Sports FC 27 verschijnt wereldwijd op 25 september 2026 voor PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, pc (EA app, Steam) en de Epic Games Store. Wie de Ultimate of Ultimate Plus Edition koopt, krijgt tot 7 dagen vroegtijdige toegang en kan al vanaf 18 september spelen.

Wat kost EA Sports FC 27?

De Standard Edition kost €79,99 op PlayStation 5 en Xbox Series X|S, en €69,99 op pc en Nintendo Switch 2. De Ultimate Edition kost €109,99 en de Ultimate Plus Edition €159,99.

Wat is de Ultimate Plus Edition?

De Ultimate Plus Edition is een nieuwe, tijdelijke editie gericht op Ultimate Team-spelers. Voor €159,99 krijg je onder meer tot 7 dagen vroegtijdige toegang, 10.000 FC Points verdeeld over vijf maandelijkse drops, Premium Passes voor Seizoenen 1 tot en met 5, een 85+ ICON-speleritem en een Hall of FUT-spelerskeuze. De editie is alleen te pre-orderen van 23 juli tot en met 31 augustus 2026 en is niet beschikbaar op Nintendo-platforms of de Epic Games Store.

Kan ik later nog upgraden naar de Ultimate Plus Edition?

Nee. Upgraden van de Ultimate Edition naar de Ultimate Plus Edition is niet mogelijk. Wil je de Ultimate Plus Edition, dan moet je die vóór 31 augustus 2026 pre-orderen.

Wat is het verschil tussen de Standard en Ultimate Edition?

De Ultimate Edition biedt bovenop de volledige game tot 7 dagen vroegtijdige toegang, 6.000 FC Points, de Premium Pass voor Seizoen 1, een extra Evolution-slot in Ultimate Team en extra carrièrebonussen zoals een 5-sterren senior scout. Bij de Standard Edition begin je op de releasedag zelf en ontvang je bij een pre-order een kleiner bonuspakket.