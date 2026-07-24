Electronic Arts pakt met EA FC 27 één van de grootste pijnpunten van de franchise aan door ‘auto-tackles’ te verwijderen. Het past binnen een breder plaatje om spelers meer controle te geven, naast andere grote veranderingen.

EA Sports FC 27 verschijnt op 25 september voor zo’n beetje alle platforms: PlayStation 5, Xbox Series X en S, Switch 2 en pc, alsmede PlayStation 4, Xbox One en Switch. Er komen naast de standaardversie van de game ook een Ultimate Edition en een nieuwe Ultimate Plus Edition uit voor zo’n 160 euro.

Weg met auto-tackles

Inhoudelijk zegt EA meer controle te geven aan spelers, met als grootste verandering dat auto-tackles verdwijnen in verdedigende situaties. Voorheen was het zo dat je op dergelijke momenten kon overschakelen naar een tweede speler om de AI het werk voor je te laten doen: op de bal tackelen en de aanval in de kiem smoren.

Dat is in EA FC 27 iet meer mogelijk: spelers moeten zelf goed druk zetten en de tackle timen voor een succesvolle verdediging, iets waar sommige spelers mogelijk aan moeten wennen. Ook zegt de ontwikkelaar dat de algemene invloed van AI minder groot zal zijn in verdedigende situaties.

Ook moeten medespelers meer inzicht krijgen en jouw loopacties herkennen, waardoor ze er beter op kunnen anticiperen. Dat zo leiden tot snellere een-tweetjes, actief buitenspel vermijden en meer controle over corners. Bij die laatste krijgen spelers meer vrijheid om loopacties te maken in het strafschopgebied en worden kopduels beter gesimuleerd.

Tot slot worden goede dribbelaars beloond: bij fysiek contact behouden ze momentum en kunnen ze in een onbalans verder, in plaats van de bal te verliezen.

Online open wereld, maar niet op PS4

Een andere grote verandering in EA FC 27 is The Grounds, een online omgeving waarin je met vrienden verschillende dingen kunt doen. Denk aan snelle potjes op starten, een-tegen-een-duels op straat en de Clubs-modus opstarten. De wereld bestaat uit drie districten, gebaseerd op de voetbalgeschiedenis: Parkside District, Montclair District en Zeiza District. Daar vind je ook bekende mentoren als Kylian Mbappé, Chloe Kelly, Paulo Dybala en Alex Hunter, die je speler begeleiden.

Een belangrijke kanttekening is dat, net als sommige beschreven gameplayfeatures, The Grounds niet wordt ondersteund op de vorige generatie consoles. Deze is dus enkel beschikbaar op PS5, Xbox Series, Switch 2 en pc.

Tot slot introduceert FC 27 nog andere features, zoals een Hall of FUT-kaarttype voor iconische spelers in de modus, een FUT-galerij om spelersitems tentoon te stellen, en een vernieuwde transfermarkt voor de managerscarrièremodus.

EA Sports FC 27 belooft in ieder geval weer een uitgebreid pakket te worden, met meer dan 21.000 spelers van meer dan 800 clubs en nationale teams, spelend in meer dan 140 stadions en ruim 35 competities.

EA Sports FC 27: versies en prijzen vergeleken

Voor het eerst introduceert EA drie versies van de game: Standard, Ultimate en Ultimate Plus. Die laatste versie is met een adviesprijs van 159,99 euro de duurste versie die het bedrijf ooit heeft uitgebracht. Die versie komt dan ook met een hoop extra's, zoals zeven dagen eerder toegang, 10.000 FUT Coins en een premium pass voor vijf seizoenen. De versie is enkel voor release beschikbaar: je kunt hem aanschaffen tot en met 31 augustus.

Bekijk hieronder een overzicht van alle prijzen en versies:

Column A Standard Ultimate Ultimate Plus Prijs Standard (€79,99*) Ultimate (€109,99) Ultimate Plus (€159,99) Toegang 25 september 2026 Tot 7 dagen eerder (18 sept) Tot 7 dagen eerder (18 sept) Verkrijgbaar Pre-order t/m 24 sept, daarna regulier Pre-order vanaf 23 juli, daarna regulier Alleen 23 juli t/m 31 aug 2026 Platforms Alle platforms Alle platforms Niet op Nintendo of Epic Games Store FC Points – 6.000 (3 maandelijkse drops) 10.000 (5 maandelijkse drops) Premium Pass – Seizoen 1 Seizoenen 1 t/m 5 FUT: 85+ ICON-item (FC 27) – ✔ (alleen pre-order vóór 31 aug) ✔ FUT: Hall of FUT Player Pick – – Keuze uit Akinfenwa, Dos Santos, Remy, Fellaini, Elia FUT: extra Evolution-slot – ✔ ✔ Carrière: pre-orderuitdagingen ✔ ✔ ✔ Carrière: 3x ICONs/Heroes ✔ ✔ ✔ Carrière: 5-sterrencoach ✔ ✔ ✔ Carrière: 5-sterren jeugdscout ✔ ✔ ✔ Carrière: 5-sterren senior scout – ✔ ✔ Carrière: Pre-Season ALG-boost – ✔ ✔ Carrière: 5 extra creatievakken (live-uitdagingen) – ✔ ✔ The Grounds: Signature trainingspak ✔ ✔ ✔ The Grounds: Mbappé Rang 3 AMP ✔ ✔ ✔ The Grounds: 2x AXP-boost (10 wedstrijden) ✔ ✔ ✔ FC 26-bonus: 92+ ICON-item ✔ (bij pre-order) – – FC 26-bonus: 93+ ICON 1-van-4 pick – ✔ (vóór 31 aug) ✔ FC 26-bonus: 99 DRI Evolution – ✔ ✔ FC 26-bonus: 99 FYS Evolution – – ✔