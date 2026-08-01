Het lijkt er op dat de geplande overname van gameuitgever Electronic Arts door het Public Investment Fund van Saudi-Arabië volgende week doorgaat.

Electronic Arts meldt dat de overname naar verwachting aanstaande dinsdag doorgaat. Dit nadat de Europese Commissie akkoord is gegaan met de overname. Dat was de laatste goedkeuring die nodig was om de overname door te laten gaan.

Eerder werd al bekend dat het Public Investment Fund, dat door Saudi-Arabië in het leven is geroepen om het land minder afhankelijk van alleen olieverdiensten te maken, en EA het over de overname eens waren. Het PIF schatte de waarde van EA op ongeveer 55 miljard dollar.

Daarna moesten diverse instanties wereldwijd de overname goedkeuren, niet in de laatste plaats omdat het PIF een staatsbedrijf is. Nu dat is gebeurd gaat de overname aanstaande dinsdag dus waarschijnlijk door. Daarmee komt Saudi-Arabië weer dichter in de buurt van hun plannen om het land een belangrijk onderdeel van de game-industrie te maken. Eerder investeerde het PIF al in tientallen gamebedrijven.

Eigenaar van EA Sports FC en Battlefield

Electronic Arts is vooral bekend van de EA Sports FC-voetbalgames, die voorheen onder de naam Fifa door het leven gingen. Verder heeft het bedrijf ook franchises als De Sims, Battlefield, Need for Speed, Apex Legends en Skate in handen.

De overname kan op veel controverse rekenen in verband met de twijfelachtige mensenrechten in Saudi-Arabië. Die staan bijvoorbeeld haaks op de inclusiviteit die franchises als De Sims uitstralen. Eerder communiceerde EA al naar buiten dat de overname niets moet veranderen aan dit aspect van De Sims.