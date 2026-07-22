De coverster van voetbalgame EA Sports FC 27 is bekend: het gaat om Kylian Mbappé van het Franse nationale elftal en Real Madrid.

Uitgever Electronic Arts maakte dat bekend met de tweet, inclusief een foto van cover van de Ultimate Edition van de game. Het is niet bekend of Mbappé ook op de standaard editie van het spel zal komen te staan, of dat daar een andere voetballer op te zien is.

Vier jaar geleden stond Mbappé ook al op de cover, maar toen heette de voetbalreeks nog Fifa omdat EA die licentie nog afnam. Hij was drie jaar op een rij de coverster van de reeks, namelijk voor Fifa 21, Fifa 22 en Fifa 23.

Definiërende speler

Aldus Mbappé: "Om voor het eerst op de cover van een EA Sports FC-game te staan is een heel speciaal moment voor mij. Het is een eer om mijn langdurige relatie met de franchise voort te zetten in dit nieuwe hoofdstuk, samen met de spelers die de geschiedenis ervan hebben geschapen. Ik kan niet wachten tot iedereen FC 27 kan ervaren."

Volgens EA is Mbappé een van de definiërende spelers van zijn generatie door zijn prestaties voor zijn club en land. "Hij belichaamt de ambitie, creativiteit en de wereldwijde aantrekkingskracht die EA Sports FC vandaag de dag definieert. We zijn trots dat we onze samenwerking in EA Sports FC 27 kunnen voortzetten."

Morgen volgt de officiële onthulling

EA onthult morgen om 18:00 uur officieel EA Sports FC 27, dus dan volgt er meer informatie over de voetbalgame. Via YouTube wordt dan meer getoond. Vorige week lekte er al informatie over het spel, zodat we nu al het een en ander weten.

Zo heeft een betrouwbare leaker gemeldt dat het spel op 25 september uitkomt. Naar verwachting geeft de Ultimate Edition daarnaast acht dagen vroeger toegang tot het spel. Dit zou ook beschikbaar komen voor EA Play-leden. Dat zou betekenen dat voor deze spelers de game al op 17 september beschikbaar komt.

EA Sports FC 27 zal waarschijnlijk 79,99 euro op PlayStation 5 en Xbox Series-consoles kosten. De game gaat daarnaast 69,99 euro op pc en Switch 2 kosten. Het spel komt ook naar PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Wel zou de fysieke versie van de game in ieder geval op disk komen.