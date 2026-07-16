EA Sports FC 27 komt waarschijnlijk op 25 september uit, zo is gelekt. Daarbij zijn ook de prijzen van de game naar buiten gekomen.

Hoewel het nieuwste deel in de langlopende voetbalreeks op moment van schrijven nog niet officieel is aangekondigd, lekte de releasedatum via de zeer betrouwbare Bilbil-kun op Dealabs. Een release op vrijdag 25 september dit jaar is geen grote wijziging ten opzichte van de release van voorgaande delen de afgelopen jaren.

Prijzen en eerder toegang

EA Sports FC 27 zal volgens de insider 79,99 euro op PlayStation 5 en Xbox Series-consoles kosten. De game gaat daarnaast 69,99 euro op pc en Switch 2 kosten. Het spel komt ook naar PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch, al zijn daar specifiek geen prijzen voor naar buiten gecommuniceerd. Wel zou de fysieke versie van de game in ieder geval op disk komen.

Naar verwachting geeft de Ultimate Edition van de game daarnaast acht dagen vroeger toegang tot het spel. Dit zou ook beschikbaar komen voor EA Play-leden. Dat zou betekenen dat voor deze spelers de game al op 17 september beschikbaar komt.

Mogelijke komst van openwereldmodus

Veel details over EA Sports FC 27 zelf zijn er nog niet, al gaan er al geruime tijd geruchten over een nieuwe openwereldmodus genaamd The Grounds. Dit zou enigszins vergelijkbaar worden met openwereldmodi in spellen als NBA 2K, met een verkenbare wereld waar spelers met hun zelfgemaakte avatar diverse locaties kunnen bezoeken en onder andere kleding kunnen kopen en kunnen trainen.

Onthulling is mogelijk volgende week