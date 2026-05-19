Nintendo heeft bevestigd dit jaar aanwezig te zijn op Gamescom, de gamebeurs in Keulen, Duitsland.

Dat liet het bedrijf gisteren via social media weten. "Nintendo keert terug naar Gamescom in 2026! We zijn van 26 tot en met 30 augustus in Keulen en kijken er naar uit jullie daar te zien. Blijf onze kanalen volgen voor meer informatie!"

Het bedrijf heeft nog geen meer details gegeven over wat bezoekers van de beurs kunnen verwachten, maar het ligt in de lijn der verwachting dat Nintendo een eigen stand op de beursvloer krijgt waar bezoekers diverse aankomende Switch 2- en Switch-games kunnen spelen.

Of Nintendo ook een Direct uitzendt rond die tijd, is niet bekend. Het bedrijf toont meestal wel rond Summer Game Fest in juni een algemene Direct waarin het aankomende games onthult en toont, maar rond Gamescom lang niet zo vaak.