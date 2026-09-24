Een rood bolletje, pushnotificatie of trillend apparaat: met de standaardinstellingen laten populaire socialmedia-apps als Facebook, Instagram, X en LinkedIn je zelden met rust. Wie niets aanpast, ontvangt bij elke nieuwe volger, like en verjaardag een melding op het mobiele toestel. Vervelend, want dergelijke pushberichten leiden je al gauw meerdere keren per dag af. Krijg met behulp van deze basiscursus weer volledig grip op jouw socialmedia-meldingen.

Vrijwel iedereen kijkt na het horen of voelen van een pushnotificatie meteen op de smartphone. Begrijpelijk, want mensen zijn nou eenmaal nieuwsgierig. Helaas heeft die stortvloed aan meldingen wel een keerzijde. Voor je het weet halen dergelijke meldingen je namelijk uit je concentratie, terwijl de inhoud bij nader inzien helemaal niet zo belangrijk was. Veel zaken kunnen best even wachten totdat je op eigen initiatief een socialmedia-app opent.

Spam van Facebook

Sociale media zijn ontworpen om gebruikers telkens terug te laten keren naar het platform. Meldingen spelen hierbij een sleutelrol. Ze trekken je aandacht en wekken je nieuwsgierigheid, waardoor je tóch even gaat kijken. Facebook spant de kroon met het lastigvallen van zijn gebruikers. Plaats je bijvoorbeeld een bericht, dan krijg je bij elke reactie en like een seintje.

En wat te denken van evenementen, verjaardagen, nieuwe berichten in groepen, herinneringen aan oude berichten en vrienden die je taggen. Er zijn eigenlijk te veel zaken om op te noemen waarvoor je meldingen ontvangt. Wanneer je nu even de tijd neemt om de instellingen aan te passen, heb je daar in de nabije toekomst veel profijt van.

Tik in de Facebook-app onderaan op het belletje en zie wat voor uiteenlopende notificaties je allemaal ontvangt.

Meldingenoverzicht

In de Facebook-app bekijk je eenvoudig een overzicht met alle meldingen. Tik rechtsonder op het pictogram met het belletje. De recentste updates staan bovenaan. Vanuit dit venster heb je al enkele opties om de notificaties terug te dringen. Druk achter een melding maar eens op de drie puntjes. Geef via Minder weergeven aan dat je niet op dergelijke notificaties zit te wachten. Mogelijk dien je nog een reden op te geven, bijvoorbeeld ‘Sluit niet aan bij mijn interesses’ of ‘Ik wil hier minder meldingen van ontvangen’. Maak in dat geval een keuze en bevestig met Verzenden. Facebook laat weten dat je een tijdje minder updates van de betreffende contactpersoon, pagina of groep ontvangt.

Via de drie puntjes kun je bij een melding afkomstig van een groep ook op Alleen meldingen ontvangen over berichten van vrienden in deze groep tikken. Je blokkeert daarmee pushnotificaties over berichten van onbekenden. Zodra een vriend(in) een bericht in een groep deelt, verschijnt er overigens wel een melding. Gaat het om een verjaardag, dan kies je in hetzelfde menu eventueel voor Meldingen over verjaardagen van vrienden uitschakelen. Tot slot tik je in het geval van een evenement desgewenst op Nieuwe evenementmeldingen van deze evenementorganisator uitschakelen.

Ontvang je van een bepaalde groep wel erg veel meldingen, dan kun je daar vanuit het meldingenoverzicht iets aan doen.

Facebook-instellingen

Als je de Facebook-meldingen volledig wilt reguleren, dien je in de instellingen te duiken. Tik in de app linksboven op het menu (drie horizontale streepjes) en ga naar Instellingen en privacy / Instellingen. Je veegt vervolgens zo nodig een stukje omhoog, waarna je onder Voorkeuren op Meldingen tikt.

Er verschijnen nu een heleboel categorieën. Tik op een categorie waaraan jij je mateloos stoort, zoals Opmerkingen, Tags, Chatberichten, Pagina’s die je volgt of Verjaardagen. In de meeste gevallen verschijnen er nu drie opties, namelijk Push, E-mailadres en Sms. De twee laatstgenoemde mogelijkheden zijn ietwat ouderwets en staan wellicht al uitgeschakeld. Krijg je alsnog e-mails en sms’jes van Facebook, dan kun je daar nog even naar kijken. Zet verder het blauwe schuifje achter Push uit. Je ontvangt van de gekozen categorie in het vervolg geen meldingen meer.

Bij sommige categorieën kun je specifieke meldingen uitzetten. Zo zie je bij Reels onder meer Gepersonaliseerde suggesties, Livevideo’s en Live-uitnodigingen staan. Schakel deze opties eveneens uit en geniet voortaan van je welverdiende rust.

Hoe meer schuifjes je uitzet, hoe minder meldingen je ontvangt.

Groepsmeldingen

Wanneer je in Facebook allerlei groepen volgt, verdient deze categorie speciale aandacht. Bepaal bijvoorbeeld dat alleen favoriete groepen notificaties mogen sturen. Open het menu en navigeer naar Instellingen en privacy / Instellingen / Meldingen / Groepen. Tik nu op de bovenste groepsnaam en geef aan in hoeverre je zogeheten in-appmeldingen wilt ontvangen. Zoals de naam al doet vermoeden, zie je deze meldingen alleen wanneer je de Facebook-app opent. Je herkent dit type notificatie aan een genummerde badge bij het pictogram van Facebook. Dit app-pictogram staat bijvoorbeeld op het beginscherm van jouw smartphone of tablet. Kies bij de in-appmeldingen tussen de opties Alle berichten, Hoogtepunten of Berichten van vrienden. Wil je niets ontvangen, dan selecteer je Uit.

Verder stuurt Facebook mogelijk pushmeldingen van voorgestelde berichten afkomstig uit groepsberichten. Dit betreft een kort pop-upbericht dat wellicht met een bel- of trilsignaal op het mobiele apparaat verschijnt. Wil je dat niet? Tik dan onder Pushberichten op Uit. Tot slot kun je op veel toestellen ook nog badgevermeldingen uitschakelen. Zodra iemand in een groep de tag ‘@iedereen’ gebruikt, krijg je daarvan geen bericht meer. Herhaal de stappen uit deze paragraaf voor alle Facebookgroepen die je volgt.

Bepaal bij elke groep in hoeverre je in-appmeldingen en pushberichten wilt ontvangen.

Pushberichten uitzetten op toestel Vind je het vermoeiend om de instellingen van socialmedia-apps door te spitten? Schakel in dat geval in één klap alle pushberichten van pakweg Facebook of Instagram uit. Dat werkt via de toestelinstellingen van je smartphone of tablet. De exacte instructies kunnen per Android-apparaat verschillen, omdat fabrikanten dit besturingssysteem doorgaans naar eigen smaak aanpassen. Op veel toestellen tik je achtereenvolgens op Instellingen / Apps en wijs je een socialmedia-app aan. Kies Meldingen en zet de schakelaar achter Meldingen toestaan uit. Heb je een iPhone of iPad, dan ga je naar Instellingen / Meldingen. Je tikt onderaan op de socialmedia-app, waarna je het schuifje uitzet achter Sta meldingen toe.

Zet in de toestelinstellingen alle pushnotificaties van sociale media uit.

Meldingen van Instagram

Net als Facebook is Instagram eveneens behoorlijk opdringerig in zijn berichtgeving. Je krijgt bijvoorbeeld meldingen over verse posts van vrienden, nieuwe volgsuggesties, privéberichten, reacties op jouw posts, live-video’s van accounts die je volgt en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Instagram bevat een overzicht van alle meldingen. Tik hiervoor op het hartje. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kun je dit overzicht nog filteren. Kies in dat geval Filter en bepaal bijvoorbeeld dat je alleen updates van geverifieerde gebruikers wilt weergeven. Dat betreft veelal beroemdheden.

In Instagram zit ook een chatfunctie. Hiervan krijg je met de standaardinstellingen ook notificaties. Tik op het pictogram van het papieren vliegtuigje om deze chatberichten te tonen. Je hebt nu een goede indruk met welke meldingen Instagram je bestookt.

Instagram vuurt heel wat verschillende meldingen op zijn gebruikers af.

Instagram-instellingen

Gebruik je Instagram vooral om naar mooie plaatjes te kijken en vind je al die opdringerige meldingen maar niks? Zet ze dan gewoon uit. Tik vanuit het hoofdscherm op de profielafbeelding om je accountinstellingen te openen. Ga nu rechtsboven naar het menu en kies Meldingen. Er komen nu diverse categorieën tevoorschijn.

Tik eerst eens op Berichten, verhalen en opmerkingen. Wanneer je op Instagram een foto publiceert, kunnen andere leden onder dit beeld op een hartje tikken. Dit is een zogeheten vind-ik-leuk. Ontvang je graag een notificatie zodra iemand daarop tikt? Kies dan Van profielen die ik volg of Van iedereen. Je ontvangt vervolgens een melding als ‘Maikel Dijkhuizen vindt je foto leuk’. Geef je niks om ontvangen vind-ik-leuks, dan selecteer je Uit.

Naast bovengenoemd voorbeeld bestaat de categorie Berichten, verhalen en opmerkingen uit nog veel meer meldingen die je kunt aanpassen. Denk onder meer aan foto’s waarin je bent getagd, opmerkingen onder kiekjes en voor jou voorgestelde berichten. Bedenk goed waarvan je wel of juist geen meldingen wilt ontvangen.

Je keert via het pijltje terug naar het meldingenvenster, waarna je ook de overige categorieën doorneemt. Zo kun je bijvoorbeeld meldingen voor volgverzoeken, accountsuggesties en uitnodigingen voor berichtverzoeken uitzetten. Neem hiervoor even de tijd, want het gaat om tientallen verschillende opties.

Voorkom in de instellingen dat Instagram je overspoelt met vind-ik-leuk-meldingen.

Tijdelijk pauzeren Veel mensen willen in Instagram alleen belangrijke meldingen ontvangen, zoals van een ontvangen chatbericht. Toch zijn dat alles bij elkaar misschien nog steeds veel meldingen. Heb je behoefte aan een pauze, zodat de socialmedia-app je even met rust laat? Geen probleem, want je zet de meldingen eenvoudig even stil. Tik in het scherm met jouw accountinstellingen op het menu en kies Meldingen. Zet het schuifje achter Alles pauzeren aan en kies vervolgens een tijdsbestek. Dat varieert van 15 minuten tot maximaal 8 uur. Verder kun je op gezette tijden ook meldingen dempen. Handig voor ’s nachts of tijdens drukke werkdagen. Tik op Slaapmodus en zet achter Slaapmodus het schuifje aan. Je stelt nu een schema in door achter Begintijd en Eindtijd een tijdstip op te geven. Beslis onderaan op welke dagen je Instagram-meldingen wilt dempen. Je bewaart de wijzigingen via Opslaan.

Ben je even Instagram-moe, dan las je eenvoudig een pauze in.

Meldingen gevolgde personen

Misschien vind je het leuk dat je van een favoriete artiest pushmeldingen ontvangt, terwijl je updates van de buurman wellicht als storend ervaart. Stel daarom voor ieder gevolgd account de meldingen apart in. Ga naar jouw accountinstellingen van Instagram en tik op het menu. Je kiest daarna Meldingen / Van accounts die je volgt, waarna er een lijst met gevolgde accounts verschijnt.

Tik achter een profielnaam op het belletje. Je ziet nu een compact menu van meldingen die je kunt dempen. Kies eerst Berichten. Wil je alleen meldingen van de belangrijkste berichten ontvangen, dan selecteer je Meest relevant. Je kunt met Uit ook alle berichtnotificaties uitzetten. Bepaal op soortgelijke wijze in hoeverre je meldingen van Stories, Reels en Livevideo’s wilt ontvangen.

Wanneer je tientallen of misschien wel honderden accounts volgt, kost het veel tijd om de meldingen te optimaliseren. Gelukkig kan het ook een stuk sneller. Tik bovenaan de lijst maar eens op Selecteren en wijs de accounts aan waarvan je geen meldingen meer wilt ontvangen. Je bevestigt onderaan met Uitschakelen. Deze optie geldt voor alle inhoudstypes.

Geef aan van welke Instagram-accounts je de meldingen wilt dempen.

Filters in X

X (voorheen Twitter) vuurt van oudsher een heleboel pushmeldingen op zijn gebruikers af. Tik vanuit het hoofdvenster op het belletje om een overzicht van deze notificaties te zien. Het gaat onder andere om nieuwe updates van personen die je volgt en antwoorden onder jouw posts. X heeft ook een chatfunctie waarvan je eveneens meldingen ontvangt.

Met behulp van eenvoudige filters schroef je het aantal notificaties flink terug. Tik op jouw profielafbeelding om de accountinstellingen te openen en navigeer naar Instellingen en privacy / Meldingen / Filters. Je zet het schuifje achter Kwaliteitsfilter aan. Deze instelling voorkomt dat je nutteloze updates over slechte content ontvangt. Ga daarna naar Genegeerde meldingen. Beslis hier van welke personen je meldingen wilt negeren, zoals accounts die je niet volgt of profielen met een standaardprofielfoto. Zet hiervan de schuifjes aan.

Stel filters in om het aantal meldingen van X te verminderen.

Meldingsvoorkeuren van X

Je past in X de meldingsvoorkeuren volledig naar eigen smaak aan. Neem daarvoor wel even de tijd, want er zijn nogal veel opties. Open je accountinstellingen en ga naar Instellingen en privacy / Meldingen / Voorkeuren / Pushmeldingen. Je ziet nu een behoorlijke lijst met categorieën.

Tik eerst op Posts. Wil je een trillende of piepende pushnotificatie ontvangen zodra een persoon die je volgt een post plaatst? Zo nee, zet het schuifje dan uit. Verder stuurt X ook een melding zodra iemand onder jouw post een reactie plaatst. Heb je een chatbericht ontvangen, dan stelt X je daarvan meteen op de hoogte. Wie geen behoefte aan dergelijke meldingen heeft, zet de juiste schuifjes uit.

Werp ook even een blik op de onderdelen In-app-meldingen van X en Van X. Het algoritme denkt te weten welke onderwerpen jij interessant vindt. Je ontvangt op basis daarvan mogelijk allerlei aanbevelingen. Als je die liever links laat liggen, zet je alle schuifjes uit.

Je zet in X allerlei soorten pushmeldingen aan of uit.

Meldingenoverzicht in LinkedIn

LinkedIn is een zakelijke socialmedia-app en stuurt verrassend veel meldingen naar zijn gebruikers. Je ontvangt onder andere seintjes als iemand jouw profiel heeft bekeken of als er interessante vacatures beschikbaar zijn. Ook doet LinkedIn aanbevelingen voor pagina’s die je kunt volgen. Net als andere sociale netwerken is er een chatdienst geïntegreerd. Stuurt iemand jou een bericht, dan resulteert dat in een nieuwe melding.

Ga vanuit het beginscherm naar Meldingen en bekijk welke notificaties je zoal ontvangt. Zie je iets onbelangrijks staan? Tik dan op de drie puntjes. Er zijn twee mogelijkheden. Via Minder zoals deze weergeven verminder je dit type meldingen. Je kunt als alternatief ook tikken op Meldingsvoorkeuren wijzigen. Zet onder Meldingen toestaan over de optie Dit type update uit. Je krijgt dan dit soort notificaties helemaal niet meer te zien.

Zet vanuit het meldingenoverzicht rechtstreeks notificaties uit.

Notificaties aanpassen

Je kunt in LinkedIn ook alle notificatie-instellingen onder handen nemen, zodat je niet meer allerlei (overbodige) meldingen ontvangt. Dat kost even tijd, want de opties zijn erg uitgebreid. Tik op je profielafbeelding en ga naar Instellingen / Meldingen. Je ziet nu een lijst met uiteenlopende categorieën.

Veel meldingen zijn afkomstig uit de categorie Op zoek naar een baan. Als je daarop tikt, zie je onderdelen als Vacaturemeldingen, Aanbevolen vacatures, Updates over sollicitaties en Carrièreadvies. Tik op een onderdeel en beslis in hoeverre je hiervan notificaties wilt ontvangen. Er zijn drie mogelijkheden, namelijk Meldingen in de app, Pushmeldingen en E-mail. Keer met het pijltje terug naar de hoofdcategorie. Wil je helemaal geen pushmeldingen rondom vacatures ontvangen? Deactiveer dan de schakelaar bij Meldingen voor zoekopdrachten voor vacatures toestaan. Je hoeft dan niet elk onderdeel apart uit te pluizen.

De meldingsvoorkeuren van LinkedIn tellen nog veel meer categorieën, zoals Connectie maken met anderen, Plaatsingen en commentaren, Berichten, Groepen, Pagina’s en Evenementen bijwonen. Neem hiervan de onderdelen stuk voor stuk door en bedenk of je hiervan (push)meldingen wilt ontvangen.

Heb je al een leuke baan of ben je gepensioneerd, dan zijn de vacaturemeldingen van LinkedIn overbodig.

In het kort Socialmedia-meldingen van Facebook, Instagram, X en LinkedIn zijn per app en vaak per categorie aan te passen. Facebook laat groepsmeldingen per groep beperken, terwijl Instagram meldingen tijdelijk kan pauzeren van 15 minuten tot 8 uur. X biedt filters om ongewenste meldingen te negeren en LinkedIn verdeelt notificaties over onder meer vacatures, berichten, groepen en evenementen. Wie sneller klaar wil zijn, kan pushmeldingen ook op Android, iPhone of iPad per app blokkeren.