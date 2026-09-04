Allereerst is de Legend of Zelda-Direct aan de beurt. Die staat op dinsdag 8 september, om 16:00 uur Nederlandse tijd op de planning. De presentatie staat in het teken van de veertigste verjaardag van de franchise, en neemt ongeveer dertig minuten in beslag.

De reguliere Nintendo Direct vindt de dag daarna plaats, op woensdag 9 september, ook om 16:00 uur Nederlandse tijd. Deze Direct duurt ongeveer 45 minuten. Deze presentatie richt zich voornamelijk op titels die deze winter naar de Nintendo Switch 2 komen.

Na de Direct wordt daarbij een Nintendo Treehouse uitgezonden, waarin gameplay van een aantal getoonde titels te zien is.

Wat gaan we zien in de The Legend of Zelda Direct?

De verwachting was er al dat er spoedig een Direct aan zat te komen, gezien Nintendo die vaak een paar weken voordat Tokyo Games Show losbarst uitzendt. Dat The Legend of Zelda een aparte presentatie krijgt is dan enigszins opvallend, maar gezien de veertigste verjaardag van de reeks lijkt het bedrijf uit te willen pakken.

Ze hebben in ieder geval een aantal grote dingen om te laten zien. Allereerst uiteraard de remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time, die eerder dit jaar is aangekondigd en ook nog voor de jaarwisseling moet verschijnen. De kans is dus groot dat hiervan een releasedatum bekend wordt gemaakt, met meer beelden van hoe deze remake eruit gaat zien.

Daarnaast is het goed mogelijk dat de eerste officiële teaserbeelden van de Legend of Zelda-film worden getoond. Die gaat op 30 april 2027 in première, en naast een paar setfoto’s zijn er nog vrijwel geen officiële beelden gedeeld.

Verder valt te verwachten dat er tijdens de Direct merchandise getoond gaat worden om de verjaardag van Zelda mee te vieren, alsmede een paar unieke challenges in verschillende Nintendo-games. Toch houden we hoop dat dit ook het moment is waarop Nintendo eindelijk de beruchte ports van The Legend of Zelda: Twilight Princess en The Wind Waker uit de doeken doet.

En wat te verwachten van de reguliere Direct?

De reguliere Nintendo Direct neemt iets meer tijd in beslag, en zal dan ook inzicht geven in de first- en third-party output die we de komende tijd op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 kunnen verwachten. De release van Fire Emblem: Fortune’s Weave staat om de hoek, dus daar wordt waarschijnlijk nog wel iets van getoond.

Net als de Ocarina of Time-remake is van The Duskbloods aangekondigd dat die in 2026 uit moet komen. Een releasedatum daarvan lijkt na de recente Network Test dan ook waarschijnlijk. Ook is het mogelijk dat Nintendo meer gaat laten zien van Xenoblade: Genesis, die in de vorige Direct werd aangekondigd.

Verder hopen we natuurlijk op een aantal indrukwekkende verrassingen, zoals de aankondiging van de volgende 3D Mario-game, of een spiksplinternieuwe Star Fox-titel nu de vernieuwde versie van Lylat Wars een paar maanden in de winkels ligt. Maar goed, hoge verwachtingen kunnen ook tot teleurstelling leiden, dus we gaan het allemaal ervaren.

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Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een reguliere Nintendo Direct en een speciale Direct?

Een reguliere Nintendo Direct bundelt meestal nieuws over meerdere games, uitgevers en platforms. Een speciale Direct draait juist om één serie, spel of onderwerp, zoals Zelda, Donkey Kong of Fire Emblem. Voor kijkers betekent dat vooral verschil in verwachting: bij een reguliere uitzending is de kans op verrassingen breder, terwijl een themapresentatie meestal dieper ingaat op één franchise, release of jubileum.

Hoe kun je een Nintendo Direct in Nederland kijken?

Een Nintendo Direct is doorgaans online te bekijken via officiële Nintendo-kanalen, zoals de Direct-pagina van Nintendo en het YouTube-kanaal van Nintendo Nederland. Nederlandse tijden worden bij lokale aankondigingen meestal vermeld, zodat je niet zelf hoeft om te rekenen. Wie de uitzending mist, kan de video vaak later terugkijken als losse presentatie of via het Direct-archief.

Wat doet de Nintendo Today-app?

De Nintendo Today-app is een gratis smartphone-app voor iOS en Android waarmee Nintendo dagelijks nieuws, video’s en agendapunten kan tonen. De app kan geplande Nintendo-evenementen, zoals Direct-presentaties en gamereleases, in een kalender weergeven. Daarmee is het vooral een extra kanaal voor fans die officiële aankondigingen direct op hun telefoon willen volgen.

Waarom kondigt Nintendo vaak games aan via een Direct?

Een Nintendo Direct geeft Nintendo controle over timing, context en volgorde van aankondigingen. In plaats van losse nieuwsberichten ziet de kijker in één video trailers, releasedata en updates naast elkaar. Dat werkt goed voor grote releases, maar ook voor kleinere spellen die profiteren van de aandacht rond een gezamenlijke presentatie.

Welke Zelda-games zijn geschikt als je nieuw bent in de serie?

Voor nieuwkomers zijn The Legend of Zelda: Breath of the Wild en Tears of the Kingdom logische moderne instappunten, omdat ze op verkenning en vrijheid draaien. Link’s Awakening is juist compacter en klassieker van opzet, met een duidelijke eilandstructuur en kerkers. Wie vooral de oorsprong van de 3D-Zelda-formule wil begrijpen, komt al snel uit bij Ocarina of Time.