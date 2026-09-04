Nintendo heeft in de Nintendo Today-app aangekondigd volgende week twee Nintendo Direct-presentaties uit te zenden: een reguliere Direct en eentje die geheel in het thema van The Legend of Zelda staat.

Allereerst is de Legend of Zelda-Direct aan de beurt. Die staat op dinsdag 8 september, om 16:00 uur Nederlandse tijd op de planning. De presentatie staat in het teken van de veertigste verjaardag van de franchise, en neemt ongeveer dertig minuten in beslag.

De reguliere Nintendo Direct vindt de dag daarna plaats, op woensdag 9 september, ook om 16:00 uur Nederlandse tijd. Deze Direct duurt ongeveer 45 minuten. Deze presentatie richt zich voornamelijk op titels die deze winter naar de Nintendo Switch 2 komen.

Na de Direct wordt daarbij een Nintendo Treehouse uitgezonden, waarin gameplay van een aantal getoonde titels te zien is.

Wat gaan we zien in de The Legend of Zelda Direct?

De verwachting was er al dat er spoedig een Direct aan zat te komen, gezien Nintendo die vaak een paar weken voordat Tokyo Games Show losbarst uitzendt. Dat The Legend of Zelda een aparte presentatie krijgt is dan enigszins opvallend, maar gezien de veertigste verjaardag van de reeks lijkt het bedrijf uit te willen pakken.

Ze hebben in ieder geval een aantal grote dingen om te laten zien. Allereerst uiteraard de remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time, die eerder dit jaar is aangekondigd en ook nog voor de jaarwisseling moet verschijnen. De kans is dus groot dat hiervan een releasedatum bekend wordt gemaakt, met meer beelden van hoe deze remake eruit gaat zien.

Daarnaast is het goed mogelijk dat de eerste officiële teaserbeelden van de Legend of Zelda-film worden getoond. Die gaat op 30 april 2027 in première, en naast een paar setfoto’s zijn er nog vrijwel geen officiële beelden gedeeld.

Verder valt te verwachten dat er tijdens de Direct merchandise getoond gaat worden om de verjaardag van Zelda mee te vieren, alsmede een paar unieke challenges in verschillende Nintendo-games. Toch houden we hoop dat dit ook het moment is waarop Nintendo eindelijk de beruchte ports van The Legend of Zelda: Twilight Princess en The Wind Waker uit de doeken doet.

En wat te verwachten van de reguliere Direct?

De reguliere Nintendo Direct neemt iets meer tijd in beslag, en zal dan ook inzicht geven in de first- en third-party output die we de komende tijd op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 kunnen verwachten. De release van Fire Emblem: Fortune’s Weave staat om de hoek, dus daar wordt waarschijnlijk nog wel iets van getoond.

Net als de Ocarina of Time-remake is van The Duskbloods aangekondigd dat die in 2026 uit moet komen. Een releasedatum daarvan lijkt na de recente Network Test dan ook waarschijnlijk. Ook is het mogelijk dat Nintendo meer gaat laten zien van Xenoblade: Genesis, die in de vorige Direct werd aangekondigd.

Verder hopen we natuurlijk op een aantal indrukwekkende verrassingen, zoals de aankondiging van de volgende 3D Mario-game, of een spiksplinternieuwe Star Fox-titel nu de vernieuwde versie van Lylat Wars een paar maanden in de winkels ligt. Maar goed, hoge verwachtingen kunnen ook tot teleurstelling leiden, dus we gaan het allemaal ervaren.

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