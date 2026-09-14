Wat maakt Ocarina of Time nog steeds invloedrijk? Ocarina of Time uit 1998 geldt nog steeds als invloedrijk omdat de game 3D-avonturen op de Nintendo 64 heel toegankelijk maakte. Vooral het richten op vijanden, de vrije verkenning en de opbouw van kerkers werden jarenlang nagevolgd. Veel moderne actie-avonturengames gebruiken nog steeds ideeën die toen populair werden, zoals duidelijke lock-on-gevechten en een wereld die stap voor stap opent.

Hoe kun je Nintendo Directs in Nederland volgen? Nintendo Directs kun je in Nederland meestal gratis volgen via de officiële kanalen van Nintendo, vaak als livestream en later als terugkijkvideo. De presentaties richten zich op nieuwe games, trailers, releasedata en updates voor Nintendo-platforms. Let wel op het tijdstip, want wereldwijde uitzendingen kunnen door tijdzones in Nederland in de middag, avond of nacht vallen.