DC Studios heeft een update gegeven rondom Dynamic Duo, een aankomende Batman-gerelateerde animatiefilm, waarmee de cast van de film bekend is gemaakt - naast het feit dat de film ook een aantal jaren uit is gesteld.

Dynamic Duo stond aanvankelijk op de kalender met een releasedatum op 30 juni 2028, maar is nu dus uitgesteld naar 22 september van datzelfde jaar (via Deadline ). De redenering hierachter is schijnbaar dat Warner Bros. de film als een goede ‘back-to-school’-release ziet, die een vergelijkbaar publiek als Sony Pictures Animation Spider-Verse-films aan kan spreken.

Foto: Chris Samnee

Dynamic Duo draait om Dick Grayson en Jason Todd, twee straatschoffies die zichzelf de titel van de ‘Dynamic Duo’ geven, een benaming die in het DC-bronmateriaal gebruikt wordt om Batman en zijn sidekick Robin te beschrijven. Dick en Jason komen op straat in aanraking met de Red Hood Gang, en temidden die bonje krijgen ze ook te maken met Batman zelf. Het is mogelijk dat hij gedurende de film Robins van de twee maakt.

Er zijn vier castleden van de film bekend gemaakt, namelijk Mason Thames als Dick Grayson - hem ken je wellicht als Hiccup uit de live-action How To Train Your Dragon-film - en Logan Kim als Jason Todd. Hij speelde rollen in de nieuwe Ghostbusters-films en The Walking Dead: Dead City. Bekende acteurs Lee Pace en Steve Buscemi zijn gecast als Red Hood One en Red Hood Two, respectievelijk. Wie Batman gaat spelen in de film is nog niet bekend.

© Swaybox Studios

Unieke animatie

Dynamic Duo betreft dus een animatiefilm, maar niet in de stijl van een Toy Story of 2D-geanimeerd project als veel andere Batman-films . Nee, deze film gebruikt een combinatie van animatronische poppen, CGI en stop-motion om een nieuwe versie van Gotham City tot leven te wekken.

Deze unieke animatie wordt verzorgd door Swaybox Studios, een vrij nieuwe studio, maar van hun unieke aanpak zijn al wel kleine snippets te zien. Zoals je in de video hieronder kunt zien, zijn de poppen zowel via een computer te besturen, maar kunnen ze ook gezichtsbewegingen nabootsen. Voor Dynamic Duo worden deze poppen dus gecombineerd met CGI-effecten en stop-motion om dit Batman-verhaal te vertellen.

Arthur Mintz, de mede-oprichter van Swaybox Studios, regisseert de film zelf, op basis van het script van Matthew Aldrich - bekend van Pixars Coco en Lightyear. DC Studios-hoofd James Gunn is een van de producenten van deze film, al is niet duidelijk of Dynamic Duo ook onderdeel is van zijn DCU-filmuniversum. Ook Matt Reeves, de regisseur van het grandioos goede The Batman, is betrokken bij de productie van deze film.

Reeves heeft het momenteel echter ook druk met maken van The Batman Part 2, het langverwachte vervolg op de zojuist benoemde film. Robert Pattinson neemt de rol van de Caped Crusader weer op zich, en de opnames zijn op het moment van schrijven in volle gang. The Batman Part 2 en Dynamic Duo zijn overigens ook niet ver van elkaar verwijderd: Matt Reeves nieuwe film komt op 18 februari 2028 uit in de bioscoop, na uitgesteld te zijn geweest .