Deze week zond Nintendo Maar liefst twee Direct-presentaties uit: een rondom de verjaardag van Zelda, en een algemene. In Bonuslevel reageren Cody en Jacco deze week op beide presentaties, en vragen ze zich vooral af: had dit niet één presentatie moeten zijn?

De anticipatie voor een Nintendo Direct is namelijk altijd groot, soms tegen beter weten in. Nintendo bevindt zich echter in een unieke positie binnen de productlevenscyclus om de volgende lading aan games aan te kondigen, en het vorige platform voorgoed achter zich te laten. Voorafgaand aan de Directs van deze week wisten we namelijk nog bijster weinig over volgend jaar, op titels als Xenoblade Genesis en Pokémon Winds en Waves na.

Daarbij kwam ook nog dat het bedrijf haar grootste game van 2026 nog uit de doeken moest doen, The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Zodoende nam het dus de tijd in een aparte presentatie om vooral die game uit te lichten, om vervolgens op woensdagmiddag overige aankondigingen te doen.

Vol, maar toch leeg

Zoals je in onderstaande podcast kunt luisteren sloeg de onthulling van de remake – en diens releasedatum in november, twee weken voor GTA 6 – in als een bom. Van de visuele stijl tot de verbeteringen: dit najaar gaan we een van de beste games ooit opnieuw beleven in moderne vorm.

Maar ook bleef het gevoel hangen dat er niet bijster veel werd getoond wat betreft het veertigste jubileum van de reeks. Er komt een concertreeks, maar geen substantiële informatie over de Zelda-film of andere langverwachte games. De algemene Nintendo Direct was wel behoorlijk vol, maar met name met ports, heruitgaven en Switch 2-versies van bestaande games.

Goed, Metroid Ravenous en Kirby and the World Beyond maakten een hoop goed. Metroid als vervolg op het uitmuntende Metroid Dread, met een ogenschijnlijk nieuwe insteek, en Kirby als openwereldvervolg op het geweldige Forgotten Land. De titels trappen 2027 samen op een positieve manier af voor Switch 2-bezitters.

© Nintendo

Eén presentatie

Toch had Nintendo deze week wellicht meer indruk gemaakt door beide presentaties wat te trimmen en samen te voegen tot één overtuigende Direct. Er zijn natuurlijk veel meer partijen betrokken bij de planning van zo’n presentatie dan enkel het bedrijf zelf, en het verandert niets aan de line-up, maar misschien hadden we het graag toch anders gezien.

Luister hieronder in ieder geval de uitgebreide analyses van beide Directs, en hou je oren vooral open voor nóg een volle week voor Bonuslevel.