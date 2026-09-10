Deze week zond Nintendo Maar liefst twee Direct-presentaties uit: een rondom de verjaardag van Zelda, en een algemene. In Bonuslevel reageren Cody en Jacco deze week op beide presentaties, en vragen ze zich vooral af: had dit niet één presentatie moeten zijn?
De anticipatie voor een Nintendo Direct is namelijk altijd groot, soms tegen beter weten in. Nintendo bevindt zich echter in een unieke positie binnen de productlevenscyclus om de volgende lading aan games aan te kondigen, en het vorige platform voorgoed achter zich te laten. Voorafgaand aan de Directs van deze week wisten we namelijk nog bijster weinig over volgend jaar, op titels als Xenoblade Genesis en Pokémon Winds en Waves na.
Daarbij kwam ook nog dat het bedrijf haar grootste game van 2026 nog uit de doeken moest doen, The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Zodoende nam het dus de tijd in een aparte presentatie om vooral die game uit te lichten, om vervolgens op woensdagmiddag overige aankondigingen te doen.
Vol, maar toch leeg
Zoals je in onderstaande podcast kunt luisteren sloeg de onthulling van de remake – en diens releasedatum in november, twee weken voor GTA 6 – in als een bom. Van de visuele stijl tot de verbeteringen: dit najaar gaan we een van de beste games ooit opnieuw beleven in moderne vorm.
Maar ook bleef het gevoel hangen dat er niet bijster veel werd getoond wat betreft het veertigste jubileum van de reeks. Er komt een concertreeks, maar geen substantiële informatie over de Zelda-film of andere langverwachte games. De algemene Nintendo Direct was wel behoorlijk vol, maar met name met ports, heruitgaven en Switch 2-versies van bestaande games.
Goed, Metroid Ravenous en Kirby and the World Beyond maakten een hoop goed. Metroid als vervolg op het uitmuntende Metroid Dread, met een ogenschijnlijk nieuwe insteek, en Kirby als openwereldvervolg op het geweldige Forgotten Land. De titels trappen 2027 samen op een positieve manier af voor Switch 2-bezitters.
Eén presentatie
Toch had Nintendo deze week wellicht meer indruk gemaakt door beide presentaties wat te trimmen en samen te voegen tot één overtuigende Direct. Er zijn natuurlijk veel meer partijen betrokken bij de planning van zo’n presentatie dan enkel het bedrijf zelf, en het verandert niets aan de line-up, maar misschien hadden we het graag toch anders gezien.
Luister hieronder in ieder geval de uitgebreide analyses van beide Directs, en hou je oren vooral open voor nóg een volle week voor Bonuslevel.
Veelgestelde vragen
Wat is een Nintendo Direct?
Een Nintendo Direct is een videopresentatie waarin Nintendo nieuwe games, updates en releasedata toont. De uitzendingen verschillen in lengte en onderwerp: soms draait alles om één game of serie, soms om een bredere line-up voor Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch. Voor spelers zijn Directs vooral handig om te zien welke titels binnenkort verschijnen en of een consoleaankoop of pre-order de moeite waard wordt.
Hoe bepaal je of een Nintendo Switch 2 kopen nu verstandig is?
Kijk eerst naar 3 dingen: de games die je echt wilt spelen, de ondersteuning van je bestaande Switch-bibliotheek en de periode waarin nieuwe exclusives verschijnen. Nintendo Switch 2 speelt ook compatibele Nintendo Switch-games, maar sommige titels werken mogelijk niet of niet volledig. Wacht dus niet alleen op losse aankondigingen, maar beoordeel of de beschikbare en aangekondigde line-up past bij jouw speelgedrag.
Welke Nintendo Switch-games werken op Nintendo Switch 2?
Nintendo Switch 2 kan naast eigen Switch 2-games ook compatibele fysieke en digitale Nintendo Switch-games afspelen. Dat betekent niet dat elke oude game probleemloos werkt: Nintendo meldt dat bepaalde Switch-games mogelijk niet worden ondersteund of niet volledig compatibel zijn. Controleer bij twijfel de compatibiliteitsinformatie voordat je een game koopt of je oude collectie als belangrijkste reden ziet om over te stappen.
Wat is het verschil tussen een Switch 2-game en een Switch 2 Edition-game?
Een Nintendo Switch 2-game is gemaakt of uitgebracht voor de nieuwe console. Een Nintendo Switch 2 Edition is een verbeterde versie van een bestaande Switch-game, vaak als bundel van de oorspronkelijke game met een upgradepack. Als je de originele Switch-game al bezit, kun je bij geselecteerde titels een upgradepack kopen om verbeteringen voor Nintendo Switch 2 te gebruiken.
Waarom zijn releasedata uit een Nintendo Direct belangrijk voor aankoopadvies?
Releasedata maken een Direct concreet: ze laten zien wanneer je daadwerkelijk iets aan een console of game hebt. Een sterke aankondiging zonder datum kan interessant zijn, maar helpt minder bij plannen of kopen. Voor aankoopadvies telt daarom niet alleen hoeveel games Nintendo toont, maar vooral welke games binnen 6 tot 12 maanden verschijnen en of die passen bij jouw voorkeuren.