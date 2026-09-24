Hardwarefabrikant Logitech heeft veel verschillende nieuwe producten uit de doeken gedaan, waaronder hardware voor professionele spelers, een McLaren-simraceset en de Yeti 2-microfoon.

Die microfoon is de Blue Yeti 2. De originele Blue Yeti is al zeventien jaar(!) razend populair onder contentmakers als streamers en YouTubers vanwege de goede kwaliteit tegenover hoe betaalbaar het apparaat is.

Aan de opvolger hangt het forse prijskaartje van 159,99 euro, en komt met een aantal nieuwe functies die opnames makkelijker moeten maken. Een intelligente sensor in de microfoon achterhaalt waar de spreker precies zit, en past daarvoor automatisch de instellingen rondom gain (lees: volume) en het rechttrekken van de audio bij. Zo krijg je een consistent audioniveau. Ook beschikt de Yeti 2 over automatische ruisonderdrukking, en zit er een klein schermpje op de microfoon waar je een eigen avatar af kunt beelden.

Tijdens een korte test blijkt de techniek goed in de gaten te houden hoe je beweegt, maar valt wel op dat flinke noise reduction benodigd is om niet geluiden van de achtergrond op te pikken. Dergelijke opties kunnen eenvoudig worden aangepast op de mic zelf, maar ook in Logitechs H-Hub-software.

Nieuwe Pro-ducten

Logitechs Pro-lijn wordt ook uitgebreid met vier producten. De Pro X Mousepad bijvoorbeeld, die ontworpen is in samenwerking met en bedoeld is voor esporters. Maar aan de muispad heb je niets zonder muis, dus de Pro X3 Superstrike is ook uit de doeken gedaan. Dat is opmerkelijk snel na de X2, die in februari van dit jaar nog op de markt verscheen, maar Logitech heeft een flinke verbetering doorgevoerd in de batterijduur van dit model: die is dankzij een nieuwe chip twee keer zo lang als diens voorganger. Ook is hij twee gram lichter en moet het gewicht evenrediger zijn verdeeld. Waarschijnlijk merken, net als bij de X2, professionele spelers daadwerkelijk dat verschil.

Dan is er de Pro X2 Rapid, een toetsenbord dat ook voor en door esporters ontwikkeld is. Nieuwe features zijn onder andere Rapid Trigger-tech en Key Priority. Deze functies kunnen gekalibreerd worden via de GHUB, waarmee de ‘feel’ en responsiviteit van toetsen naar wens ingesteld kan worden. Met een ingebouwde interface kun je ook razendsnel bepaalde instellingen aanpassen, of wisselen tussen bepaalde presets op basis van de in-game situatie.

Foto: Jacco Peek

Als laatste heb je in deze productlijn nog de Pro X3 Lightspeed-headset, die over een verbeterde batterijduur beschikt en duidelijke communicatie vooropzet. De microfoon belooft studiokwaliteit van jouw input, en met de ingebouwde equalizer-instellingen kun je voorrang geven aan specifieke audiobits, bijvoorbeeld voetstappen in een game, waardoor je die beter kunt horen. De headset is volledig gericht op pc-spelers, in tegenstelling tot de A50X.

Alle producten zijn nu beschikbaar voor de volgende adviesprijzen:

Pro X Mousepad - 59,99 euro

Pro X3 Superstrike-muis - 199,99 euro

Pro X2 Rapid-toetsenbord - 229,99 euro

Pro X3 Lightspeed-headset - 249,99 euro

Nieuwe kleuren en samenwerkingen

Buiten de Pro-productlijn wordt ook nog het compacte G316 X 75-toetsenbord uitgebracht, en komt Logitech met nieuwe kleuren voor andere G-producten. De G305 X Superlight-muis en de G316 X 75 en 98 komen bijvoorbeeld in de kleur lilac uit, en de G502 X Plus-muis komt ook met twee nieuwe kleuren. De Astro A50 X-headset komt ook met een speciale Mars Red-kleurvariant.

Daarbij brengt Logitech ook nieuwe losse producten uit in relatie tot racesimulatie voor op pc, met het G923-stuur, het RS50 direct-drive-systeem en de RS Pedals SE die nu los verkrijgbaar zijn om je racing set-up mee op te bouwen. Dat RS50 direct-drive-systeem is daarbij ook verkrijgbaar in een speciale stijl, namelijk de McLaren Racing Edition. Hiermee sluit de set-up aan bij de kleuren van McLaren.

Deze unieke set-up is ook nu verkrijgbaar, in twee varianten. De pc-specifieke bundel kost 799,99 euro, en de versie die ook op de PlayStation 5 te gebruiken is kost 899,99 euro. Het is de eerste keer dat Logitech aparte pc-versies van al hun racingset-ups maakt, om vanwege locentiekosten honderd euro van de prijs af te halen

Foto: Jacco Peek

Kieskeurig.nl