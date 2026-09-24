ASUS stapt in Googlebooks met een 14-inch laptop rond Gemini Intelligence. De ASUS Googlebook 14 krijgt een 3K-oledtouchscreen, Intel Core Ultra-hardware, WiFi 7 en een startgewicht van 0,99 kilo.

Googlebooks zijn nog maar net aangekondigd, maar de eerste fabrikanten schuiven al modellen naar voren. ASUS doet dat met de ASUS Googlebook 14, een dunne laptop voor wie veel in Google-diensten werkt en een Android-telefoon naast de laptop gebruikt. Wie nu een nieuwe laptop wil kiezen, krijgt er daarmee een extra categorie bij naast Windows-laptops, MacBooks en Chromebooks.

Foto: ASUS

Wat is er nieuw aan deze ASUS Googlebook 14?

De ASUS Googlebook 14 draait op Googlebook OS en is gebouwd rond Gemini Intelligence. De laptop wordt in diverse landen geleverd met 12 maanden Google AI Pro, waarmee je uitgebreidere toegang krijgt tot Gemini, Flow, Gemini Notebook en Gemini-functies binnen Google-apps. ASUS noemt ook Magic Pointer: daarmee wijs je iets op het scherm aan om Gemini er direct een vraag over te stellen of om een actie te starten.

Het is overigens nog de vraag of Nederland ook bij de landen hoort waar deze deal wordt uitgerold. Dat is dus nog even afwachten.

De hardware zit duidelijk boven het doorsnee Chromebook-segment. ASUS levert configuraties met een Intel Core Ultra 5 of Core Ultra 7 Series 3, maximaal 64 GB LPDDR5X-geheugen en een PCIe 4.0-ssd tot 1 TB. De 70Wh-accu moet tot 18 uur meegaan, al hangt dat in de praktijk sterk af van schermhelderheid, browsergebruik en achtergrondprocessen.

Scherm, geluid en bediening

Het scherm is een 14-inch oledtouchscreen met een 16:10-verhouding, een 3K-resolutie, 120 Hz-verversing en een HDR-piekhelderheid tot 1000 nits. Voor dagelijks werk is vooral de combinatie van 16:10 en mat glas interessant: je ziet meer regels tekst en hebt minder last van spiegeling onder fel kantoorlicht. Gorilla Glass Victus moet het scherm beter beschermen tegen krassen.

ASUS kiest verder voor een haptische touchpad met zes druksensoren en een verlicht toetsenbord met 1,5 mm toetsaanslag. Dat zijn details die je merkt zodra je langer typt of veel met vensters schuift. Het audiosysteem telt zes speakers, waaronder woofers en tweeters, wat de laptop ook geschikter moet maken voor videogesprekken en presentaties zonder losse speaker.

Foto: ASUS

Android en Googlebook OS staan centraal

De grootste verandering zit in de koppeling met Android. Je kunt volgens ASUS een taak op je Android-telefoon starten en op de Googlebook afronden, en smartphone-apps op de laptop weergeven. Dat lijkt op functies die je nu al deels kent van Android op Windows gebruiken, maar Googlebook OS moet die samenwerking dieper in het systeem verwerken.

Voor randapparatuur is er opvallend weinig reden om meteen een dock te pakken. De laptop heeft twee Thunderbolt 4-usb-c-poorten met laden en DisplayPort 1.4, twee usb-a-poorten, HDMI 2.1b én een 3,5mm-aansluiting. Draadloos is er wifi 7 met bluetooth 6.0. Zeker bij een dunne laptop van 10,9 mm aan de voorkant is die poortkeuze bijzonder ruim.

Prijs en beschikbaarheid van de ASUS Googlebook 14

De ASUS Googlebook 14 verschijnt in december voor een adviesprijs van 1349 euro. Daarmee zit hij niet in het goedkope Chromebook-vak, maar eerder bij premium 14-inch laptops voor studie, werk en mobiel gebruik. De behuizing is gemaakt van een magnesium-aluminiumlegering, weegt vanaf 0,99 kilo en komt in de kleur Dusk Ash.

In het kort De ASUS Googlebook 14 is een 14-inch laptop met Googlebook OS, Gemini Intelligence en een startgewicht van 0,99 kilo. De laptop krijgt een 3K-oledtouchscreen, Intel Core Ultra Series 3-processors, WiFi 7 en maximaal 64 GB werkgeheugen. ASUS brengt de Googlebook 14 in december 2026 uit voor 1349 euro.