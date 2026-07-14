Nintendo zou mogelijk eind 2027 of begin 2027 een oledversie van de Switch 2 uit willen brengen. Van de eerste Switch kwam ook een oledversie beschikbaar.

ZDNet meldt dit te hebben vernomen van drie verschillende anonieme bronnen, maar geeft wel aan dat het puur om een gerucht gaat. De productie van de oledversie van de Switch 2 zou nog niet zijn begonnen en pas later dit jaar zou Nintendo definitief een knoop doorhakken.

Nintendo zou nog twijfelen omdat het meer geld kost om een Switch 2 met een oledscherm te produceren, en het is sowieso al duurder om de console te maken gezien de stijgende prijzen van diverse componenten.

Waarom oled?

Door een Switch 2 met een oledscherm aan te bieden, kan de hybride console scherpere beelden tonen op het beeldscherm van het apparaat met betere zwartwaarden. Veel fans van de consoles van het bedrijf hoopten dat de Switch 2 op release al met een oledscherm beschikbaar zou zijn, maar dat was niet het geval.

Van de eerste Switch-console kwam vier jaar na release een oledversie uit. De Switch 2 kwam vorig jaar juni uit. Als de oledversie van de Switch 2 al eind volgend jaar of begin 2027 verschijnt, dan is dat dus sneller dan bij de eerste Switch. Van de eerste Switch verscheen ook een versie genaamd de Switch Lite, dat alleen als handheld gebruikt kon worden en dus niet games op televisie af kon spelen.

Nieuw Switch 2-model met vervangbare accu

Sowieso komt er spoedig een nieuw Switch 2-model uit in Europa, maar daarbij gaat het puur om een accu die makkelijker vervangbaar is. Dat doet Nintendo om te voldoen aan huidige Europese wetten. Verder zal het nieuwe model nauwelijks tot niet verschillen met de huidige Switch 2-versie. De Switch 2 met vervangbare accu moet ergens aankomend najaar beschikbaar komen. Daarnaast gaat de eerste Switch-console hier in Europa vanaf februari 2027 uit de verkoop.

Nintendo past zijn console en accessoires specifiek in Europa aan vanwege nieuwe Europese regelgeving die stelt dat accu's in producten voor consumenten makkelijk vervangbaar moeten zijn, zodat een apparaat met een kapotte accu niet zomaar onbruikbaar wordt. Deze regulering werd in 2023 doorgevoerd en gaat vanaf 18 februari 2027 van start.

Het succes van de Switch (2)

De Switch-consoles zijn in ieder geval een groot succes voor Nintendo. Van de eerste Switch zijn wereldwijd meer dan 155 miljoen exemplaren verkocht, waarmee het de bestverkochte Nintendo-console ooit is. Van de Switch 2 zijn inmiddels als het goed is meer dan 20 miljoen exemplaren verkocht.

Een van de redenen van het grote succes van de Switch-consoles, is het concept: het gaat om hybride consoles die zowel draagbaar als op televisie games afspelen. Ook het feit dat Nintendo zijn ontwikkeltijd niet meer verdeelt over een aparte console en handheld en al zijn games dus op de Switch-consoles uitbrengt, spreekt veel gamers aan.