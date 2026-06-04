Nintendo gaat in Europa een nieuw Nintendo Switch 2-model uitbrengen met een vervangbare accu.

Eerder dit jaar gingen er al geruchten dat deze nieuwe versie van de Switch 2 zou komen. De accu in de huidige Switch 2 kan ook vervangen worden, maar daar is wel speciaal gereedschap voor nodig. Bij het nieuwe model is dat niet nodig om toch de batterij te kunnen vervangen.

Op diens website laat Nintendo weten dat het naast de Switch 2 ook nieuwe modellen van de Joy-Cons en Pro Controllers gaat uitbrengen waarbij dit het geval is. Het gaat om producten die beginnen met 'BEE' in hun productnummer. De nieuwe versies van deze producten zullen ook 'OSM' in hun nummer hebben staan.

Nintendo doet dit vanwege de nieuwe Europese regelgeving die stelt dat accu's in producten voor consumenten makkelijk vervangbaar moeten zijn, zodat een apparaat met een kapotte accu niet zomaar onbruikbaar wordt. Deze regulering werd in 2023 doorgevoerd en gaat vanaf 18 februari 2027 van start. Het is dan ook zo goed als zeker dat het nieuwe Switch 2-model geen andere wijzigingen heeft - het gaat puur om de vervangbare accu.

Er zijn overigens geen plannen om dit voor de eerste Switch te doen. Voor zover bekend zullen de nieuwe modellen ook niet buiten Europa uitkomen, al is dat natuurlijk wel een optie wanneer soortgelijke reguleringen in andere regio's worden doorgevoerd.