Nintendo heeft een nieuwe Direct aangekondigd, waarin het bedrijf aankomende Nintendo Switch en Switch 2 games gaat laten zien.

De aankondiging werd gedaan in de Nintendo Today-app en op X, waar het bedrijf onthulde dat de presentatie op 9 juni om 16:00 uur Nederlandse tijd begint. De presentatie duurt vijftig minuten, en wordt opgevolgd door een Treehouse-stream van 95 minuten. Er worden grotendeels games behandeld die dit jaar uitkomen, maar een aantal kunnen dus ook aankondigingen voor toekomstige titels zijn. De stream is te bekijken via het YouTube-kanaal van Nintendo.

Bij ID gaan we de Direct echter ook streamen, dus kijk gezellig mee via ons Twitch-kanaal, waar we ongeveer een kwartier voor de presentatie begint live gaan.

Wat verwachten we van de Direct?

De Nintendo Switch 2 begint aan zijn tweede levensjaar, en hoewel er al veel vette games voor het apparaat zijn uitgekomen zijn velen benieuwd naar wat de hybride console verder in petto heeft.

Er zijn al een aantal games waarvan zeker is dat Nintendo die ergens in het komende jaar uit gaat brengen, zo staan Star Fox en Rhythm Paradise Groove deze maand op stapel, komt Splatoon Raiders op 23 juli uit en is bekend dat zowel Fire Emblem: Fortune’s Weave en FromSoftware’s multiplayer-soulslike The Duskbloods ergens in 2026 moeten verschijnen.

Van deze games weten we al af, maar de Direct is ook een goed moment om nieuwe titels te onthullen. Nate The Hate, de zeer betrouwbare insider die de aankomende Star Fox-game als eerste benoemde, heeft toentertijd bijvoorbeeld gezegd dat Nintendo aan een remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time werkt, en die ergens aan het einde van 2026 uit gaat brengen.

Verder zijn fans uiteraard erg benieuwd naar wat Nintendo in petto heeft met de volgende driedimensionale Mario-game en gaan er al sinds de lancering van de Switch 2 geruchten rond over Mario Kart World-dlc. Gezien de racegame bijna een jaar oud is, zou nieuwe content nu niet misstaan.

Welke third-party games komen naar de Switch 2?

Daarbij is de Direct een buitenkansje om meer third-party games die naar de Switch 2 komen te tonen. Tijdens de Xbox Game Show-presentatie werd al bekend dat Spyro: A Realm Beyond begin volgend jaar naar het apparaat komt, alsmede Persona 4 Revival op 18 februari.