De Nintendo Switch 2 kan nu in het Nederlands tegen je praten

Dankzij een systeemupdate voor de Nintendo Switch 2 is er 'text-to-speech' in de Nederlandse taal toegevoegd aan de hybride spelcomputer.

Text-to-speech is een technologie die geschreven tekst omzet in gesproken audio. Dat wordt ook wel spraaksynthese genoemd. Daarbij wordt de tekst die in menu's of in games op het scherm verschijnt hardop voorgelezen.

Deze technologie was al wel beschikbaar op de Switch 2, maar nog niet in het Nederlands. Update 22.5.0 die nu uitgerold is naar de console voegt de Nederlandse taal echter wel toe, samen met Russisch. Daarbij is text-to-speech ook voor GameChat beschikbaar.

Goede Nederlandse ondersteuning

Het is een opvallende toevoeging, want text-to-speech in de Nederlandse taal was nooit op de eerste Switch-console beschikbaar. Daarmee wordt de Switch 2 nog wat toegankelijker voor Nederlandse gebruikers. Text-to-speech is bijvoorbeeld handig voor mensen die om wat voor reden dan ook niet of slecht tekst op het scherm kunnen lezen. Zo kunnen ze toch wegwijs in de menu's.

Sowieso doet Nintendo er veel aan om hun consoles toegankelijk te maken voor Nederlandse consumenten. De taal in de menu's van de Switch-consoles kan in het Nederlands ingesteld worden, en Nintendo vertaalt als een van de weinige internationale ontwikkelaars ook een aanzienlijk gedeelte van zijn games naar het Nederlands, soms ook inclusief Nederlandse ingesproken stemmen.