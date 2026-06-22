We mogen deze week in samenwerking met bol een heus avontuur de deur uit doen. Spelend als Elliot kun je namelijk het koninkrijk Huther ontdekken in The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. We geven een exemplaar voor de Nintendo Switch 2 weg.

Je speelt in de game dus als Elliot, een avonturier in Huther die er samen met zijn fee-compagnon - apt Faie genaamd - op uit trekt om het land te ontdekken, en de gevaarlijke Beast Tribes te verslaan. Dat zijn dus de titulaire Adventures of Elliot, maar het Millennium Tales-gedeelte komt aan bod in het tijdreizen.

Elliot verkent Huther namelijk niet alleen in de ‘tegenwoordige’ tijd, hij kan ik terugduiken in de geschiedenis om bijvoorbeeld puzzels op te lossen, nieuwe gebieden te ontdekken en meer van Huthers verleden te weten te komen. De game speelt daarbij een beetje als een tweedimensionale Zelda-game, in de HD-2D pixelstijl waar Square Enix zo’n fan van is. Het gevoel van verkenning en avontuur ligt hoog in The Adventures of Elliot.