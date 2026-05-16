De prijsverhoging van de Nintendo Switch die vorige week werd aangekondigd dekt volgens het bedrijf niet alle hogere kosten die het bedrijf maakt.

Vorige week kondigde Nintendo aan de prijs van de Switch 2 met 30 euro te verhogen in Europa. De prijs komt dan op 499,99 euro te liggen. Deze prijsstijging gaat vanaf september in. Ook in andere regio, zoals de VS en Japan, zijn prijsstijgingen aangekondigd.

In gesprek met investeerders liet Nintendo-directeur Shuntaro Furukawa weten dat de prijsstijging "niet alle kostenstijgingen" waar het bedrijf mee te maken heeft dekt (via Nintendo Patent Watch). Daarmee insinueerde hij dat de prijs nog hoger had kunnen liggen. Het bedrijf heeft mogelijk besloten om de prijs niet nog hoger te leggen, om de verkoop van de Switch 2 niet teveel in de weg te staan.

Furukawa verontschuldigde zich tegenover klanten voor de prijsstijging. "We willen de prioriteit leggen op zoveel mogelijk verkoop, maar het was een uitdaging om de stijgende kosten over een langere termijn te dragen." Die stijgende kosten zijn bijvoorbeeld de alsmaar hoger wordende prijs van RAM-geheugen door de populariteit van AI, en de stijgende olieprijzen door de situatie in Iran.

De directeur van Nintendo hoopt echter dat het groeiende aanbod aan games voor de Switch 2 de gestegen prijs zal opvangen en consumenten alsnog uitlokt om de hybride console aan te schaffen. "We bereiden een robuuste software-line-up voor om de waarde van het hebben van een Switch 2 te verhogen."