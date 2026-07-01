Nintendo heeft plots een gratis update voor Switch 2-game Mario Kart World uitgebracht waarmee twee nieuwe Knockout Tour-races aan de game zijn toegevoegd.

Het gaat om update 1.7 die nu voor alle eigenaren van de game te downloaden valt. Er zaten al acht verschillende races in de Knockout Tour-modus van de game, en daar zijn er nu twee bijgekomen: Boorally en Boemerangrally.

Wat is Knockout Tour?

Knockout Tour is een modus in Mario Kart World waarin spelers meedoen aan behoorlijk lange races die zich op een aanzienlijk deel van de open spelwereld afspelen. Na elke lap vallen de achterste tegenstanders, tot er nog maar één speler overblijft die de winnaar is. Deze Knockout Tour-races kunnen zowel offline als offline gespeeld worden.

Nintendo belooft daarnaast dat het in de toekomst meer Knockout Tour-races gaat toevoegen. Wanneer precies is niet bekend.

Stickerpret

Overigens bevat de update nog een andere nieuwe toevoeging: het is nu mogelijk om stickers die in de game zijn verzameld te gebruiken in fotomodus, zodat mensen hun screenshots kunnen opleuken met deze stickers. Er zijn in totaal 1056 stickers in de game te verzamelen.

Over Mario Kart World

Mario Kart World kwam gelijktijdig met de Nintendo Switch 2 uit afgelopen juni, en er is sindsdien een bundel te koop waarin zowel de spelcomputer als een digitale code voor de game zitten. Net als in vorige spellen in de reeks draait Mario Kart World om het racen in karts met Mario en andere personages uit het Mario-universum. Uniek aan dit deel is dat alle circuits in dezelfde open spelwereld gevestigd zijn en dat er tussen races door naar het nieuwe circuit gereden moet worden. Deze tochten zijn zelfs races op zich.