Microsoft en Toys For Bob hebben tijdens de Xbox Games Showcase de eerste nieuwe Spyro-game in negentien jaar uit de doeken gedaan. Alvorens de officiële aankondiging mocht ik aanhoren hoe Toys For Bob hier is geland, en wat de gedachtegang achter Spyro: A Realm Beyond precies is.

De aankomende game met het paarse draakje in de hoofdrol heet dus Spyro: A Realm Beyond. Het spel staat op de planning om in de lente van 2027 te verschijnen op PlayStation 5, Xbox Series-consoles, Nintendo Switch 2 en pc.

Volgens Toys For Bob-hoofd Paul Yan en Creative Director Lou Studdert moet de game zowel een instapmoment vormen voor nieuwe spelers, als terugkerende fans van Spyro bedienen. In ieder geval keert Tom Kenny - tevens de stem van Spongebob Squarepants - terug om de vuurspuwer in te spreken.

De uitgebrachte teaser is kort, maar toont wel direct wat deze Spyro-game anders maakt ten opzichte van diens voorgangers: het vliegen. Natuurlijk kon de iconische draak met zijn vleugels wapperen in de eerdere spellen, om zo door levels die daar speciaal voor zijn ingericht te vliegen.

Het vliegen staat echter centraal in A Realm Beyond: Spyro kan van het ene op het andere moment opstijgen, maar is niet zo ‘simpel’ als op een knopje drukken en beginnen met sturen. De omgevingen moeten volgens Studdert invloed hebben op hoe je je voortbeweegt. Zo is in de clip te zien dat Spyro al rennend opstijgt en vuur spuwt op een kampvuur, waarna hij zijn vleugels flappert in de stijgende lucht om hogerop te komen. Momentum lijkt daar ook een rol in te spelen

Oud, vertrouwd en uitgebouwd

Het is een best flinke verandering voor het iconische paarse draakje, en hoewel het onmogelijk is om veel specifieke elementen van het spel uit die korte paar seconden te halen, lijkt de opzet zich wel goed te lenen voor een meer open wereld-achtige sandbox-ervaring. Toys For Bob houdt de kaken daarentegen stijf op elkaar, wanneer het aankomt op de opzet. De Creative Director benoemt ook dat de eerdere Spyro-games een ‘zen’ manier van ontdekken bieden, en dat ze dit met A Realm Beyond ook wilden doen. Al dan op een grotere schaal.

© Toys for Bob

Het deed mij direct denken aan hoe veel games met iconische personages, zij het Donkey Kong of Link in The Legend of Zelda, dit in recente jaren ook doen. Je kunt Breath of the Wild een moderne uitvergroting van de ontdekkingsdrang uit de originele Zelda-game noemen, en Bananza zet Donkey Kongs kracht en bewegingsvrijheid centraal om je los te laten in nieuwe werelden. De focus op het vliegen om de wereld mee open te breken past gevoelsmatig nu al in dat rijtje, het is een natuurlijke evolutie voor Spyro.

Ik vroeg dan ook aan Yan en Studdert wat zij vonden van deze ‘trend’ in games, waarin vrijheid zo centraal staat en waarom spelers daar zo van lijken te genieten - ikzelf in ieder geval absoluut. Maar de twee wilden vooral duidelijk maken dat er niet naar iets als ‘trends’ in de industrie werd gekeken bij het invullen van deze nieuwe Spyro. Het concept van de game komt voornamelijk voort uit één centrale vraag: hoe een van de meest iconische kwaliteiten van een draak, die hiervoor in Spyro-games ietwat gelimiteerd is toegepast, uit te bouwen valt.

Misschien heb ik de opzet van Spyro: A Realm Beyond verkeerd ingeschat, misschien willen de ontwikkelaars niet direct vergelijkingen trekken met andere games: dat gaan we zien. Maar het positieve, kleurrijke stijltje dat je associeert met dit paarse mythische wezen, is niet de enige op de markt.

© Toys for Bob

Een mede-gamejournalist vroeg of deze game wel een ‘gat in de markt’ vult, wanneer er net een game als Bubsy 4D uitgekomen is en een remake van Rayman Legends op stapel staat. Paul Yan en Lou Studdert kunnen hier om lachen, en zeggen eigenlijk alleen maar blij te zijn met het bestaan van dergelijke games. Voor Toys For Bob is het optimisme, die drang om plezier te bieden - zeker in deze onzekere tijden, zo stelt Studdert - iets waar ze zich fijn bij voelen.

Landen voor je kunt vliegen

Spyro: A Realm Beyond is de soort game waar de studio aan wil blijven werken, en representeert die opgetogen insteek heel Toys For Bob. Waarschijnlijk is het dan ook geen verrassing dat de ontwikkelaars niet overenthousiast waren in het tijdperk waarin ze vooral meehielpen aan de ontwikkeling van Call of Duty: Warzone en Overwatch 2.

© Toys for Bob

In mei van 2024 kocht Toys For Bob zijn onafhankelijkheid, en was het niet langer een tak van Activision. Desalniettemin werd er wel een deal gemaakt: de ontwikkelaar zou diens eerstvolgende game maken in samenwerking en met steun van Xbox - het bedrijf dat Activision toentertijd had gekocht. Toys for Bob kon toen dus na gaan denken over wat zij zelf wilden doen, en landen op Spyro en zijn gouden vleugels.