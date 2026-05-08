Het Windows 11-Knipprogramma heeft een functie waarmee je rechtstreeks vanuit een schermafbeelding een zoekopdracht kunt uitvoeren. Zo kun je objecten herkennen, teksten vertalen of zelfs wiskundige vergelijkingen oplossen, om maar enkele voorbeelden te noemen. Alles gebeurt meteen na het maken van de screenshot, zonder dat je hiervoor een apart hulpmiddel of een extra browserextensie moet installeren.

Schermafbeelding

Het Windows 11 Knipprogramma heeft een krachtige upgrade gekregen. Je hebt minimaal versie 11.2508.29.0 of hoger nodig om de functie te kunnen gebruiken. De resultaten worden verwerkt via de geavanceerde omgekeerde zoekfunctie van Bing, waarbij beeldherkenning, AI-analyse en contextuele zoekresultaten worden gecombineerd. De knop voor visueel zoeken zit overigens niet alleen in het Knipprogramma: je vindt een vergelijkbare functie ook in Microsoft Edge, in de app Foto's en natuurlijk in Bing zelf. Volgens Microsoft zal deze optie binnenkort ook in Paint en in diverse Microsoft Office-apps verschijnen.

Open het Knipprogramma via het zoekvak in de taakbalk. Je kunt ook de PrintScreen-toets gebruiken of de sneltoets Win+Shift+S. Bovenaan verschijnt dan een kleine werkbalk met verschillende opties voor het vastleggen van schermafbeeldingen. Je kunt kiezen tussen Rechthoekig, Venster, Volledig scherm of Vrije vorm.

Maak eerst een schermafbeelding.

Visueel zoeken

Sleep met de muisaanwijzer om het gebied te markeren dat je wilt vastleggen. Het resultaat komt in het voorbeeldvenster. Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding en kies de opdracht Visueel zoeken met Bing. Je kunt ook helemaal rechtsbovenaan op de drie puntjes klikken en dezelfde opdracht kiezen. Hierdoor wordt de afbeelding geüpload naar de zoekmachine. Die wordt geopend in je standaardbrowser van Windows 11. Dat kan Edge zijn, maar ook Chrome of Firefox.

Wat wil je weten over de schermafbeelding?

Specifieke zoekopdracht

In het zoekvak geef je aan wat je wilt weten over de schermafbeelding. Een eenvoudige vraag zoals "Wat is dit?" volstaat. Maar de mogelijkheden gaan verrassend ver. Met de opdracht "Vertaal dit" laat je tekst uit de afbeelding automatisch vertalen. Handig wanneer je een schermafbeelding maakt van een document in een vreemde taal. Je kunt een afbeelding van bijvoorbeeld een product, een plant, een voorwerp, etc. maken en dan via Visual Search proberen te achterhalen wat het is, waar je het kunt krijgen of welke soortgelijke beelden er zijn. Er is ook een zoekoptie om een productcode te identificeren, wat ontzettend praktisch is voor online shoppen of wanneer je vervangingsonderdelen zoekt. Maar de functie gaat nóg verder. Visual Search kan vergelijkingen analyseren, chemische formules herkennen, kleurwaarden uit een schermafbeelding kopiëren en zelfs QR-codes genereren of uitlezen.